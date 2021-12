McLaren GT hơn 20 tỷ độc nhất Việt Nam về tay nữ 9x Cần Thơ

Thông tin về việc chiếc siêu xe McLaren GT về Cần Thơ, một tỉnh thành của miền Tây sông nước đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trên khắp cả nước. Lý do đây là chiếc xe McLaren GT duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại nên nhận được sự chú ý không nhỏ. Đến nay, thông tin về chủ nhân của siêu xe McLaren GT có một không hai tại Việt Nam hiện nay đã được chia sẻ lên mạng xã hội và còn gây ngạc nhiên lớn hơn khi là một cô gái chỉ mới 9X nhưng khá chịu chơi cũng như chịu chi để làm chủ nhân của xe McLaren GT này. Được biết, chỉ trong vòng vài ngày, cô gái 9X đã chốt mua 2 chiếc xe đắt tiền, trong số này McLaren GT là điểm nhấn ấn tượng với giá bán hơn 15 tỷ đồng và hiện chưa có xe nào thứ 2 về nước. Khá thú vị là 3 chiếc xe đang có mặt trong garage rộng hơn 200 m2 của cô gái 9X này đều mang ngoại thất màu trắng, tông màu yêu thích của chủ nhân. Về ngoại hình, McLaren GT là mẫu xe hoàn toàn mới của McLaren được kết hợp hiệu suất vận hành của siêu xe với độ bền bỉ của xe Grand Tourer. So với các mẫu McLaren khác, đường nét thiết kế của McLaren GT khác biệt nhờ có thân xe dài, trang nhã cho GT kết hợp với đầu/đuôi cơ bắp. Kích thước của GT dài gần 4,7 mét, lớn hơn hẳn những mẫu xe khác thuộc phân khúc Sport Series và Super Series của McLaren. Dù là một mẫu xe chú trọng tới hiệu suất nhưng nội thất của McLaren GT khá toàn diện như ghế sưởi điều chỉnh điện, da trong xe là loại Nappa hay Alcantara. Hệ thống thông tin giải trí điều khiển qua màn hình 7 inch trung tâm. Phía sau vô-lăng là màn hình 12,3 inch TFT để hiển thị các thông tin của xe. Một trong những điểm vượt trội nhất của McLaren GT khi so với các mẫu siêu xe khác là dung tích khoang hành lý đạt mức 391 lít, tức có thể chứa một túi gậy đánh golf mà vẫn dư chỗ cho một số đồ đạc khác. Nội công của siêu xe McLaren GT sẽ đến từ khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít rất quen thuộc trên các phiên bản xe McLaren sẽ sản sinh công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm ở dải vòng tua máy từ 5.500 đến 6.500 vòng/phút. Sức mạnh trên siêu xe McLaren GT của cô gái 9X ở Cần Thơ sẽ đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, mẫu siêu xe Grand Touring của hãng xe McLaren có thể hoàn thành việc tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 326 km/h. Hiện chưa rõ cô gái 9X ở Cần Thơ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tậu siêu xe McLaren GT đầu tiên về Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ không dưới 20 tỷ đồng khi ra biển trắng. Ở một số thị trường nước ngoài, giá xe McLaren GT sẽ có mức khởi điểm từ 3,498 triệu USD Hồng Kông, tương đương 10,3 tỷ đồng, còn ở Singapore, xe có giá gần 13 tỷ đồng. Video: Hot girl Cần thơ tậu McLaren GT độc nhất Việt Nam.

Thông tin về việc chiếc siêu xe McLaren GT về Cần Thơ, một tỉnh thành của miền Tây sông nước đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe trên khắp cả nước. Lý do đây là chiếc xe McLaren GT duy nhất tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại nên nhận được sự chú ý không nhỏ. Đến nay, thông tin về chủ nhân của siêu xe McLaren GT có một không hai tại Việt Nam hiện nay đã được chia sẻ lên mạng xã hội và còn gây ngạc nhiên lớn hơn khi là một cô gái chỉ mới 9X nhưng khá chịu chơi cũng như chịu chi để làm chủ nhân của xe McLaren GT này. Được biết, chỉ trong vòng vài ngày, cô gái 9X đã chốt mua 2 chiếc xe đắt tiền, trong số này McLaren GT là điểm nhấn ấn tượng với giá bán hơn 15 tỷ đồng và hiện chưa có xe nào thứ 2 về nước. Khá thú vị là 3 chiếc xe đang có mặt trong garage rộng hơn 200 m2 của cô gái 9X này đều mang ngoại thất màu trắng, tông màu yêu thích của chủ nhân. Về ngoại hình, McLaren GT là mẫu xe hoàn toàn mới của McLaren được kết hợp hiệu suất vận hành của siêu xe với độ bền bỉ của xe Grand Tourer. So với các mẫu McLaren khác, đường nét thiết kế của McLaren GT khác biệt nhờ có thân xe dài, trang nhã cho GT kết hợp với đầu/đuôi cơ bắp. Kích thước của GT dài gần 4,7 mét, lớn hơn hẳn những mẫu xe khác thuộc phân khúc Sport Series và Super Series của McLaren. Dù là một mẫu xe chú trọng tới hiệu suất nhưng nội thất của McLaren GT khá toàn diện như ghế sưởi điều chỉnh điện, da trong xe là loại Nappa hay Alcantara. Hệ thống thông tin giải trí điều khiển qua màn hình 7 inch trung tâm. Phía sau vô-lăng là màn hình 12,3 inch TFT để hiển thị các thông tin của xe. Một trong những điểm vượt trội nhất của McLaren GT khi so với các mẫu siêu xe khác là dung tích khoang hành lý đạt mức 391 lít, tức có thể chứa một túi gậy đánh golf mà vẫn dư chỗ cho một số đồ đạc khác. Nội công của siêu xe McLaren GT sẽ đến từ khối động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 4.0 lít rất quen thuộc trên các phiên bản xe McLaren sẽ sản sinh công suất tối đa 620 mã lực và mô-men xoắn cực đại 630 Nm ở dải vòng tua máy từ 5.500 đến 6.500 vòng/phút. Sức mạnh trên siêu xe McLaren GT của cô gái 9X ở Cần Thơ sẽ đi kèm với hộp số ly hợp kép 7 cấp, nhờ đó, mẫu siêu xe Grand Touring của hãng xe McLaren có thể hoàn thành việc tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 3,2 giây trước khi đạt tốc độ tối đa là 326 km/h. Hiện chưa rõ cô gái 9X ở Cần Thơ đã bỏ ra bao nhiêu tiền để tậu siêu xe McLaren GT đầu tiên về Việt Nam, nhưng chắc chắn sẽ không dưới 20 tỷ đồng khi ra biển trắng. Ở một số thị trường nước ngoài, giá xe McLaren GT sẽ có mức khởi điểm từ 3,498 triệu USD Hồng Kông, tương đương 10,3 tỷ đồng, còn ở Singapore, xe có giá gần 13 tỷ đồng. Video: Hot girl Cần thơ tậu McLaren GT độc nhất Việt Nam.