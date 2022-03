MG HS 2022 - SUV "Tàu mác Anh" sắp về thị trường Việt Nam?

Trước thềm triển lãm Bangkok International Motor Show 2022, thương hiệu MG của Trung Quốc đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của dòng xe HS với khách hàng Thái Lan. Đúng như thông tin từ trước đó, MG HS 2022 mới chính là mẫu xe Linghang hay Pilot đã ra mắt Trung Quốc từ năm ngoái. Ở phiên bản 2022, MG HS được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới, tương tự mẫu sedan cỡ nhỏ MG5. Trên đầu xe, MG HS 2022 của Trung Quốc được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm các nan nằm dọc sơn màu đen bóng và uốn lượn mềm mại theo phong cách thác nước. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, lưới tản nhiệt này khá giống với xe Maserati và Aston Martin. Tiếp đến là cụm đèn pha LED với thiết kế sắc sảo hơn, tự động điều chỉnh luồng sáng cao/thấp và tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Bên dưới còn có đèn sương mù nằm dọc ở hai góc đầu xe, cản trước mới, hốc gió trung tâm khá rộng và tấm ốp gầm giả màu bạc. Trong khi đó, nắp ca-pô của xe được thiết kế dốc dần xuống dưới. Bên sườn, MG HS 2022 vẫn được thiết kế theo phong cách hơi tròn trịa và không có những đường cắt sắc sảo. Tại thị trường Thái Lan, mẫu SUV cỡ C này có các loại vành la-zăng với đường kính 17 inch hoặc 18 inch, tùy phiên bản. Đằng sau, MG HS 2022 được trang bị đèn hậu LED nằm ngang, cản sau mới tích hợp 2 khe gió nhỏ, đầu ống xả giả hình thang ngược, bộ khuếch tán gió tạo cảm giác thể thao cho xe, cánh gió mui và cảm biến đá cốp. Bên trong xe là không gian nội thất với 2 tùy chọn màu là đen hoặc trắng - xanh. Xe được trang bị ghế thể thao bọc da nhân tạo, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh điện 4 hướng, ghế sau gập 60:40, vô lăng 3 chấu và cần số theo phong cách máy bay chiến đấu. Chưa hết, mẫu SUV cỡ C này còn có đồng hồ kỹ thuật số với màn hình LCD 7 inch hoặc 12 inch tùy theo phiên bản, hệ thống định vị với công nghệ thực tế ảo, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập có lọc bụi mịn PM 2.5, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, hệ thống đèn viền nội thất, nút bấm khởi động máy và mở cửa không cần chìa khóa. Điểm nhấn tiếp theo của MG HS 2022 nằm ở hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10 inch, tính năng Digital Key dùng điện thoại thông minh thay cho khóa xe và hệ thống âm thanh 6 loa. Bản cao cấp của mẫu SUV cỡ C này còn có gói công nghệ an toàn Advanced Synchronized Protection System, bao gồm 26 hệ thống khác nhau. Trong đó, có 14 hệ thống có tác dụng ngăn va chạm và 12 hệ thống hỗ trợ người lái Advanced Driver Assistance System (ADAS). Cụ thể, MG HS 2022 được trang bị hệ thống phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo va chạm khi mở cửa, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo/ngăn chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái xe khi tắc đường, ngăn va chạm phía trước, đèn pha thông minh và phanh khẩn cấp tự động. Khi mua MG HS mới, khách hàng Thái Lan vẫn có thể chọn 1 trong 2 loại động cơ như trước. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 162 mã lực tại tua máy 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 250 Nm tại dải tua máy 1.700 - 4.300 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), bao gồm máy xăng tăng áp 1.5L như trên và mô-tơ điện có công suất tối đa 122 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Tổng cộng, MG HS PHEV 2022 sở hữu công suất 284 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm. MG HS PHEV 2022 sở hữu hộp số tự động 10 cấp và cụm pin lithium-ion 16,6 kW, nhờ đó xe có thể chạy được 67 km mà không cần dùng động cơ xăng. Tại thị trường Thái Lan, giá xe MG HS Turbo 2022 dao động từ 939.000 - 1.159.000 Baht (khoảng 640 - 790 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản PHEV là từ 1,299 - 1,379 triệu Baht (886 - 940 triệu đồng). Xe có 4 màu sơn ngoại thất là trắng, đen, xám và đỏ. Video: Chi tiết SUV "Tàu mác Anh" MG HS 2022 mới.

