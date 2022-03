Minh Nhựa bán Harley-Davidson hơn 460 triệu sau nhiều năm "bỏ xó"

Ngoài những chiếc xe ôtô 4 bánh, đại gia Minh Nhựa còn rất đam mê với các dòng xe 2 bánh bao gồm xe máy và môtô. Có vẻ như trong garage xe của mình quá chật chội nên đại gia này quyết định thanh lý rất nhiều xe khủng như Porsche Cayenne Coupe, VinFast LUX SA2.0, BMW X3, BMW Z4... hay mới đây nhất là việc chiếc Harley-Davidson Iron 883 Café Racer bản đặc biệt. Hình ảnh do 1 người chuyên mua bán xe sang đi xem chiếc môtô phiên bản giới hạn Harley-Davidson Iron 883 Café Racer của Minh Nhựa chia sẻ cho thấy nó bị bám bụi khá dày đặc. Minh Nhựa cũng rất hiếm khi mang xe ra đường phố để dạo chơi. Người mua lại cho biết nhiều khả năng xe chưa từng lăn bánh ngoài đường, tình trạng còn mới tinh. Chiếc xe môtô giới hạn Harley-Davidson Iron 883 Café Racer hàng hiếm được Minh Nhựa chia sẻ lần đầu tiên vào tháng 9/2018, sau đó, xe được vận chuyển đến nhà riêng của đại gia này và chủ yếu được trưng bày, thay vì mang ra đường dạo phố. Được biết, đây là một trong những chiếc Harley-Davidson Iron 883 đặc biệt nhất của hãng xe môtô Mỹ tại Việt Nam bởi chỉ nhập về đúng 1 chiếc mang số thứ tự 81/100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Đây là một phiên bản độ mang phong cách Café Racer độ chính hãng từ Milwaukee, nó được hãng xe môtô Mỹ thực hiện trên chiếc Harley-Davidson của Minh Nhựa và đánh số 81/100. Mẫu xe 883 Café Racer này được Harley-Davidson độ lại theo hình ảnh những chiếc cafe racer cổ điển ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Cụm ghi đông và trảng ba của xe thay đổi bằng ghi đông clip-on racing, phù hợp với việc tạo ra tư thế lái ngồi chồm đặc trưng cho xe đua. Xe được trang bị bộ áo đỏ-đen nổi bật, ngoại hình xe được độ lại đèn pha LED mới. Bình xăng xe thiết kế nhỏ gọn, nhô cao, phần yên lái thấp, ghi đông hơi cúp về sau nên sẽ rất phù hợp với những người trẻ năng động... đặc biệt với những người có sở thích độ chế theo cá tính riêng. Yên xe dạng solo nâng cấp với trọng tâm thấp hơn, đường chỉ may thủ công tạo vẻ hoài cổ nhằm đem lại tổng thểm hoàn mỹ nhất. Bộ gương hậu nguyên bản cũng thay đổi với gương tích hợp trên gù cân lái giúp đầu xe trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn đảm bảo tốt tầm quan sát phía sau khi di chuyên trên đường. Harley-Davidson Iron 883 độ Café Racer mới được Minh Nhựa bán lại trang bị khối động cơ V-Twin Evolution, dung tích 883cc, mô-men xoắn cực đại đạt 68 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Trang bị an toàn của xe với mâm đúc đa chấu, phanh đĩa ABS trước và sau. Đây là 1 phiên bản xe môtô giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới được thực hiện dựa trên phiên bản Harley-Davidson Iron 883 độ Café Racer do chính hãng Harley-Davidson bắt tay vào quá trình thiết kế. Khi mới về tay Minh Nhựa, giá xe Harley-Davidson Iron 883 Café Racer chính hãng được công bố là 469 triệu đồng. Video: Chi tiết Harley-Davidson Iron 883 Café Racer đặc biệt.

Ngoài những chiếc xe ôtô 4 bánh, đại gia Minh Nhựa còn rất đam mê với các dòng xe 2 bánh bao gồm xe máy và môtô. Có vẻ như trong garage xe của mình quá chật chội nên đại gia này quyết định thanh lý rất nhiều xe khủng như Porsche Cayenne Coupe, VinFast LUX SA2.0, BMW X3, BMW Z4... hay mới đây nhất là việc chiếc Harley-Davidson Iron 883 Café Racer bản đặc biệt. Hình ảnh do 1 người chuyên mua bán xe sang đi xem chiếc môtô phiên bản giới hạn Harley-Davidson Iron 883 Café Racer của Minh Nhựa chia sẻ cho thấy nó bị bám bụi khá dày đặc. Minh Nhựa cũng rất hiếm khi mang xe ra đường phố để dạo chơi. Người mua lại cho biết nhiều khả năng xe chưa từng lăn bánh ngoài đường, tình trạng còn mới tinh. Chiếc xe môtô giới hạn Harley-Davidson Iron 883 Café Racer hàng hiếm được Minh Nhựa chia sẻ lần đầu tiên vào tháng 9/2018, sau đó, xe được vận chuyển đến nhà riêng của đại gia này và chủ yếu được trưng bày, thay vì mang ra đường dạo phố. Được biết, đây là một trong những chiếc Harley-Davidson Iron 883 đặc biệt nhất của hãng xe môtô Mỹ tại Việt Nam bởi chỉ nhập về đúng 1 chiếc mang số thứ tự 81/100 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Đây là một phiên bản độ mang phong cách Café Racer độ chính hãng từ Milwaukee, nó được hãng xe môtô Mỹ thực hiện trên chiếc Harley-Davidson của Minh Nhựa và đánh số 81/100. Mẫu xe 883 Café Racer này được Harley-Davidson độ lại theo hình ảnh những chiếc cafe racer cổ điển ở thập niên 70 của thế kỷ trước. Cụm ghi đông và trảng ba của xe thay đổi bằng ghi đông clip-on racing, phù hợp với việc tạo ra tư thế lái ngồi chồm đặc trưng cho xe đua. Xe được trang bị bộ áo đỏ-đen nổi bật, ngoại hình xe được độ lại đèn pha LED mới. Bình xăng xe thiết kế nhỏ gọn, nhô cao, phần yên lái thấp, ghi đông hơi cúp về sau nên sẽ rất phù hợp với những người trẻ năng động... đặc biệt với những người có sở thích độ chế theo cá tính riêng. Yên xe dạng solo nâng cấp với trọng tâm thấp hơn, đường chỉ may thủ công tạo vẻ hoài cổ nhằm đem lại tổng thểm hoàn mỹ nhất. Bộ gương hậu nguyên bản cũng thay đổi với gương tích hợp trên gù cân lái giúp đầu xe trở nên gọn gàng hơn rất nhiều, nhưng vẫn đảm bảo tốt tầm quan sát phía sau khi di chuyên trên đường. Harley-Davidson Iron 883 độ Café Racer mới được Minh Nhựa bán lại trang bị khối động cơ V-Twin Evolution, dung tích 883cc, mô-men xoắn cực đại đạt 68 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. Trang bị an toàn của xe với mâm đúc đa chấu, phanh đĩa ABS trước và sau. Đây là 1 phiên bản xe môtô giới hạn chỉ 100 chiếc trên toàn thế giới được thực hiện dựa trên phiên bản Harley-Davidson Iron 883 độ Café Racer do chính hãng Harley-Davidson bắt tay vào quá trình thiết kế. Khi mới về tay Minh Nhựa, giá xe Harley-Davidson Iron 883 Café Racer chính hãng được công bố là 469 triệu đồng. Video: Chi tiết Harley-Davidson Iron 883 Café Racer đặc biệt.