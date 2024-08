Mercedes-AMG PureSpeed không mui lăn bánh trên đường thử, chờ ra mắt

Sau khi ra mắt thế giới vào tháng 5/2024 tại một sự kiện ở Monaco, Mercedes-AMG PureSpeed 2025 mới đã có mặt trên đường phố nhưng chưa phải bản thương mại. Thay vào đó, đây chính là những chiếc xe đang ở trong giai đoạn thử nghiệm phát triển cuối cùng trước khi tiến hành sản xuất thương mại. Những hình ảnh mới này cho thấy Mercedes-AMG PureSpeed 2025 mui trần hiện đang trong quá trình thử nghiệm cuối cùng trên đường công cộng và chương trình thử nghiệm lên tới hơn 3000 km, không nhiều so với những mẫu xe thương mại khác. Đây còn chính là một chiếc SL đã được sửa đổi chứ không phải một chiếc xe hoàn toàn mới và hiện các cuộc lái thử hiện đang được tiến hành trên nhiều con đường khác nhau ở miền bắc nước Ý. Sau đó, các nguyên mẫu sẽ được đánh giá tại đường đua Nardo huyền thoại thuộc sở hữu của Porsche Engineering, một công ty con có trụ sở tại Weissach.Mercedes-AMG PureSpeed là siêu xe không mui chịu ảnh hưởng nhiều bởi thiết kế của chính chiếc SLR không mui ra mắt vào năm 2009, khác biệt hoàn toàn so với những mẫu siêu xe không mui như McLaren Elva, Lamborghini SC20, Ferrari Monza SP1/SP2 và Aston Martin V12 Speedster. Mercedes quyết định ngụy trang các nguyên mẫu nhưng đối với một số chi tiết dường như không có sự khác biệt so với mẫu xe từng được ra mắt vào hồi tháng 5. Phần thanh an toàn trên mui xe được lấy cảm hứng từ xe đua Công thức 1, bao gồm một thanh cong được tối ưu hóa về mặt khí động học được cố định vào thân xe và khi mua xe, khách hàng sẽ được tặng thêm hai chiếc mũ bảo hiểm. Khác với SLR Stirling Moss, PureSpeed sẽ được sản xuất nhiều hơn. Mercedes-AMG dự định sản xuất 250 chiếc Mythos đầu tiên và sẽ bán những chiếc xe này cho những người đam mê và sưu tập xe. Để mang lại thành công cho cỗ máy lái xe độc đáo dành cho những người sành sỏi, thương hiệu Mercedes-Benz đã hợp tác với Pininfarina bằng cách tận dụng chuyên môn của họ về các mẫu xe độc đáo với số lượng cực kỳ giới hạn. Video: Giới thiệu siêu xe Mercedes-AMG PureSpeed 2025.

