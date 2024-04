MG Cyberster chỉ 1,69 tỷ tại Thái Lan, rẻ hơn Việt Nam 600 triệu

Trong năm 2023, MG đã từng đưa mẫu xe điện mui trần Cyberster về Việt Nam để trưng bày nhưng đến nay vẫn chưa chính thức phân phối. Thay vào đó, thị trường đầu tiên có thể mua mẫu ôtô điện Trung Quốc này lại là Thái Lan. MG Cyberster 2024 mới đến Thái Lan không gây bất ngờ vì đây là thị trường xe điện tiềm năng nhất khu vực Đông Nam Á. Ra mắt thị trường Thái Lan tại triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok (BIMS) 2024 xe chỉ có 1 phiên bản, giá xe MG Cyberster 2024 khởi điểm 2,499 triệu Baht (khoảng 1,699 tỷ đồng). Trong năm 2023, mẫu xe điện này từng được đại lý ở Việt Nam báo giá dự kiến lên đến 2,2 tỷ đồng. Có thể thấy MG Cyberster chạy điện tại thị trường Thái Lan không rẻ. Bù lại, xe sở hữu ngoại hình khá thể thao và thông số vận hành tương đối ấn tượng. Cụ thể, mẫu xe này tại thị trường Thái Lan thuộc bản cao cấp nhất nên dùng 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu với tổng cộng suất 544 mã lực và mô-men xoắn cực đại 725 Nm. Sức mạnh này cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Với 2 mô-tơ điện nằm trên 2 cầu nên đương nhiên MG Cyberster có hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD. Ngoài ra, MG Cyberster tại Thái Lan còn được trang bị cụm pin 77 kWh, mang đến phạm vi di chuyển sau một lần sạc là 503 km theo chu trình thử nghiệm NEDC. Xe hỗ trợ cả sạc chậm AC và sạc nhanh DC 140 kW. Thời gian sạc đầy pin bằng sạc chậm là gần 11 tiếng đồng hồ. Nếu dùng sạc nhanh, thời gian tăng dung lượng pin từ 10% lên 80% là khoảng 26 phút. Được định vị trong phân khúc xe hạng C, MG Cyberster có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.535 x 1.913 x 1.329 mm và chiều dài cơ sở 2.690 mm. Bên cạnh đó, mẫu xe này còn sở hữu những chi tiết ngoại thất bắt mắt như hốc gió hầm hố trên cản trước, đèn pha LED vuốt mượt mà về phía sau, vành hợp kim đa chấu 20 inch, chắn bùn "cơ bắp", cửa cắt kéo theo phong cách siêu xe Lamborghini và nút cảm ứng thay cho tay nắm cửa truyền thống. Mui của mẫu xe điện Trung Quốc này được làm bằng nỉ và có thể đóng/mở trong 8 giây khi xe đỗ hoặc 10 giây khi xe đang chạy ở vận tốc dưới 50 km/h. Phía sau mẫu xe này còn có cánh gió tích hợp vào cửa cốp sau và bộ khuếch tán gió thể thao. Bên trong MG Cyberster là không gian nội thất bọc da với 2 tông màu tương phản. Điểm nhấn của khu vực nội thất là màn hình cong đặt nổi trên mặt táp-lô. Đây là sự kết hợp giữa 2 màn hình 7 inch và 1 màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch ở giữa. Ghế của mẫu xe điện này có thiết kế chữ "Y" thể thao và bọc bằng chất liệu da Nappa pha Alcantara cao cấp. Cả hai ghế đều có tính năng chỉnh điện 6 hướng. Thêm vào đó là hệ thống âm thanh Bose, kết nối Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn PM2.5, hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trang bị an toàn của MG Cyberster tại thị trường Thái Lan cũng tương đối đa dạng với camera 360 độ 3D, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo tiền va chạm, phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi tích hợp can thiệp phanh. MG Cyberster tại Thái Lan được bảo hành 5 năm hoặc 160.000 km cho xe và 8 năm hoặc 200.000 km cho pin, tùy điều kiện nào đến trước. Hiện thời điểm mẫu xe này được bán ở Việt Nam vẫn còn là bí ẩn. Video: Chi teiets xe điện mui trần MG Cyberster 2024.

