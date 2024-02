MG One 2024 từ 634 triệu đồng sắp về Việt Nam "đấu" Honda CR-V?

MG One là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Trung Quốc vào hồi cuối năm 2021. Đến nay, mẫu SUV cỡ C này mới chuẩn bị được bán ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. MG One 2024 mới đã được mang đến trưng bày tại Philippines vào hồi tháng 12 năm ngoái. Sau hơn 1 tháng, giá bán của xe tiếp tục được hé lộ trước khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 2 này. Theo đó, tại thị trường Philippines, giá xe MG One 2024 bản Lux có giá 1.458.888 Peso (khoảng 634 triệu đồng). Nếu giá bán này là chính xác thì xe sẽ đắt hơn người anh em cùng phân khúc là MG HS Trophy (1.308.888 Peso). Tuy có giá cao hơn nhưng mẫu xe SUV MG One 2024 lại sở hữu kích thước nhỏ hơn HS. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.579 x 1,866 x 1.601 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với MG HS, mẫu SUV cỡ C này có chiều dài cơ sở kém 50 mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dual Front Face của thương hiệu MG, mẫu xe này mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha nhỏ gọn vuốt về phía sau, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày, và cản trước thể thao. Tương tự MG5 và HS, MG One 2024 cũng có thiết kế đầu xe dốc xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi". Tiếp theo đó phần nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe và sơn màu tương phản với thân xe. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED có thiết kế tương tự đèn pha, cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua, cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Bên trong MG One 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn của không gian nội thất là 3 màn hình với kích thước tổng cộng 30 inch ôm trọn lấy người lái. Màn hình ở bên trái dùng để chỉnh đèn trong khi màn hình LCD ở giữa đóng vai trò là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Màn hình bên phải có kích thước 12,3 inch là của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, mẫu xe Trung Quốc này còn có ghế bọc giả da, ghế chỉnh điện, cần số điện tử, nút bấm khởi động máy, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. "Trái tim" của MG One 2024 ở thị trường Philippines là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Nằm bên trong thân vỏ của xe là khung gầm SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA). Khác với một số đối thủ cùng phân khúc, xe dùng hệ thống treo độc lập ở cả hai cầu. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Mẫu xe này không có các tính năng an toàn chủ động ADAS như những đối thủ cùng phân khúc. Đây sẽ là điểm thua thiệt không nhỏ của mẫu ô tô Trung Quốc này. Khả năng MG One được bán ở Việt Nam có lẽ khá thấp. Nguyên nhân là bởi thương hiệu Trung Quốc này hiện đã có 2 mẫu SUV cỡ C ở Việt Nam là MG RX5 và HS. Video: Chi tiết MG One thế hệ mới.

MG One là mẫu SUV cỡ C đã lần đầu tiên ra mắt ở thị trường Trung Quốc vào hồi cuối năm 2021. Đến nay, mẫu SUV cỡ C này mới chuẩn bị được bán ở thị trường Đông Nam Á, cụ thể là Philippines. MG One 2024 mới đã được mang đến trưng bày tại Philippines vào hồi tháng 12 năm ngoái. Sau hơn 1 tháng, giá bán của xe tiếp tục được hé lộ trước khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 2 này. Theo đó, tại thị trường Philippines, giá xe MG One 2024 bản Lux có giá 1.458.888 Peso (khoảng 634 triệu đồng). Nếu giá bán này là chính xác thì xe sẽ đắt hơn người anh em cùng phân khúc là MG HS Trophy (1.308.888 Peso). Tuy có giá cao hơn nhưng mẫu xe SUV MG One 2024 lại sở hữu kích thước nhỏ hơn HS. Cụ thể, xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.579 x 1,866 x 1.601 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. So với MG HS, mẫu SUV cỡ C này có chiều dài cơ sở kém 50 mm. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dual Front Face của thương hiệu MG, mẫu xe này mang trên mình lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn pha nhỏ gọn vuốt về phía sau, tích hợp 3 dải đèn LED định vị ban ngày, và cản trước thể thao. Tương tự MG5 và HS, MG One 2024 cũng có thiết kế đầu xe dốc xuống dưới, gợi liên tưởng đến hình ảnh "cá mập săn mồi". Tiếp theo đó phần nóc dốc dần về phía sau theo phong cách xe coupe và sơn màu tương phản với thân xe. Vành la-zăng của xe là loại hợp kim 19 inch với thiết kế 5 chấu kép. Bên cạnh đó là cụm đèn hậu LED có thiết kế tương tự đèn pha, cánh gió mui chia đôi theo phong cách xe đua, cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió và 2 đầu ống xả giả hình chữ nhật. Bên trong MG One 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Điểm nhấn của không gian nội thất là 3 màn hình với kích thước tổng cộng 30 inch ôm trọn lấy người lái. Màn hình ở bên trái dùng để chỉnh đèn trong khi màn hình LCD ở giữa đóng vai trò là bảng đồng hồ kỹ thuật số. Màn hình bên phải có kích thước 12,3 inch là của hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, mẫu xe Trung Quốc này còn có ghế bọc giả da, ghế chỉnh điện, cần số điện tử, nút bấm khởi động máy, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. "Trái tim" của MG One 2024 ở thị trường Philippines là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L với công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm. Động cơ này đi kèm với hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT. Nằm bên trong thân vỏ của xe là khung gầm SAIC Motor Intelligent Global Architecture (SIGMA). Khác với một số đối thủ cùng phân khúc, xe dùng hệ thống treo độc lập ở cả hai cầu. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến áp suất lốp và camera 360 độ. Mẫu xe này không có các tính năng an toàn chủ động ADAS như những đối thủ cùng phân khúc. Đây sẽ là điểm thua thiệt không nhỏ của mẫu ô tô Trung Quốc này. Khả năng MG One được bán ở Việt Nam có lẽ khá thấp. Nguyên nhân là bởi thương hiệu Trung Quốc này hiện đã có 2 mẫu SUV cỡ C ở Việt Nam là MG RX5 và HS. Video: Chi tiết MG One thế hệ mới.