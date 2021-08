Mercedes-AMG GLS 63 4Matic về Việt Nam, không dưới 12 tỷ

Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 mới là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe SUV Full-size Mercedes-Benz GLS. Đến từ phân nhánh AMG 2 số và khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản như GLS 450 4Matic hay thậm chí là Maybach GLS 600 hướng tới sự tĩnh lặng, êm ái tuyệt đối, phiên bản GLS 63 4Matic lại hướng đến cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ nhất. Mẫu Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 về Việt Nam được một đơn vị kinh doanh xe tại thủ đô Hà Nội đưa về nước. Đáng chú ý, mức giá đồn đoán cho chiếc Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam lên đến hơn 12 tỷ đồng, tức cao gấp đôi so với "người anh em" GLS 450 4Matic và thậm chí còn cao hơn đôi chút so với giá khởi điểm của mẫu Maybach GLS 600 chính hãng. Hình ảnh chiếc Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam bên trong một showroom kinh doanh xe tư nhân ở thủ đô Hà Nội. Bù lại với mức giá cao ngất ngưởng, xe sở hữu những đặc tính vượt trội về vận hành hơn hẳn so với 2 người anh em kể trên. Ở phần ngoại hình, điểm khác biệt của GLS 63 4Matic nằm ở trang bị mâm xe 21 inch đa chấu của AMG, trang bị này trên bản GLS 450 là loại 5 chấu kép. Tiếp đến, bản GLS 63 4Matic sẽ có thiết kế mặt ca-lăng dạng nan dọc thể thao, cản trước sửa đổi với viền crom xung quanh, thêm logo "V8 Biturbo" ở bên hông. Đối với chiếc GLS 63 4Matic đầu tiên tại Việt Nam được tuỳ chọn nước sơn ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng kem sang trọng. Ngược lại, những thay đổi ở khu vực đuôi xe rất hạn chế. Phiên bản Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 có thêm cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh, hệ thống ống xả 4 lỗ hình thang với viền crom. Chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi và tất cả đều được bọc da Nappa cao cấp, ốp sợi carbon trang trí. Xe được trang bị vô-lăng AMG đặc trưng và hàng loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống âm thanh vòm Burmester Surround, 2 màn hình kích thước 12,3 inch phía trước, hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau... Sự khác biệt lớn nhất giữa Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 so với phiên bản GLS 450 thông thường nằm ở trang bị bên dưới nắp ca-pô. Cụ thể, nếu như bản GLS 450 chỉ sử dụng động cơ I6 tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost (M256), sản sinh công suất 367 mã lực và 500 Nm cùng khả năng sản sinh tức thời thêm 22 mã lực và 250 Nm thì với GLS 63 4Matic, mẫu xe này sở hữu trang bị động cơ loại V8 4.0L tăng áp kép, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 volt, sản sinh công suất tới 624 mã lực. Từ đó, phiên bản hiệu suất cao này có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,1 giây. Với mức giá xe Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 được nhập khẩu tư nhân dự đoán hơn 12 tỷ đồng, đây chắc chăn là chiếc xe đã được một địa gia Việt đặt hàng.

Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 mới là phiên bản hiệu suất cao của dòng xe SUV Full-size Mercedes-Benz GLS. Đến từ phân nhánh AMG 2 số và khác biệt hoàn toàn so với các phiên bản như GLS 450 4Matic hay thậm chí là Maybach GLS 600 hướng tới sự tĩnh lặng, êm ái tuyệt đối, phiên bản GLS 63 4Matic lại hướng đến cảm giác lái thể thao và mạnh mẽ nhất. Mẫu Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 về Việt Nam được một đơn vị kinh doanh xe tại thủ đô Hà Nội đưa về nước. Đáng chú ý, mức giá đồn đoán cho chiếc Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam lên đến hơn 12 tỷ đồng, tức cao gấp đôi so với "người anh em" GLS 450 4Matic và thậm chí còn cao hơn đôi chút so với giá khởi điểm của mẫu Maybach GLS 600 chính hãng. Hình ảnh chiếc Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 đầu tiên tại Việt Nam bên trong một showroom kinh doanh xe tư nhân ở thủ đô Hà Nội. Bù lại với mức giá cao ngất ngưởng, xe sở hữu những đặc tính vượt trội về vận hành hơn hẳn so với 2 người anh em kể trên. Ở phần ngoại hình, điểm khác biệt của GLS 63 4Matic nằm ở trang bị mâm xe 21 inch đa chấu của AMG, trang bị này trên bản GLS 450 là loại 5 chấu kép. Tiếp đến, bản GLS 63 4Matic sẽ có thiết kế mặt ca-lăng dạng nan dọc thể thao, cản trước sửa đổi với viền crom xung quanh, thêm logo "V8 Biturbo" ở bên hông. Đối với chiếc GLS 63 4Matic đầu tiên tại Việt Nam được tuỳ chọn nước sơn ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng kem sang trọng. Ngược lại, những thay đổi ở khu vực đuôi xe rất hạn chế. Phiên bản Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 có thêm cánh gió thể thao tích hợp đèn phanh, hệ thống ống xả 4 lỗ hình thang với viền crom. Chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi và tất cả đều được bọc da Nappa cao cấp, ốp sợi carbon trang trí. Xe được trang bị vô-lăng AMG đặc trưng và hàng loạt tiện ích quen thuộc như hệ thống âm thanh vòm Burmester Surround, 2 màn hình kích thước 12,3 inch phía trước, hai màn hình giải trí cho hàng ghế sau... Sự khác biệt lớn nhất giữa Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 so với phiên bản GLS 450 thông thường nằm ở trang bị bên dưới nắp ca-pô. Cụ thể, nếu như bản GLS 450 chỉ sử dụng động cơ I6 tích hợp hệ thống mild-hybrid EQ Boost (M256), sản sinh công suất 367 mã lực và 500 Nm cùng khả năng sản sinh tức thời thêm 22 mã lực và 250 Nm thì với GLS 63 4Matic, mẫu xe này sở hữu trang bị động cơ loại V8 4.0L tăng áp kép, kết hợp hệ thống mild hybrid 48 volt, sản sinh công suất tới 624 mã lực. Từ đó, phiên bản hiệu suất cao này có thể dễ dàng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,1 giây. Với mức giá xe Mercedes-AMG GLS 63 4Matic 2021 được nhập khẩu tư nhân dự đoán hơn 12 tỷ đồng, đây chắc chăn là chiếc xe đã được một địa gia Việt đặt hàng.