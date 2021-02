Mitsubishi Outlander PHEV 2021 mới ra mắt vẫn là thế hệ cũ?

Được ra mắt cách đây vài ngày, chiếc Mitsubishi Outlander thế hệ mới gây ấn tượng với sự lột xác từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, số phận của Outlander thế hệ cũ vẫn chưa thật sự chấm dứt. Hãng xe Nhật Bản vừa giới thiệu mẫu Mitsubishi Outlander PHEV 2021 tại thị trường Bắc Mỹ. Mẫu SUV này vẫn thuộc thế hệ thứ 3. Kiểu dáng của xe không thay đổi nhiều, điểm nhấn của đời 2021 nằm ở động cơ. Dưới nắp ca-pô, Outlander PHEV 2021 sử dụng động cơ 2.4L sản sinh công suất 127 mã lực và mô-men xoắn 201 Nm. Động cơ này mạnh hơn 9 mã lực, 15 Nm so với động cơ 2.0L của Outlander PHEV đời trước. Hãng xe Nhật cũng nâng cấp cho động cơ điện của Outlander PHEV 2021. Cụ thể, động cơ điện trên bản đời mới cho ra công suất 94 mã lực, mạnh hơn 13 mã lực so với đời trước. Theo Mitsubishi, Outlander PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,9 lít/100 km. Được nâng cấp ở cả động cơ xăng và điện, Outlander PHEV 2021 có tổng công suất 221 mã lực, tăng 31 mã lực so với đời 2020. Đi kèm gói pin 13,8 kWh, chiếc SUV hybrid này có quãng đường di chuyển thuần điện tăng 39 km trong khi tốc độ tối đa vẫn là 134 km/h. Theo Mitsubishi, Outlander PHEV 2021 được cải thiện khả năng chống ồn, chống rung, có thêm 2 chế độ lái Sport, Snow và phiên bản Limited Edition. Outlander PHEV có lưới tản nhiệt, cản sơn đen, bộ mâm hợp kim 18 inch tối màu. Outlander PHEV được trang bị hệ thống đèn LED trước sau, khóa thông minh, đề nổ bằng nút bấm, điều hòa 2 vùng, hàng ghế trước chỉnh điện, cốp điện, nội thất bọc da, màn hình thông tin giải trí 8 inch cảm ứng tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa. Dù được nâng cấp khá nhiều, giá xe Mitsubishi Outlander PHEV 2021 không đổi, từ 36.300 USD (khoảng 841 triệu đồng). Mức giá khá hời của Outlander PHEV 2021 đến từ việc mẫu xe này sở hữu gói pin lớn hơn, đủ tiêu chuẩn nhận ưu đãi thuế của Chính phủ Mỹ cho xe xanh. Các mẫu xe hybrid cắm sạc đủ chuẩn sẽ nhận được ưu đãi thuế 6.587 USD, trong khi xe điện là 7.500 USD. Video: Giới thiệu Mitsubishi Outlander PHEV 2021 mới.

