Mercedes-Maybach S450 Pullman siêu sang chào hàng đại gia Việt từ 7,2 tỷ

Nhiều đại gia trong nước chơi xe Mercedes-Maybach Pullman có lẽ đã quá quen với các bản cao nhất như S600 hay S650 nhưng với ai muốn có trải nghiệm trên phiên bản siêu đỉnh này nhưng giá thành rẻ hơn nhiều, Mercedes-Maybach S450 Pullman hạng sang có thể là lựa chọn rất lý tưởng mà ít người biết đến. Mẫu xe sang Mercedes-Maybach S450 Pullman là "đàn em" của Mercedes-Maybach S650 Pullman và đang được chào hàng đại gia Việt với giá từ 7,2 tỷ đồng, mức giá này dành cho xe ra biển Campuchia. Ngoài chiều dài khủng, ngoại hình xe Mercedes-Maybach S450 Pullman 2022 mới không có nhiều nâng cấp khác so với bản Mercedes-Maybach S450 từ lưới tản nhiệt, logo, đèn pha hay đèn hậu, điểm thay đổi đáng giá chính là bộ mâm đa chấu kép có sẵn. Mercedes-Maybach S450 Pullman không có khoang hành khách đẳng cấp như Mercedes-Maybach S650 Pullman khi chỉ có 2 ghế VIP, vì thế, nhiều người mới gọi Mercedes-Maybach S450 Pullman là hậu duệ của dòng xe Maybach 62S đình đám. Và đẳng cấp nhất vẫn là khoang hành khách của xe Mercedes-Maybach S450 Pullman với vách ngăn bằng kính, trong ảnh là dạng trong suốt, có thể quan sát tài xế. Và khi cần riêng tư chỉ việc bấm nút, một tấm xe kính sẽ xuất hiện. Xe có trang bị vách ngăn bằng kính, bàn làm việc, phím bấm tích hợp đầy đủ công nghệ và 2 màn hình giải trí cỡ vừa cho hàng khách trải nghiệm. Tất nhiên các ghế ngồi có đầy đủ trang bị hiện đại nhất mà dòng xe Mercedes-Maybach S450 sở hữu. Nhìn bên ngoài xe Mercedes-Maybach S450 Pullman sẽ thấy ngay sự khác biệt so với bản tiêu chuẩn khi xe có thiết kế 3 khoang, rất đẳng cấp và nổi bật. Nhiều người cũng có thể xem Mercedes-Maybach S450 Pullman chính là hiện thân của Maybach 62S đình đám một thời. Ngoài chiều dài khủng, ngoại hình xe Mercedes-Maybach S450 Pullman không có nhiều nâng cấp khác so với bản Mercedes-Maybach S450 từ lưới tản nhiệt, logo, đèn pha hay đèn hậu, điểm thay đổi đáng giá chính là bộ mâm đa chấu kép có sẵn. Video: Giới thiệu Mercedes S-Class Maybach thế hệ mới.

