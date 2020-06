McLaren 600LT Spider Segestria Borealis, “nhện độc” chỉ có 12 chiếc

Được lấy cảm hứng từ loài nhện độc “Segestria Florentina”, chiếc siêu xe McLaren 600LT phiên bản đặc biệt sở hữu thiết kế nội/ngoại thất khá tương đồng với loài nhện này. Đặc biệt, chỉ có 12 chiếc 600LT Spider Segestria Borealis được sản xuất. Siêu phẩm này vừa mới được bàn giao cho đại lý McLaren Newport Beach, California. Ra mắt vào tháng 6/2018 với phiên bản coupe và tháng 1/2019 với phiên bản spider, McLaren 600LT Spider Segestria Borealis được hãng xe Anh quốc xếp vào phân khúc Sport Series, bên cạnh 570S, 570GT hay 540C. Hiện tại, đây cũng là 1 trong 3 dòng sản phẩm thương mại nhận được nâng cấp “longtail”, bên cạnh 675LT và 765LT. Tương tự những mẫu xe đàn anh, chiều dài tổng thể của 600LT dài hơn phiên bản tiêu chuẩn 570S khoảng 74 mm. McLaren cho biết khoảng 23% các chi tiết trên 600LT là hoàn toàn mới so với 570S. Những nâng cấp này nhằm tăng hiệu quả khí động học như cản trước, cản sau bằng sợi carbon, ốp hông, khe thoát gió bánh trước, và đặc biệt là cánh gió cố định kích thước lớn giúp tăng lực ép xuống mặt đường khoảng 100 kg khi di chuyển ở tốc độ 250 km/h. 600LT Spider Segestria Borealis được xây dựng trên phần khung nguyên khối MonoCell II bằng sợi carbon vốn chỉ nặng 75 kg. Phiên bản mui trần Spider nặng hơn khoảng 50 kg so với phiên bản coupe nhưng vẫn giữ hiệu suất vận hành tương đương. Phần mui này có thể đóng mở điện như 570S Spider ở vận tốc di chuyển 40 km/h. Phiên bản đặc biệt này sở hữu màu sơn đen Borealis do các chuyên gia từ McLaren Special Operations (MSO) sản xuất. Nước sơn này có khả năng thay đổi màu sắc từ tím, xanh đậm hoặc đen tùy theo góc nhìn cũng như cường độ ánh sáng. Một số chi tiết ngoại thất của xe mang các họa tiết tương phản màu xanh Napier tại các vị trí như viền cản trước, cản sau, ốp hông, kẹp phanh… cũng như đường chỉ kéo dài từ nắp capo trước đến khoang động cơ phía sau. Đặc biệt, ốp tai gương chiếu hậu cùng mặt dưới cánh gió sở hữu họa tiết mạng nhện độc đáo. Nội thất của McLaren 600LT mang nhiều đặc điểm chung của các dòng siêu xe McLaren khác. Bộ ghế thể thao của gói nâng cấp MSO Clubsport Pack được làm bằng sợi carbon với các đường chỉ khâu tương phản màu xanh. Đặc biệt, tựa đầu của xe được khâu tay đồ họa mạng nhện cùng logo “Segestria Borealis” màu xanh Napier. Nhiều chi tiết khác bên trong xe sử dụng chất liệu cao cấp Alcantara như bề mặt táp-lô, tapi cửa, bộ ghế bucket cũng như vô lăng thể thao… Ngoài vị trí ghế ngồi, chất liệu sợi carbon cũng được ốp tại nhiều nơi khác như lẫy chuyển số, vô lăng, bề mặt tựa tay trung tâm, bệ bước cửa xe… Khu vực bảng điều khiển trung tâm cũng được lắp đặt thêm tấm kim loại khắc tên phiên bản đặc biệt này. Một số tiện nghi khác được trang bị trên phiên bản đặc biệt này như dàn âm thanh Bowers & Wilkins 12 loa, hệ thống đo đạc thông số vận hành McLaren Track Telemetry, camera lùi, cảm biến đỗ xe, hệ thống nâng mũi xe... Xe được trang bị khối động cơ twin-turbo V8 dung tích 3.8L, công suất 600 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm. Xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong khoảng 2,9 giây và từ 0 lên 200 km/h chỉ trong 8,4 giây. Vận tốc tối đa của 600LT Spider khoảng 323 km/h khi đóng mui, và 315 km/h nếu mở mui. Mức giá của mẫu xe này vẫn chưa được McLaren Newport Beach công bố. Chắc chắn, giá xe McLaren 600LT Spider đặc biệt này sẽ cao hơn nhiều so với 275.500 USD cho một chiếc McLaren 600LT Spider tiêu chuẩn. Video: Giới thiệu siêu xe McLaren 600LT Spider Segestria Boreali.

