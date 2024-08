Mitsubishi Fuso - xe chở rác tự hành, đi theo tài xế như thú cưng

Công nghệ tự hành có thể có những ưu và nhược điểm, nhưng nó vẫn có những ứng dụng thực tế giúp cho cuộc sống của người lao động dễ dàng hơn. Một ví dụ tuyệt vời là mẫu concept Mitsubishi Fuso eCanter Sensor Collect mới, xe chở rác thuần điện công nghệ cao có khả năng đi theo tài xế giữa các điểm thu gom rác và cũng có thể được vận hành từ xa. Mẫu xe Mitsubishi Fuso eCanter Sensor Collect chở rác này đã được thử nghiệm tại thành phố Kawasaki ở Nhật Bản. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation đã công bố một đoạn video ghi lại cuộc chạy thử nghiệm của mẫu xe chở rác này, được tổ chức vào tháng 11/2023, hợp tác với Bộ Môi trường địa phương. Xe chở rác Mitsubishi Fuso eCanter Sensor Collect đã xử lý mọi loại tình huống bất ngờ mà các chuyên gia sắp đặt một cách trơn tru, trong khi vẫn bám theo người tài xế đang đi bộ phía trước và nhận biết được môi trường xung quanh. Mitsubishi Fuso eCanter Sensor Collect được trang bị ADAS Cấp độ 2, một công nghệ phổ biến ở hầu hết các mẫu xe mới trên thị trường hiện nay. Mặc dù giới mộ điệu mong đợi mức độ tự chủ cao hơn, nhưng hệ thống này cũng đã đủ tốt cho hoạt động ở dải tốc độ thấp của xe rác, đi theo một lộ trình thu gom đã định trước. Chiếc xe chở rác này được lắp nhiều cảm biến ở phía trước và phía sau, đóng vai trò như gương. Khi tài xế rời khỏi chỗ ngồi và bắt đầu đi bộ, xe sẽ khóa tài xế lại như một mục tiêu và chậm rãi đi theo họ. Xe cũng có thể dừng lại ở các điểm thu gom rác mong muốn hoặc những nơi do người vận hành chỉ định. Điều này làm giảm đáng kể khối lượng công việc, vì công nhân thu gom rác không phải liên tục ra vào xe. Trong quá trình vận hành từ xa, camera phát hiện chướng ngại vật và những người tham gia giao thông khác. Ví dụ, khi người đi bộ đi trước xe chở rác đang di chuyển, hệ thống sẽ tự động phanh, tránh va chạm. Tương tự, nếu có xe khác đỗ dọc theo tuyến đường, xe chở rác sẽ thực hành động tác để tránh xe đó và tiếp tục đi theo tài xế. Một tính năng thú vị khác là hệ thống chia sẻ thông tin rác thải phát hiện trọng lượng và thể tích rác thải được chất lên xe, cũng như số lượng rác thải được vứt vào xe. Thông tin này được chia sẻ trực tuyến với các cơ sở trung tâm, giúp nâng cao hiệu quả. Mục tiêu của chương trình do Trung tâm Vệ sinh Môi trường Nhật Bản (JESC) thực hiện là tìm cách giảm lượng khí thải CO2 từ hoạt động thu gom rác thải, đồng thời tăng hiệu quả công việc. Mitsubishi Fuso sẽ tiếp tục các cuộc trình diễn trong suốt năm 2024, góp phần vào sự phát triển của xe tải EV thế hệ tiếp theo.Mitsubishi Fuso chế tạo eCanter Sensor Collect concept đầu tiên vào năm 2020. Nó dựa trên mẫu eCanter bản sản xuất, có pin lithium-ion và tổng trọng lượng xe là 6,4 tấn (12.800 pound). Video: Mitsubishi Fuso eCanter Sensor Collect - xe chở rác tự hành.

