Mitsubishi Outlander 2016 rao bán 472 triệu đồng, rẻ ngang xe hạng A

Năm 2016, Mitsubishi Outlander tại Việt Nam đã chính thức có lần đầu ra mắt thị trường và được nhiều người dùng đón nhận. Xe cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson,... Thời điểm 8 năm trước, Outlander nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, chưa phải lắp ráp trong nước nên chất lượng xe được đánh giá cao. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, một chiếc Mitsubishi Outlander đời 2016 đang được bán với giá 472 triệu đồng. Con số này ngang ngửa với giá bán của một chiếc xe hạng A Hyundai i10 (360 đến 455 triệu đồng). Theo người bán, đây là phiên bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander 2016, sở hữu ngoại thất màu nâu. Được biết, ở thời điểm mua mới, giá xe Mitsubishi Outlander từ 975 triệu đồng. Để lăn bánh phương tiện, người dùng có thể phải bỏ ra số tiền lên tới 1,1 tỷ đồng. Mitsubishi Outlander 2016 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.695 x 1.810 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với mẫu xe anh em Outlander Sport, Outlander có chiều dài cơ sở tương đương trong khi các số đo đều lớn hơn. Xe cũng có chiều dài tổng thể lớn hơn các mẫu xe 5 chỗ trên thị trường nhưng lại thua kém Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento về bề ngang và chiều cao. Vì là phiên bản tiêu chuẩn, chiếc xe được rao bán có ngoại hình thua kém hơn các phiên bản khác, ví dụ như chỉ được trang bị mâm đúc 16 inch hay đèn pha Halogen (hai bản cao dùng đèn LED). Dù vậy, mức giá hiện tại chỉ ngang ngửa xe hạng A khiến người dùng cũng khó có thể đòi hỏi thêm. Phiên bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander 2016 thiếu khá nhiều trang bị tiện nghi, xe không có gương chiếu hậu chống chói tự động, sấy gương, cảm biến gạt mưa, đèn xe tự động bật tắt. Xe cũng thiếu vắng chìa khóa thông minh hay nút bấm khởi động, nội thất chỉ bọc ghế nỉ, vô lăng không được bọc da. Tuy nhiên, chủ xe cũ cũng đã trang bị thêm một số "đồ chơi" như màn hình Android cỡ lớn để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Hai phiên bản 5 chỗ của Mitsubishi Outlander 2016 trang bị động cơ 2.0 lít có công suất 145 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Xe không có camera lùi cũng như cảm biến lùi, không có khóa cửa tự động. Các trang bị an toàn khác trên Mitsubishi Outlander 2016 cũng chỉ ở mức cơ bản với hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, 2 túi khí phía trước. Với những người không quá quan trọng về ngoại hình cũng như trang bị tiện nghi, chỉ cần một chiếc SUV chất lượng Nhật Bản với mức giá thấp, Mitsubishi Outlander 2016 phiên bản tiêu chuẩn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Outlander 2016 tại Việt Nam.

Năm 2016, Mitsubishi Outlander tại Việt Nam đã chính thức có lần đầu ra mắt thị trường và được nhiều người dùng đón nhận. Xe cạnh tranh trong phân khúc SUV cỡ C với các đối thủ như Honda CR-V, Hyundai Tucson,... Thời điểm 8 năm trước, Outlander nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, chưa phải lắp ráp trong nước nên chất lượng xe được đánh giá cao. Hiện tại, trên thị trường xe cũ, một chiếc Mitsubishi Outlander đời 2016 đang được bán với giá 472 triệu đồng. Con số này ngang ngửa với giá bán của một chiếc xe hạng A Hyundai i10 (360 đến 455 triệu đồng). Theo người bán, đây là phiên bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander 2016, sở hữu ngoại thất màu nâu. Được biết, ở thời điểm mua mới, giá xe Mitsubishi Outlander từ 975 triệu đồng. Để lăn bánh phương tiện, người dùng có thể phải bỏ ra số tiền lên tới 1,1 tỷ đồng. Mitsubishi Outlander 2016 có kích thước tổng thể dài, rộng, cao tương ứng 4.695 x 1.810 x 1.680 (mm), chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với mẫu xe anh em Outlander Sport, Outlander có chiều dài cơ sở tương đương trong khi các số đo đều lớn hơn. Xe cũng có chiều dài tổng thể lớn hơn các mẫu xe 5 chỗ trên thị trường nhưng lại thua kém Hyundai Santa Fe hay Kia Sorento về bề ngang và chiều cao. Vì là phiên bản tiêu chuẩn, chiếc xe được rao bán có ngoại hình thua kém hơn các phiên bản khác, ví dụ như chỉ được trang bị mâm đúc 16 inch hay đèn pha Halogen (hai bản cao dùng đèn LED). Dù vậy, mức giá hiện tại chỉ ngang ngửa xe hạng A khiến người dùng cũng khó có thể đòi hỏi thêm. Phiên bản tiêu chuẩn của Mitsubishi Outlander 2016 thiếu khá nhiều trang bị tiện nghi, xe không có gương chiếu hậu chống chói tự động, sấy gương, cảm biến gạt mưa, đèn xe tự động bật tắt. Xe cũng thiếu vắng chìa khóa thông minh hay nút bấm khởi động, nội thất chỉ bọc ghế nỉ, vô lăng không được bọc da. Tuy nhiên, chủ xe cũ cũng đã trang bị thêm một số "đồ chơi" như màn hình Android cỡ lớn để phục vụ cho nhu cầu cá nhân. Hai phiên bản 5 chỗ của Mitsubishi Outlander 2016 trang bị động cơ 2.0 lít có công suất 145 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Xe không có camera lùi cũng như cảm biến lùi, không có khóa cửa tự động. Các trang bị an toàn khác trên Mitsubishi Outlander 2016 cũng chỉ ở mức cơ bản với hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử ASC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA, 2 túi khí phía trước. Với những người không quá quan trọng về ngoại hình cũng như trang bị tiện nghi, chỉ cần một chiếc SUV chất lượng Nhật Bản với mức giá thấp, Mitsubishi Outlander 2016 phiên bản tiêu chuẩn là một lựa chọn đáng cân nhắc. Video: Đánh giá nhanh Mitsubishi Outlander 2016 tại Việt Nam.