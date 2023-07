Mercedes-AMG ONE - “quái thú” 66 tỷ đồng của tay đua F1 Valtteri Bottas

Sau 5 năm làm việc tại Mercedes, tay đua F1 - Valtteri Bottas đã thay đổi đội và ký hợp đồng với Alfa Romeo cho mùa giải 2022. Mặc dù đã chia tay với nhà “ngôi sao ba cánh” nhưng Valtteri Bottas vẫn giữ lại đơn đặt hàng mẫu Mercedes-AMG ONE hàng khủng. Gần đây, tay đua người Phần Lan đã được bàn giao chiếc Mercedes-AMG ONE sau bao ngày chờ đợi. Không giấu nổi niềm vui, anh đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt ảnh selfie cùng “quái thú”, mặc dù hiện tại Bottas đang thi đấu cho đội đua F1 của Alfa Romeo. Mercedes-AMG ONE của Valtteri Bottas là một trong những siêu xe đặc biệt nhất của AMG khi nó được trực tiếp phát triển trên nền tảng những mẫu xe F1 của Mercedes-Benz. Xe chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 275 chiếc trên toàn cầu. Tương tự như các mẫu xe F1, khung gầm của Mercedes-AMG ONE được thiết kế liền khối nhằm tăng khả năng chịu lực. Tấm che khoang động cơ bằng sợi carbon có thể tháo rời được, tích hợp công nghệ thiết kế khe gió NACA đặc trưng của ngành hàng không. Hệ thống treo có 3 chế độ tùy chỉnh là Comfort, Sport hoặc Sport +. Chiếc Mercedes-AMG ONE của tay đua Valtteri Bottas sở hữu màu sơn ngoại thất xanh ánh kim Brilliant Blue Metallic với điểm nhấn sợi carbon ở một số chi tiết. Đầu xe có thiết kế hầm hố với cửa gió chủ động trên chắn bùn trước, cửa mở hướng lên với cánh gió sau chủ động. Đuôi xe thiết kế lại với đường viền nổi bật hơn phía trên đèn hậu LED đi cùng một số khác biệt trên bộ khuếch tán lớn, chứa ba ống xả lấy cảm hứng từ F1. Những thay đổi khác như nắp động cơ bằng sợi carbon có thể tháo rời, gương hậu lớn hơn. Mercedes-AMG ONE được trang bị nhiều chi tiết khí động học chủ động điển hình như khe thoát gió hốc bánh trước có khả năng đóng mở tùy thuộc vào điều kiện vận hành thực tế. Hệ thống cánh gió khí động học phía sau cũng được điều khiển điện với 3 mức độ: Highway, Track và Race DRS. Cơ cấu này là một điểm đặc trưng trên những mẫu xe F1. Chiếc Mercedes-AMG ONE này sở hữu tùy chọn bộ la-zăng siêu nhẹ 9 chấu được làm từ hợp kim magnesium, tích hợp tấm che khí động học bằng sợi carbon. Tương tự ngoại thất, nội thất của Mercedes-AMG ONE cũng đậm chất xe đua với vô-lăng kiểu F1 tích hợp đèn báo sang số và nút bấm có thể điều chỉnh điện và ghế phong cách xe đua. Vật liệu nội thất chủ yếu bằng sợi carbon và da Nappa, trang trí thêm với các điểm nhấn bằng kim loại. “Quái thú” được trang bị hai cổng USB, hai màn hình 10 inch độc lập (một cho bảng đồng hồ và một cho giải trí), cửa gió và gương chiếu hậu kỹ thuật số hiển thị thời gian thực từ MirrorCam. Được mệnh danh là siêu xe hiệu suất cao, Mercedes-AMG ONE sở hữu khối động cơ đốt trong V6 dung tích 1.6L, công suất 574 mã lực. Kết hợp với 4 động cơ điện, siêu xe có công suất 1.063 mã lực. Xe có thể tăng tốc từ 0 - 200 km/h trong chưa đầy 6 giây, tốc độ tối đa vượt mức 350 km/h. Theo hãng công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của ONE là 13 lít / 100km. Mức giá xe Mercedes-AMG ONE có mức khởi điểm 2,72 triệu USD (khoảng 66,6 tỷ đồng). Video: Mercedes-AMG One - Hypercar dùng động cơ xe đua F1.

