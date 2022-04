McLaren F1 GT siêu hiếm của Quốc vương Brunei sang Anh bảo dưỡng

Chiếc siêu xe này mang thương hiệu McLaren F1 GT của Quốc vương Hassanal Bolkiah và được sơn màu đen. Theo một số nguồn tin, chiếc siêu xe này được đưa sang Anh để thực hiện quá trình bảo dưỡng. Đây là lần hiếm hoi người ta chụp được chiếc McLaren F1 GT của Quốc vương Brunei. Qua những hình ảnh có chất lượng khá thấp này, có thể thấy chiếc McLaren F1 GT của Quốc vương Brunei ở trong tình trạng nguyên vẹn, không bị hư hỏng ở thân vỏ. Đây chỉ là 1 trong số những chiếc siêu xe McLaren F1 của Hoàng gia Brunei. Việc Quốc vương Brunei "mua xe theo lố" đã không còn là chuyện lạ. Được biết, Quốc vương Hassanal Bolkiah hiện sở hữu khoảng 10 chiếc siêu xe McLaren F1 khác nhau. Trong đó, có 3 chiếc McLaren F1 LM, 1 chiếc xe đua McLaren F1 GTR và 1 chiếc McLaren F1 GT. Nếu như McLaren F1 LM có số lượng sản xuất đúng 5 chiếc trên toàn thế giới thì con số tương ứng của F1 GT là 3 chiếc. Trong vài năm qua, đã có một số chiếc McLaren F1 của Hoàng gia Brunei được rao bán. Tuy nhiên, người ta cho rằng Quốc vương nước này vẫn nắm trong tay ít nhất 7 chiếc McLaren F1. Đây không phải là lần đầu tiên Hoàng gia Brunei gửi siêu xe McLaren F1 của mình sang Anh để bảo dưỡng. Vào hồi giữa tháng 2 năm nay, một chiếc McLaren F1 sơn màu xanh dương, mang số khung #008 cũng đã bị bắt gặp tại sân bay Heathrow của Anh để lên máy bay về Brunei. Theo tin đồn, bộ phận McLaren Special Operations đã nhận nhiệm vụ bảo dưỡng chiếc siêu xe này. So với McLaren F1 tiêu chuẩn, F1 GT sở hữu một số khác biệt như thân vỏ mở rộng tương tự xe đua F1 GTR nhằm tăng lực ép xuống mặt đường và giảm hệ số lực cản không khí. Tuy nhiên, McLaren F1 GT lại không được trang bị cánh gió sau như F1 LM vì lực ép xuống mặt đường do phần đuôi dài hơn tạo ra là đủ. Ngay cả thiết kế đầu xe của McLaren F1 GT cũng giống F1 GTR trong khi hốc bánh được thiết kế rộng hơn để phù hợp với vành la-zăng lớn hơn. Tương tự ngoại thất, nội thất của McLaren F1 GT được thiết kế lại theo phong cách xe đua. Hãng McLaren đã trang bị vô lăng xe đua cho mẫu siêu xe giới hạn số lượng này. Được phát triển dựa trên khung gầm của F1 tiêu chuẩn nên McLaren F1 GT vẫn giữ nguyên số khung ban đầu McLaren lúc đầu chỉ chế tạo đúng 1 chiếc F1 GT dưới dạng xe concept để trưng bày. Chiếc xe này mang tên XPGT, mang số khung #056 từng thuộc sở hữu của một nhà sưu tập xe ở Thụy Sĩ. Về sau, do nhu cầu của khách hàng nên McLaren đã chế tạo thêm 2 chiếc F1 GT nữa và bán 1 chiếc cho Quốc vương Brunei. Video: Xem chi tiết chiếc McLaren F1 GT siêu hiếm.

