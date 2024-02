McLaren Artura Spider từ 6,9 tỷ đồng, chạy 33 km không "uống" xăng

Dựa trên nền tảng chiếc siêu xe hybrid McLaren Artura rất thành công, hãng xe Anh quốc tiếp tục cho ra đời biến thể mui trần của mẫu xe này với tên gọi McLaren Artura Spider 2024 mới. Đây cũng là lần đầu tiên McLaren chính thức làm ra sản phẩm siêu xe mui trần vận hành bằng hệ truyền động hybrid.McLaren Artura Spider mui trần trang bị động cơ V6 tăng áp 3.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên đến 690 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại 720 Nm. So với bản Artura coupe trước đây, mẫu Spider mui trần có công suất cao hơn 19 mã lực còn mô-men xoắn giữ nguyên. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3 giây chẵn. Mô-tơ điện công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm cũng không thay đổi, do đó toàn bộ những cải tiến về sức mạnh đều thuộc về động cơ đốt trong. Khối pin dung lượng 7,4 kWh cũng không khác trước, nhưng cơ chế sử dụng năng lượng điện đã được tối ưu để Artura Spider có thể di chuyển 33 km ở chế độ thuần điện, tăng thêm chút ít so với mức 30 km của Artura coupe. Hộp số ly hợp kép 8 cấp chứa mô-tơ điện bên trong giờ đây được cải tiến thêm để giảm thời gian chuyển số bớt đi 25% so với trước đây. Các kỹ sư McLaren đã tìm ra phương án tạo áp suất cho chất lỏng thủy lực trong hộp số đến ngưỡng lý tưởng, để quá trình chuyển số nhạy hơn khi được yêu cầu. Bộ vi sai điều khiển điện tử trong hộp số sẽ phân bổ sức mạnh phù hợp giữa các bánh sau. Xe còn được trang bị sẵn tính năng “Spinning Wheel Pull-Away”, hiểu đơn giản là “hỗ trợ đốt lốp”. Khi kích hoạt ở trạng thái đứng yên, xe sẽ tạm ngắt cơ chế kiểm soát lực kéo để người lái dễ dàng thực hiện một pha đốt lốp hoành tráng tại vị trí xuất phát, rồi bật hệ thống an toàn trở lại khi xe đã di chuyển được một đoạn ngắn. Tốc độ giới hạn tối đa của xe vẫn là 330 km/h. Khối lượng của Artura Spider là 1.560 kg, chỉ nặng hơn khoảng 61 kg so với Artura coupe, mặc dù đã được chỉnh sửa lại tương đối nhiều để lắp đặt cơ cấu mui cứng đóng/mở được. Mui tiêu chuẩn làm bằng chất liệu sợi carbon tổng hợp, ngoài ra còn có tùy chọn làm bằng kính điện thông minh có thể chuyển từ trạng thái trong suốt đến mờ đục (hãng tuyên bố chặn được 96% ánh sáng mặt trời) chỉ bằng một nút bấm. Phần mui có thể đóng/mở trong vòng 11 giây khi đứng yên và thực hiện được từ bên ngoài xe thông qua chìa khóa. Do thay đổi về mui nên Artura Spider được thiết kế lại phần trụ, tích hợp lớp polycarbonate tráng men giúp tăng tầm nhìn phía sau và dẫn không khí vào khoang động cơ. Tấm che phía sau lưng ghế có thể nâng lên và hạ xuống thông qua một nút bấm để cải thiện sự thoải mái khi đóng mui từ trên xuống hoặc tăng cường cảm giác sảng khoái về âm thanh từ động cơ V6 khi mui dựng lên. Vị trí các khe hút gió cho động cơ cũng được dịch chuyển thêm về phía sau. McLaren cho biết động cơ đã được cải thiện nhờ hệ thống ống xả có van mới bao gồm bộ cộng hưởng được điều chỉnh. Hiện được kết hợp với ống xả hình nón hướng lên trên, McLaren tự hào về âm thanh “sạch hơn” ở phần giữa và phần cao hơn của dải vòng tua. Hệ thống ống xả thể thao tùy chọn sử dụng bộ giao hưởng để truyền “sóng âm thanh đích thực” vào cabin. Đặc biệt, cửa sổ phía sau có thể đóng/mở độc lập so với mui, giúp tận hưởng âm thanh động cơ dễ dàng hơn mà không phải “hy sinh” sự tiện lợi do phần mui đem lại. Artura Spider được trang bị rôto phanh gốm carbon kết hợp với kẹp phanh bằng nhôm nhẹ và ống dẫn làm mát được sửa đổi. Cùng với hệ thống ABS được hiệu chỉnh lại, McLaren tuyên bố Artura Spider giờ đây có thể tự dừng lại từ vận tốc 100 km/h trong khoảng cách 31 mét. Khả năng xử lý của xe hứa hẹn được cải thiện nhờ các giá đỡ động cơ mới, giảm độ rung và độ ồn. McLaren cũng sửa đổi van điều tiết để hệ thống treo phản hồi nhanh hơn tới 90%.Cabin của Artura Spider giống như trên mẫu coupe hiện có, với vô-lăng đơn giản không có nút bấm phía trước một màn hình nhỏ hiển thị thông tin lái xe cần thiết. McLaren cho biết ghế thể thao Clubsport ôm sát thân người ngồi là trang bị tiêu chuẩn, nếu khách hàng không thích có thể đổi miễn phí sang loại ghế thoải mái hơn có sưởi, điều chỉnh điện với chức năng nhớ ghế. Artura cũng có tính năng sạc không dây tùy chọn và tất cả các biến thể hiện đều có cảnh báo chệch làn đường và nhận dạng biển báo đường bộ. Kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù và phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau cũng có sẵn. Các tiện ích bổ sung trang trí bằng sợi carbon mới cũng có sẵn. Mức giá xe McLaren Artura Spider 2024 khởi điểm từ 281.000 USD (6,9 tỷ đồng) và dự kiến giao đến tay những khách hàng sớm nhất vào khoảng giữa năm nay. Đáng chú ý, phần lớn những cải tiến trên Artura Spider, ngoại trừ những gì liên quan đến phần mui, cũng được áp dụng cho Artura coupe đời mới có giá khởi điểm 256.000 USD (6,3 tỷ đồng). Đặc biệt hơn nữa, những ai đang sở hữu Artura coupe các đời 2023 và 2024 có thể nâng cấp động cơ miễn phí tại những đại lý McLaren gần nhất. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Artura Spider 2024 mới.

Dựa trên nền tảng chiếc siêu xe hybrid McLaren Artura rất thành công, hãng xe Anh quốc tiếp tục cho ra đời biến thể mui trần của mẫu xe này với tên gọi McLaren Artura Spider 2024 mới. Đây cũng là lần đầu tiên McLaren chính thức làm ra sản phẩm siêu xe mui trần vận hành bằng hệ truyền động hybrid. McLaren Artura Spider mui trần trang bị động cơ V6 tăng áp 3.0L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất lên đến 690 mã lực và đạt mô-men xoắn cực đại 720 Nm. So với bản Artura coupe trước đây, mẫu Spider mui trần có công suất cao hơn 19 mã lực còn mô-men xoắn giữ nguyên. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong vòng 3 giây chẵn. Mô-tơ điện công suất 94 mã lực, mô-men xoắn 225 Nm cũng không thay đổi, do đó toàn bộ những cải tiến về sức mạnh đều thuộc về động cơ đốt trong. Khối pin dung lượng 7,4 kWh cũng không khác trước, nhưng cơ chế sử dụng năng lượng điện đã được tối ưu để Artura Spider có thể di chuyển 33 km ở chế độ thuần điện, tăng thêm chút ít so với mức 30 km của Artura coupe. Hộp số ly hợp kép 8 cấp chứa mô-tơ điện bên trong giờ đây được cải tiến thêm để giảm thời gian chuyển số bớt đi 25% so với trước đây. Các kỹ sư McLaren đã tìm ra phương án tạo áp suất cho chất lỏng thủy lực trong hộp số đến ngưỡng lý tưởng, để quá trình chuyển số nhạy hơn khi được yêu cầu. Bộ vi sai điều khiển điện tử trong hộp số sẽ phân bổ sức mạnh phù hợp giữa các bánh sau. Xe còn được trang bị sẵn tính năng “Spinning Wheel Pull-Away”, hiểu đơn giản là “hỗ trợ đốt lốp”. Khi kích hoạt ở trạng thái đứng yên, xe sẽ tạm ngắt cơ chế kiểm soát lực kéo để người lái dễ dàng thực hiện một pha đốt lốp hoành tráng tại vị trí xuất phát, rồi bật hệ thống an toàn trở lại khi xe đã di chuyển được một đoạn ngắn. Tốc độ giới hạn tối đa của xe vẫn là 330 km/h. Khối lượng của Artura Spider là 1.560 kg, chỉ nặng hơn khoảng 61 kg so với Artura coupe, mặc dù đã được chỉnh sửa lại tương đối nhiều để lắp đặt cơ cấu mui cứng đóng/mở được. Mui tiêu chuẩn làm bằng chất liệu sợi carbon tổng hợp, ngoài ra còn có tùy chọn làm bằng kính điện thông minh có thể chuyển từ trạng thái trong suốt đến mờ đục (hãng tuyên bố chặn được 96% ánh sáng mặt trời) chỉ bằng một nút bấm. Phần mui có thể đóng/mở trong vòng 11 giây khi đứng yên và thực hiện được từ bên ngoài xe thông qua chìa khóa. Do thay đổi về mui nên Artura Spider được thiết kế lại phần trụ, tích hợp lớp polycarbonate tráng men giúp tăng tầm nhìn phía sau và dẫn không khí vào khoang động cơ. Tấm che phía sau lưng ghế có thể nâng lên và hạ xuống thông qua một nút bấm để cải thiện sự thoải mái khi đóng mui từ trên xuống hoặc tăng cường cảm giác sảng khoái về âm thanh từ động cơ V6 khi mui dựng lên. Vị trí các khe hút gió cho động cơ cũng được dịch chuyển thêm về phía sau. McLaren cho biết động cơ đã được cải thiện nhờ hệ thống ống xả có van mới bao gồm bộ cộng hưởng được điều chỉnh. Hiện được kết hợp với ống xả hình nón hướng lên trên, McLaren tự hào về âm thanh “sạch hơn” ở phần giữa và phần cao hơn của dải vòng tua. Hệ thống ống xả thể thao tùy chọn sử dụng bộ giao hưởng để truyền “sóng âm thanh đích thực” vào cabin. Đặc biệt, cửa sổ phía sau có thể đóng/mở độc lập so với mui, giúp tận hưởng âm thanh động cơ dễ dàng hơn mà không phải “hy sinh” sự tiện lợi do phần mui đem lại. Artura Spider được trang bị rôto phanh gốm carbon kết hợp với kẹp phanh bằng nhôm nhẹ và ống dẫn làm mát được sửa đổi. Cùng với hệ thống ABS được hiệu chỉnh lại, McLaren tuyên bố Artura Spider giờ đây có thể tự dừng lại từ vận tốc 100 km/h trong khoảng cách 31 mét. Khả năng xử lý của xe hứa hẹn được cải thiện nhờ các giá đỡ động cơ mới, giảm độ rung và độ ồn. McLaren cũng sửa đổi van điều tiết để hệ thống treo phản hồi nhanh hơn tới 90%.Cabin của Artura Spider giống như trên mẫu coupe hiện có, với vô-lăng đơn giản không có nút bấm phía trước một màn hình nhỏ hiển thị thông tin lái xe cần thiết. McLaren cho biết ghế thể thao Clubsport ôm sát thân người ngồi là trang bị tiêu chuẩn, nếu khách hàng không thích có thể đổi miễn phí sang loại ghế thoải mái hơn có sưởi, điều chỉnh điện với chức năng nhớ ghế. Artura cũng có tính năng sạc không dây tùy chọn và tất cả các biến thể hiện đều có cảnh báo chệch làn đường và nhận dạng biển báo đường bộ. Kiểm soát hành trình thích ứng, giám sát điểm mù và phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau cũng có sẵn. Các tiện ích bổ sung trang trí bằng sợi carbon mới cũng có sẵn. Mức giá xe McLaren Artura Spider 2024 khởi điểm từ 281.000 USD (6,9 tỷ đồng) và dự kiến giao đến tay những khách hàng sớm nhất vào khoảng giữa năm nay. Đáng chú ý, phần lớn những cải tiến trên Artura Spider, ngoại trừ những gì liên quan đến phần mui, cũng được áp dụng cho Artura coupe đời mới có giá khởi điểm 256.000 USD (6,3 tỷ đồng). Đặc biệt hơn nữa, những ai đang sở hữu Artura coupe các đời 2023 và 2024 có thể nâng cấp động cơ miễn phí tại những đại lý McLaren gần nhất. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren Artura Spider 2024 mới.