Mercedes-Benz S450 2018 rẻ bất ngờ, chưa đến 2 tỷ ở Hà Nội

Mercedes-Benz S450 tại Việt Nam luôn được sự quan tâm từ giới nhà giàu nhờ thiết kế sang trọng, sử dụng nhiều chất liệu cao cấp. Ngoài ra, xe cũng có khả năng vận hành mạnh mẽ cùng các công nghệ ấn tượng. Hiện nay trên thị trường xe cũ, những chiếc S450 đời 2018 đang được chủ nhân rao bán lại với mức giá hấp dẫn, tùy thuộc vào tình trạng và đời xe. Mới đây trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Mercedes-Benz S450 L đời 2018 đang được một salon chào bán với mức giá chỉ chưa đến 2 tỷ đồng. Theo người bán cho biết xe được sản xuất và đăng ký cùng vào năm 2018, tình trạng các chi tiết nội ngoại thất vẫn còn rất mới. So với phiên bản S400 trước đây, Mercedes-Benz S450 L 2018 đem đến sự mới mẻ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thiết kế mới khoẻ khoắn hơn và mang đặc trưng riêng của dòng sedan cao cấp nhất đến từ thương hiệu ngôi sao 3 cánh, để phân biệt với những mẫu thấp hơn là C-Class và E-Class. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.255 x 1.899 x 1.494 mm, chiều dài trục cơ sở 3.165 mm. Xe có cụm đèn chiếu sáng Multibeam LED thông minh với 84 bóng là công nghệ không mới nhưng vẫn tạo điểm nhấn cho xe. Lưới tản nhiệt kiểu mới được đặt 3 nan kép bên trong thay vì 4 nan đơn như trước. Đèn hậu với 3 dãy LED vẫn tạo nên nét riêng của S-Class, cản sau được hạ thấp. Cụm ống xả kép viền chrome được vuốt tròn trịa, nối bằng dải chrome sáng làm nên sự liền mạch. Nội thất xe cũng được làm lại, chủ yếu ở vị trí người lái. Vô-lăng 3 chấu dạng chữ V, tích hợp thêm bàn rê cảm ứng để thao tác thuận tiện hơn. Cụm màn hình kép kích thước 12,3 inch được đưa vào trong một mặt kính. Vẫn là màn hình 12,3 như cũ nhưng điểm mới đến từ giao diện bên trong. Mercedes-Benz Việt Nam đã bổ sung tiếng Việt cho mẫu xe S-Class 2018. Tất cả thông tin hiển thị cho đến bản đồ đều dành riêng cho người Việt. Phiên bản S 450 L sử dụng gỗ bóng walnut màu nâu và da cao cấp. Hàng ghế sau vẫn là tâm điểm mà mẫu xe S-Class hướng tới. Mặc dù không có quá nhiều thay đổi so với S 400, S 450 L vẫn dễ chiều người ngồi sau bởi sự thoải mái mà thiết kế ghế đem lại. Tựa đầu và đệm đỡ chân điều khiển điện nằm trong gói Chauffeur Package ngồi dễ chịu hơn. Chức năng massage 6 chế độ kết hợp hiệu ứng chườm đá nóng giải toả căng thẳng sau ngày dài mệt mỏi. Hệ thống giải trí cho ghế sau đến từ 2 màn hình HD, âm thanh Burmester 13 loa. Bảng điều khiển trung tâm của ghế sau có tính năng Comand Touch, giúp điều khiển dễ dàng và lược bỏ nút bấm rối ren ở bệ đỡ tay. Cửa sổ trời toàn cảnh đóng mở điện. Mercedes-Benz trang bị cho S450 L 2018 động cơ V6 dung tích 3 lít cho công suất 367 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Hộp số từ 7 cấp chuyển sang loại 9 cấp, cho khả năng sang số mượt mà hơn trước. Hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh bằng tay hoặc tự động tuỳ theo điều kiện môi trường. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 5,4 giây. Xe sở hữu hàng loạt các hệ thống an toàn như: hỗ trợ đỗ xe chủ động, bình chữa cháy, chức năng cảnh báo mất tập trung, chống trượt khi tăng tốc ASR, ổn định thân xe điện tử ESP và hỗ trợ ổn định xe khi gió thổi ngang, camera 360 độ phân giải cao, chức năng cảnh báo Pre- Safe, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp. Ngoài ra xe còn bổ sung hệ thống phanh ADAPTIVE với chức năng hỗ trợ dừng xe, phanh tay điều khiển có khả năng nhả phanh thông minh, 7 túi khí trong hệ thống an toàn cho ghế sau với túi khí dây đai... Mức giá xe Mercedes S450 L 2018 khi mới ra mắt tại Việt Nam được công bố chính hãng là 4,2 tỷ đồng, như vậy chiếc xe trong bài viết này sau khoảng 6 năm đã "bay" khoảng hơn 2 tỷ đồng. Video: Đánh giá Mercedes-Benz S450 L Luxury 2018 tại Việt Nam.

