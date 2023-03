Mê mẩn “siêu phẩm” BMW M3 Convertible 1989 phục chế chính hãng

Chiếc BMW M3 Convertible đời 1989 này đã được chính thương hiệu BMW Group Classic tiến hành phục chế, hoàn thiện các bộ phận để trở về thời hoàng kim, đưa chiếc xe về tình trạng hoàn hảo nhất có thể. Mức giá xe BMW M3 Convertible 1989 được rao bán trên Collecting Cars với giá 55.500 Euro (khoảng 59.000 USD), đây là một trong số 781 chiếc E30 M3 Convertible từng được sản xuất, thấp hơn nhiều so với số lượng sản xuất của E30 M3 Coupe. Như với chiếc coupe, đây là thế hệ duy nhất của M3 được trang bị khối động cơ bốn xi-lanh. Động cơ S14 hút khí tự nhiên, dung tích 2,3 lít được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (các biến thể coupe ở Bắc Mỹ có kiểu sang số truyền thống) và truyền lực tới các bánh sau, mang đến một trong những trải nghiệm lái thuần túy nhất. Mẫu xe năm 1989 này được sơn màu xanh kim loại MaCao với mui vải màu xanh đậm. Mẫu xe này thậm chí còn có cần gạt nước nhỏ trên đèn pha. Bên trong nội thất, chiếc xe được bọc da màu đen đơn giản với tất cả các chi tiết đặc trưng của BMW từ thời đó, bao gồm bảng điều khiển góc cạnh và đồng hồ đo màu trắng trên nền đen đơn giản. Mọi cài đặt đều có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn nút, sử dụng bộ điều khiển trượt hoặc xoay nút xoay. Quá trình phục hồi chiếc xe này diễn ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, bao gồm đại tu động cơ/hộp số, trục bánh răng và hệ thống phanh được làm mới, kính chắn gió mới, đại tu bộ làm mát dầu và bộ giảm thanh mới. Bản thân phần thân xe đã được phục chế chuyên sâu, vì trước đó đã có vết rỉ sét dưới ngưỡng cửa, tấm đáy bên lái và bên trái, tất cả những vết này đều đã được loại bỏ. Khoang động cơ của xe đã được sơn lại và trang bị cách âm/cách nhiệt, đồng thời sửa chữa những chỗ hư hỏng ở lớp sơn. Phần mui mềm đã được thay mới. Bộ mâm xe nguyên bản cũng đã được tân trang lại. Bên trong, bảng điều khiển đèn Check Control khá tiên tiến trong thời kỳ này đã được kiểm tra hoạt động chính xác, đồng thời màn hình hiển thị nhiệt độ và máy tính bảng đã được thay thế. Vô lăng mới, ghế được làm sạch với tấm bọc đáy ghế trước mới và việc lắp đặt đài cassette BMW. Mẫu xe này mới đi được chưa đầy 50.000 dặm và lần bảo dưỡng cuối cùng của xe được thực hiện vào tháng 6 năm 2021. Tài liệu phong phú về việc phục hồi sẽ được bàn giao khi bán xe.BMW M3 Convertible mui trần chưa bao giờ được bán chính thức ở Mỹ và cũng không bán chạy ở bất kỳ nơi nào khác. Vào thời điểm đó, ý tưởng về một chiếc xe mui trần kiểu này là không bình thường nên kém được ưa chuộng hơn những mẫu xe khác. Ban đầu, mẫu xe này có khả năng tạo ra công suất dưới 200 mã lực nhưng chiếc M3 Convertible đầu tiên cũng nặng hơn đáng kể so với M3 thường do các bộ phận gia cố khung gầm khác nhau. Tuy nhiên, sự hiếm có của mẫu xe này làm cho chiếc xe trở nên độc nhất vô nhị và chính chiếc xe được khôi phục này chắc chắn sẽ trở thành một món đồ sưu tập thậm chí còn có giá trị hơn trong những năm tới. Video: Ngắm BMW M3 Convertible 1989 phục chế chính hãng.

Chiếc BMW M3 Convertible đời 1989 này đã được chính thương hiệu BMW Group Classic tiến hành phục chế, hoàn thiện các bộ phận để trở về thời hoàng kim, đưa chiếc xe về tình trạng hoàn hảo nhất có thể. Mức giá xe BMW M3 Convertible 1989 được rao bán trên Collecting Cars với giá 55.500 Euro (khoảng 59.000 USD), đây là một trong số 781 chiếc E30 M3 Convertible từng được sản xuất, thấp hơn nhiều so với số lượng sản xuất của E30 M3 Coupe. Như với chiếc coupe, đây là thế hệ duy nhất của M3 được trang bị khối động cơ bốn xi-lanh. Động cơ S14 hút khí tự nhiên, dung tích 2,3 lít được kết hợp với hộp số sàn 5 cấp (các biến thể coupe ở Bắc Mỹ có kiểu sang số truyền thống) và truyền lực tới các bánh sau, mang đến một trong những trải nghiệm lái thuần túy nhất. Mẫu xe năm 1989 này được sơn màu xanh kim loại MaCao với mui vải màu xanh đậm. Mẫu xe này thậm chí còn có cần gạt nước nhỏ trên đèn pha. Bên trong nội thất, chiếc xe được bọc da màu đen đơn giản với tất cả các chi tiết đặc trưng của BMW từ thời đó, bao gồm bảng điều khiển góc cạnh và đồng hồ đo màu trắng trên nền đen đơn giản. Mọi cài đặt đều có thể được điều chỉnh bằng cách nhấn nút, sử dụng bộ điều khiển trượt hoặc xoay nút xoay. Quá trình phục hồi chiếc xe này diễn ra từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 12 năm 2020, bao gồm đại tu động cơ/hộp số, trục bánh răng và hệ thống phanh được làm mới, kính chắn gió mới, đại tu bộ làm mát dầu và bộ giảm thanh mới. Bản thân phần thân xe đã được phục chế chuyên sâu, vì trước đó đã có vết rỉ sét dưới ngưỡng cửa, tấm đáy bên lái và bên trái, tất cả những vết này đều đã được loại bỏ. Khoang động cơ của xe đã được sơn lại và trang bị cách âm/cách nhiệt, đồng thời sửa chữa những chỗ hư hỏng ở lớp sơn. Phần mui mềm đã được thay mới. Bộ mâm xe nguyên bản cũng đã được tân trang lại. Bên trong, bảng điều khiển đèn Check Control khá tiên tiến trong thời kỳ này đã được kiểm tra hoạt động chính xác, đồng thời màn hình hiển thị nhiệt độ và máy tính bảng đã được thay thế. Vô lăng mới, ghế được làm sạch với tấm bọc đáy ghế trước mới và việc lắp đặt đài cassette BMW. Mẫu xe này mới đi được chưa đầy 50.000 dặm và lần bảo dưỡng cuối cùng của xe được thực hiện vào tháng 6 năm 2021. Tài liệu phong phú về việc phục hồi sẽ được bàn giao khi bán xe. BMW M3 Convertible mui trần chưa bao giờ được bán chính thức ở Mỹ và cũng không bán chạy ở bất kỳ nơi nào khác. Vào thời điểm đó, ý tưởng về một chiếc xe mui trần kiểu này là không bình thường nên kém được ưa chuộng hơn những mẫu xe khác. Ban đầu, mẫu xe này có khả năng tạo ra công suất dưới 200 mã lực nhưng chiếc M3 Convertible đầu tiên cũng nặng hơn đáng kể so với M3 thường do các bộ phận gia cố khung gầm khác nhau. Tuy nhiên, sự hiếm có của mẫu xe này làm cho chiếc xe trở nên độc nhất vô nhị và chính chiếc xe được khôi phục này chắc chắn sẽ trở thành một món đồ sưu tập thậm chí còn có giá trị hơn trong những năm tới. Video: Ngắm BMW M3 Convertible 1989 phục chế chính hãng.