MPV hạng sang Mercedes-Benz B150 chỉ 325 triệu tại Sài Gòn

Theo thông tin chủ xe đăng tải, chiếc Mercedes-Benz B150 đời 2005 đăng ký lần đầu năm 2007 nhập khẩu nguyên chiếc. Xe đã lăn bánh 80.000km. Chiếc Mercedes B150 trong bài sở hữu nước sơn màu vàng cát bên ngoài cùng nội thất đen bên trong. Nhìn tổng thể, xe vẫn còn khá mới và tươm tất so với số ODO 80.000km. Mẫu xe MPV Mercedes-Benz B150 (tên mã W245) sở hữu kích thước tổng thể lần lượt là: dài 4.270m, rộng 1.770m và cao 1.603m. Trục cơ sở xe rơi vào mức 2.778 m. Mercedes B150 2005 trang bị máy xăng 4cyl 1.5L cho công suất 95 mã lực tại vòng tua 5200 vòng/phút và momen xoắn cực đại 140 Nm từ 3500-4000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động CVT. Tiêu hao nhiên liệu của xe cũng khá hợp lý khi chỉ rơi vào mức 7l/100km đường hỗn hợp. Xe trang bị ghế nỉ. Các tiện ích nổi bật bao gồm kính chỉnh điện, cảm biến trước sau,... Hệ thống giải trí trên xe bao gồm đầu đọc CD, kết nối USB, và các thiết bị ngoại vi khác Về tính năng an toàn, B-Class thế hệ đầu tiên (2005-2008) được trang bị tiêu chuẩn túi khí trước chủ động với hai chế độ hoạt động tùy theo mức độ nghiêm trọng của tai nạn, túi khí rèm và túi khí sườn cho hành khách hàng ghế đầu; dây an toàn căng dây sớm và giới hạn lực siết cho hàng ghế trước; tựa đầu chủ động; hệ thống chống trượt bánh ASR; hệ thống ổn định điện tử ESP; chống bó cứng phanh ABS; hỗ trợ phanh BAS. Khi lựa chọn một dòng xe đa dụng phục vụ gia đình với không gian rộng rãi, người tiêu dùng có xu hướng chọn mua các mẫu MPV. Giá bán trong phân khúc MPV tại Việt Nam hiện tại dao động khá rộng từ 500 triệu cho các mẫu Suzuki Ertiga hay Mitsubishi Xpander, từ 800 triệu cho Toyota Innova và trên 1 tỷ cho Kia Sedona hay Ford Tourneo,... Nhưng nếu để lựa chọn một mẫu xe MPV cũ giá rẻ thì đây lại là chuyện không dễ bởi lẽ đa số các xe MPV cũ bán lại đều ít xe có giá dưới 400 triệu. Với mức giá xe Mercedes-Benz B150 đã có hơn 10 năm tuổi, dưới 400 triệu đồng trên thị trường xe MPV cũ Việt Nam. Ngoài chiếc xe trong bài viết này, người mua có các lựa chọn Toyota Innova đời 2006-1015. Tuy nhiên, bất cập khi chọn mua dòng xe Innova là người mua phải kiểm tra kỹ chất lượng xe tránh mua phải những chiếc xe sử dụng chạy dịch vụ (vì ở Việt Nam Innova thường được chọn để làm xe dịch vụ) hoặc hỏng nhiều. Bên cạnh đó, các mẫu MPV cũ khác trong tầm giá này có thể kể đến như Chevrolet Orlando, Kia Carens hay Suzuki Ertiga (cũ). Nhưng nếu yêu thích thương hiệu Mercedes của Đức thì Mercedes B150 trên đây là một lựa chọn khá hấp dẫn. Video: Chi tiết MPV hạng sang Mercedes-Benz B150 đời 2005.

