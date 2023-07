McLaren 765LT Spider gần 30 tỷ đọ dáng cùng Hoa hậu Tiểu Vy

Gần đây, bộ ảnh của Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy tham dự 1 sự kiện ở TP HCM đã nhận được sự quan tâm của giới mê xe, lý do là "nàng hậu" này đã có những bức ảnh chụp cùng với siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider đầu tiên về Việt Nam. Theo thông tin tìm hiểu, chủ nhân của chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider đọ dáng Tiểu Vy là tay chơi siêu xe Quốc Cường, anh đã mời Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy đến tham dự sự kiện của mình và không có gì thu hút truyền thông hơn bằng việc sử dụng chính chiếc xe mình mới mua để làm nền cho Trần Tiểu Vy chụp ảnh. Được biết, chiếc siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider của tay chơi xe Quốc Cường được mang về nước vào đầu năm nay, trong đó, phiên bản mui trần của McLaren 765LT cũng chỉ sản xuất giới hạn 765 chiếc trên toàn cầu như xe Coupe. Hiện vẫn chưa có xe McLaren 765LT Spider thứ 2 được nhập về nước, nên có thể xem mẫu xe mà Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy chụp ảnh là hàng "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam. Ngoại thất chiếc xe McLaren 765LT Spider này có màu sơn đỏ cam cùng với rất nhiều chi tiết bằng carbon, và sơn đen như nắp capô, cản trước, mâm xe, hốc gió trên vòm bánh xe, nẹp sườn, khuếch tán sau và còn có cánh gió đuôi nữa, sau cùng là toàn bộ phần mui xe được sơn đen. So với McLaren 720S Spider đã có trên 12 xe về nước, siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider có sự nhận biết rất dễ dàng với cản va trước thiết kế lại, có thêm cánh lướt gió trải dải sang 2 bên đầu xe, tiếp đến là trên vòm bánh xe trước, hãng xe Anh quốc đã khoét thêm các lỗ thông gió cho xe, mâm, nẹp sườn cũng được khác logo 765LT để nhận biết. Đằng sau siêu xe McLaren 765LT Spider của đại gia Quốc Cường có cánh gió đuôi nâng cao hơn so với xe tiêu chuẩn, cản sau sửa đổi thiết kế hoàn toàn, cuối cùng, chính là điểm nhấn của bản McLaren 765LT Spider với 4 ống xả xếp thành hàng ngang, nhìn rất uy lực. Tương tự như xe McLaren 720S Spider , siêu xe mui trần McLaren 765LT Spider cũng có tốc độ mở mui nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 11 giây theo thông báo của hãng xe Anh quốc nhưng một số đại gia Việt khi trải nghiệm thực tế, thời gian đóng hoặc mở mui chỉ mất không quá 9 giây. Trên chìa khóa xe cũng sẽ được tích hợp thêm nút đóng hoặc mở mui. Vẫn được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0 lít, tăng áp kép nhưng siêu xe mui trần giới hạn McLaren 765LT Spider lại sản sinh công suất tối đa 755 mã lực, tăng 45 mã lực so với bản tiêu chuẩn tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 800 Nm tại tua máy 5.500 vòng/phút. Xe tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,8 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Mức giá xe McLaren 765LT Spider khi mới được đưa về Việt Nam theo chính hãng hé lộ là từ 29,3 tỷ đồng, đây là mức giá chưa bao gồm các tùy chọn thêm của khách hàng và tất nhiên là chưa tính chi phí lăn bánh cho xe. Video: McLaren 765LT Spider gần 30 tỷ đồng tại Việt Nam.

