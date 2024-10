Mazda RX-8 số sàn cổ lỗ, gần 1,4 tỷ của Qua Vũ

Mazda RX-8 tại Việt Nam là 1 dòng xe thể thao khá thú vị, xe có kiểu cửa mở ngược như các xe Rolls-Royce sau này, thậm chí, đây còn là 1 trong các dòng xe JDM huyền thoại, vì thế, các tay chơi xe JDM rất thích sưu tầm nhưng không phải xe nào cũng ngon-bổ và rẻ. Còn nhớ vào tháng 7/2024, trên các trang mua bán xe đã qua sử dụng có thông tin về 1 chiếc Mazda RX-8 đời 2015 được người bán giới thiệu xe duy nhất, đặc biệt được trang bị hộp số sàn tại Việt Nam, như vậy, các xe Mazda RX-8 còn lại đều sử dụng số tự động. Và cái gì độc nhất thì thường không rẻ, nên mức giá bán của xe Mazda RX-8 này tận 1,4 tỷ đồng, so với mặt bằng chung được cho gần gấp đôi, đã khiến không ít các tay chơi xe chỉ biết hỏi cho vui, chứ không chốt, tuy nhiên, 3 tháng trôi qua, chiếc xe Mazda RX-8 này đã mất tích trên thị trường mua bán, lý do khá đơn giản xe đã có chủ nhân. Với 1 chiếc Mazda RX-8 độ wide bodykit, lại còn số sàn, và giá công khai 1,4 tỷ đồng, chủ nhân của xe chắc hẳn sẽ sớm mang xuống phố để nhận được sự quan tâm của các tay chơi xe khác, tuy nhiên, xe hiện cất trong garage nhưng không rõ ở Tây Nguyên hay TP HCM. Nghe đến đây nhiều người đã đoán ra rằng ai chính là người đã chi 1,4 tỷ đồng để mua chiếc Mazda RX-8 này rồi, đó không ai khác ngoài doanh nhân sở hữu bộ sưu tập xe lớn nhất Việt Nam và cả ở Asean, giá trị ước tính 4.000 tỷ đồng, với 700 xe, và Mazda RX-8 được cho khoảng 3 xe. So với 2 xe còn lại mình sở hữu đều hộp số tự động, điểm nổi bật nhất trên chiếc xe thể thao Mazda RX-8 này ngoài việc được trang bị số sàn, mà ngoại thất xe đã được độ body kit thân rộng, nhìn khá bắt mắt, điều này đã làm cho chiều rộng của xe tăng kích thước đáng kể. Bản độ này cho thấy vòm bánh xe sau được kéo rộng ra nhất, khiến thân xe bè ra, như các bản độ của Nhật Bản thường thấy, tiếp đến là vòm bánh xe trước cũng loe ra, nhưng không nhiều, xe có thêm tấm ốp kéo dài 2 bên đầu xe, bên sườn, nối từ bánh trước ra sau. Nhìn từ phía sau sẽ thấy chiếc xe Mazda RX-8 của Qua Vũ như 1 gã khổng lồ trong thân hình tý hon. Nội thất xe còn khá mới, mang tông màu tối, cửa tự sát đã là đặc trưng của dòng xe Mazda RX-8, trong đó, bản lề cửa sau gắn ngược, tạo ra thế mở cửa như xe Rolls-Royce, giúp cho việc ra vào khoang lái của người ngồi hàng ghế sau thoải mái hơn rất nhiều. Mazda RX-8 sử dụng động cơ xoay của Renesis, dung tích 1,3 lít, tạo ra công suất khiêm tốn 189 mã lực. Nhưng công suất tăng lên tới 238 mã lực trong các mẫu xe 2008-2012. Động cơ này có lợi thế tài chính đối với người tiêu dùng Nhật Bản khi dung tích động cơ vẫn dưới 1,5 lít, một quyết định quan trọng khi nộp thuế đường bộ hàng năm của Nhật Bản. Xe trong bài sử dụng hộp số sàn 6 cấp. Video: Chi tiết chiếc Mazda RX-8 số sàn độc nhất Việt Nam.

