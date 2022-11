Moskvich 3 2023 - SUV giá rẻ của thương hiệu ôtô từ thời Xô Viết

Thương hiệu xe ôtô Moskvich khá nổi tiếng từ thời Liên Xô cũ. Vào năm 2002, hãng ôtô này đã bị phá sản và ngừng sản xuất. Tuy nhiên, sau 20 năm, chính quyền thành phố Moscow của Nga lại quyết định hồi sinh thương hiệu này dưới sự hợp tác với hãng ôtô tải Kamaz. Vào hôm 23/11/2022 vừa qua, hãng xe tải Kamaz đã công bố việc tái khởi động dây chuyền sản xuất xe Moskvich ở nhà máy cũ của Renault. Đây là nhà máy đã được Renault chuyển giao cho chính phủ Nga vào hồi tháng 5 năm nay. Động thái sử dụng lại những nhà máy của các thương hiệu lại đánh dấu việc quốc hữu hóa tài sản của doanh nghiệp lớn nước ngoài đầu tiên tại Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên nước này, sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin tại Ukraine. Nhà máy cũ của Renault được đổi tên thành Moscow Automobile Plant Moskvich và được kỳ vọng sẽ sản xuất 600 chiếc xe từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó, sẽ có 200 chiếc là ôtô điện. Đúng như tin đồn từ trước đó, những chiếc xe Moskvich mới sẽ rất khác biệt so với trước đây. Nguyên nhân là bởi xe Moskvich sẽ được ra đời từ ôtô Trung Quốc, cụ thể là JAC. Mẫu xe đánh dấu sự trở lại Moskvich được đặt tên ngắn gọn là 3 và sở hữu thiết kế ngoại thất giống với ôtô Trung Quốc JAC JS4. Hiện thông số kỹ thuật của Moskvich 3 chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng ta có thể đoán ra thông số của mẫu xe này dựa trên JAC JS4. Tại thị trường Trung Quốc, JAC JS4 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C với chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm trên 150 mm khi chở đủ tải và bán kính quay đầu tối thiểu dưới 5,6 m. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Moskvich 3 hoàn toàn mới có những trang bị ngoại thất tương tự JAC JS4 như đèn pha LED tự động và điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, tính năng chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù sau, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, đóng/mở cửa sổ từ xa, vành 17 inch, anten vây cá trên nóc hay cảm biến đá cốp. Bên trong Moskvich 3 dự kiến sẽ có vô lăng tích hợp phím chức năng, chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LED 10,25 inch, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa/2 cổng USB cho hàng ghế sau, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ MP5/Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và cửa sổ trời. Ở bản cao cấp, xe còn được trang bị những tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, camera lùi, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đèn pha và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Moskvich 3 có thể là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L hoặc động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L. 2 động cơ này tạo ra sức mạnh lần lượt là 147 mã lực/210 Nm và 118 mã lực/150 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Theo Kamaz, ban đầu, việc sản xuất Moskvich 3 sẽ phải dựa vào đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Kamaz sẽ dần dần tăng tỷ lệ nội địa hóa và sử dụng "một số linh kiện hoàn toàn sản xuất tại Nga". Mục tiêu của thương hiệu Moskvich là sản xuất "một mẫu ôtô điện Nga từ các linh kiện Nga dựa trên cơ sở gầm bệ toàn cầu của riêng mình". Nhà máy Moscow Automobile Plant Moskvich là một phần trong thỏa thuận 8 năm với Kamaz để sản xuất những mẫu xe nội địa. Vào năm 2023, chính quyền Nga đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50.000 chiếc xe tại nhà máy này, trong đó bao gồm 10.000 chiếc ôtô điện. Đến năm 2024, con số này tăng lên 100.000 xe, chiếm 1/5 là ôtô điện. Sở dĩ chính quyền Nga đưa thương hiệu từ thời Xô Viết trở lại thị trường là vì nước này đang cố gắng thiết lập nền kinh tế tự cung, tự cấp sau khi bị phương Tây cấm vận. Kể từ cuối tháng 2/2022 đến nay, đã có hàng loạt hãng xe rút khỏi thị trường Nga như Volvo, Mazda, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Ford, General Motors hay Volkswagen... Vào hồi tháng 5 năm nay, ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng thành phố Moscow, cũng khẳng định quyết định tiếp quản nhà máy của Renault là động thái nhằm giữ lại công việc cho hàng nghìn người lao động. Video: Mẫu xe SUV Moskvich 3 của Nga chuẩn bị ra mắt.

Thương hiệu xe ôtô Moskvich khá nổi tiếng từ thời Liên Xô cũ. Vào năm 2002, hãng ôtô này đã bị phá sản và ngừng sản xuất. Tuy nhiên, sau 20 năm, chính quyền thành phố Moscow của Nga lại quyết định hồi sinh thương hiệu này dưới sự hợp tác với hãng ôtô tải Kamaz. Vào hôm 23/11/2022 vừa qua, hãng xe tải Kamaz đã công bố việc tái khởi động dây chuyền sản xuất xe Moskvich ở nhà máy cũ của Renault. Đây là nhà máy đã được Renault chuyển giao cho chính phủ Nga vào hồi tháng 5 năm nay. Động thái sử dụng lại những nhà máy của các thương hiệu lại đánh dấu việc quốc hữu hóa tài sản của doanh nghiệp lớn nước ngoài đầu tiên tại Nga kể từ khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt lên nước này, sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Tổng thống Vladimir Putin tại Ukraine. Nhà máy cũ của Renault được đổi tên thành Moscow Automobile Plant Moskvich và được kỳ vọng sẽ sản xuất 600 chiếc xe từ nay đến cuối năm 2022. Trong đó, sẽ có 200 chiếc là ôtô điện. Đúng như tin đồn từ trước đó, những chiếc xe Moskvich mới sẽ rất khác biệt so với trước đây. Nguyên nhân là bởi xe Moskvich sẽ được ra đời từ ôtô Trung Quốc, cụ thể là JAC. Mẫu xe đánh dấu sự trở lại Moskvich được đặt tên ngắn gọn là 3 và sở hữu thiết kế ngoại thất giống với ôtô Trung Quốc JAC JS4. Hiện thông số kỹ thuật của Moskvich 3 chưa được công bố. Tuy nhiên, chúng ta có thể đoán ra thông số của mẫu xe này dựa trên JAC JS4. Tại thị trường Trung Quốc, JAC JS4 được định vị trong phân khúc SUV cỡ C với chiều dài 4.400 mm, chiều rộng 1.800 mm, chiều cao 1.660 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. Ngoài ra, xe còn có chiều cao gầm trên 150 mm khi chở đủ tải và bán kính quay đầu tối thiểu dưới 5,6 m. Sẽ không có gì ngạc nhiên khi Moskvich 3 hoàn toàn mới có những trang bị ngoại thất tương tự JAC JS4 như đèn pha LED tự động và điều chỉnh luồng sáng cao/thấp, tính năng chờ dẫn đường, dải đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù sau, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện, đóng/mở cửa sổ từ xa, vành 17 inch, anten vây cá trên nóc hay cảm biến đá cốp. Bên trong Moskvich 3 dự kiến sẽ có vô lăng tích hợp phím chức năng, chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LED 10,25 inch, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa/2 cổng USB cho hàng ghế sau, ghế bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 4 hướng, màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch, hỗ trợ MP5/Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa và cửa sổ trời. Ở bản cao cấp, xe còn được trang bị những tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, camera lùi, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ đèn pha và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Động cơ của Moskvich 3 có thể là máy xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L hoặc động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L. 2 động cơ này tạo ra sức mạnh lần lượt là 147 mã lực/210 Nm và 118 mã lực/150 Nm. Cả hai động cơ đều đi với hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Theo Kamaz, ban đầu, việc sản xuất Moskvich 3 sẽ phải dựa vào đối tác Trung Quốc. Tuy nhiên, kể từ năm 2024, Kamaz sẽ dần dần tăng tỷ lệ nội địa hóa và sử dụng "một số linh kiện hoàn toàn sản xuất tại Nga". Mục tiêu của thương hiệu Moskvich là sản xuất "một mẫu ôtô điện Nga từ các linh kiện Nga dựa trên cơ sở gầm bệ toàn cầu của riêng mình". Nhà máy Moscow Automobile Plant Moskvich là một phần trong thỏa thuận 8 năm với Kamaz để sản xuất những mẫu xe nội địa. Vào năm 2023, chính quyền Nga đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 50.000 chiếc xe tại nhà máy này, trong đó bao gồm 10.000 chiếc ôtô điện. Đến năm 2024, con số này tăng lên 100.000 xe, chiếm 1/5 là ôtô điện. Sở dĩ chính quyền Nga đưa thương hiệu từ thời Xô Viết trở lại thị trường là vì nước này đang cố gắng thiết lập nền kinh tế tự cung, tự cấp sau khi bị phương Tây cấm vận. Kể từ cuối tháng 2/2022 đến nay, đã có hàng loạt hãng xe rút khỏi thị trường Nga như Volvo, Mazda, Toyota, Honda, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar Land Rover, Ford, General Motors hay Volkswagen... Vào hồi tháng 5 năm nay, ông Sergei Sobyanin, Thị trưởng thành phố Moscow, cũng khẳng định quyết định tiếp quản nhà máy của Renault là động thái nhằm giữ lại công việc cho hàng nghìn người lao động. Video: Mẫu xe SUV Moskvich 3 của Nga chuẩn bị ra mắt.