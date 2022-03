Mercedes-AMG G63 độ Hermes "biển thần tài" của hot girl 9x Sài Gòn

Chiếc Mercedes-AMG G63 nội thất Hermes được đơn vị kinh doanh siêu xe, xe sang nổi tiếng tại TP. HCM bàn giao cho nữ doanh nhân vào hồi tháng 9/2021. Sau gần nửa năm, chiếc SUV hạng sang này mới được ra biển và khiến dân tình không khỏi trầm trồ vì sở hữu số “đẹp như mơ”. Cụ thể, nữ doanh nhân xinh đẹp này đã may mắn bấm được biển số 39-79 cho chiếc Mercedes-AMG G63 của mình. Theo phong thuỷ, chiếc Mercedes-AMG G63 biển cặp thần tài nhỏ và thần tài lớn này mang đến những giá trị cát lợi, may mắn cho chủ sở hữu, có thể bổ trợ giúp cho công việc làm ăn thuận lợi, kinh doanh đắc tài sai lộc, có nhiều tài lộc đưa đến, nên rất được giới nhà giàu Việt săn đón. Hiện chưa rõ nữ doanh nhân xinh đẹp sống tgaij TP HCM gốc Bến Tre này đã chi ra bao nhiêu tiền để sở hữu chiếc Mercedes-AMG G63 này. Dự đoán giá xe Mercedes-AMG G63 độ Hermes chắc chắn không thể nhỏ hơn 12 tỷ đồng và khi sở hữu thêm biển số 39-79 đẹp “long lanh” thì tổng giá trị của chiếc xe khả năng sẽ lớn hơn đáng kể. Đối với chiếc Mercedes-AMG G63 trong bài viết, chiếc xe này được tuỳ chọn nước sơn ngoại thất màu trắng tinh khôi, điểm xuyết một số chi tiết trang trí sơn màu đen tương phản cùng bộ cản trước kiểu địa hình. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của chiếc xe này chủ yếu đến từ không gian cabin của xe với tông màu "cam Hermes" đặc trưng và vốn đang được giới nhà giàu Việt Nam ưa chuộng. Chưa hết, để tăng thêm tính độc đáo cho xe, chiếc Mercedes-AMG G63 này còn được độ thêm cả "Bầu trời sao" bên trong, tương tự phong cách các mẫu xe của Rolls-Royce. Theo phỏng đoán, nhiều khả năng toàn bộ gói độ này được làm tại Việt Nam. Về truyền động, Mercedes-AMG G63 được trang bị khối động cơ V8 4.0L tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 577 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Toàn bộ sức mạnh này được truyền tới 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp. Mercedes-AMG G63 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi đạt tốc độ giới hạn 210 km/h. Bên cạnh chiếc SUV hạng sang đình đám Mercedes-AMG G63, hot girl 9x Sài Gòn này còn sở hữu trong tay ít nhất 2 chiếc xe đắt đỏ khác là chiếc Porsche 718 Cayman giá từ 3,6 tỷ đồng (chưa gồm tuỳ chọn thêm) và chiếc Piaggio Vespa 946 phiên bản Christian Dior đang “làm mưa làm gió” giới nhà giàu Việt. Video: Lý do Mercedes-AMG G63 “siêu đắt” nhưng vẫn cháy hàng?

