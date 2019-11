Mazda CX-5 động cơ tăng áp từ 1,4 tỷ đồng ở Thái Lan

Vào hồi tháng 10/2018, hãng Mazda đã giới thiệu CX-5 phiên bản mới với điểm nhấn là động cơ xăng tăng áp, dung tích 2,5 lít, tại thị trường quê nhà Nhật. Mãi đến nay, sau hơn 1 năm, Mazda CX-5 20219 tăng áp mới đến Đông Nam Á, cụ thể là Thái Lan. Tại thị trường Thái Lan, mẫu crossover cỡ C này có tổng cộng 3 tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, dung tích 2.0 lít với công suất tối đa 165 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 210 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là động cơ diesel SkyActiv-D 4 xi-lanh, dung tích 2,2 lít nâng cấp, tạo ra công suất tối đa 190 mã lực tại tua máy 4.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 450 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. So với phiên bản cũ, động cơ này mạnh hơn 15 mã lực và 30 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước hoặc 4 bánh thông qua hộp số tự động 6 cấp. Đáng chú ý nhất là động cơ Mazda CX-5 xăng SkyActiv-G 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,5 lít như đã nhắc ở trên. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 231 mã lực tại tua máy 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm tại tua máy 2.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Trái ngược với động cơ, thiết kế ngoại thất của Mazda CX-5 2019 tại thị trường Thái Lan không có gì thay đổi. Xe có bộ vành hợp kim mới 19 inch ở bản cao cấp cùng 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất là đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White Pearl, xanh dương Deep Crystal Blue, đen Jet Black và bạc Sonic Silver. Bước vào bên trong Mazda CX-5 2019 tại Thái Lan, người dùng được chào đón bằng không gian nội thất mang triết lý thiết kế tối giản "Less is More". Triết lý thiết kế này tập trung vào sự đơn giản nhưng đẹp ở từng chi tiết. Từ phím chỉnh điều hòa, các nút điều khiển đến cụm điều khiển trung tâm, tất cả đều được cải tiến thiết kế sao cho tạo cảm giác cao cấp hơn. Nội thất của Mazda CX-5 2019 tại Thái Lan được bao phủ bằng tông màu tối thanh lịch. Bên cạnh đó là những chi tiết ốp gỗ hoặc mạ crôm trang trí làm điểm nhấn. Một số trang bị nội thất đáng chú ý của Mazda CX-5 2019 tại Thái Lan bao gồm ghế bọc da Nappa thông khí, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT LCD 7 inch, hệ thống thông tin giải trí Mazda Connect hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và đi kèm màn hình cảm ứng 7 inch, màn hình hiển thị thông tin kính lái hay hệ thống âm thanh vòm Bose. Đó là còn chưa kể đến hệ thống đèn viền nội thất và cửa sổ trời chỉnh điện, tạo cảm giác sang trọng cho đối thủ của Honda CR-V. Về an toàn, Mazda CX-5 2019 tại Thái Lan được trang bị hệ thống i-Activsense với camera 360 độ và tính năng hỗ trợ dừng tự động. Cuối cùng là công nghệ điều hướng mô-men xoắn nâng cấp G-Vectoring Control Plus. Tại thị trường Thái Lan, Mazda CX-5 2019 có tổng cộng 6 bản trang bị với giá dao động 1,3 - 1,85 triệu Baht (khoảng 999 triệu đến 1,4 tỷ đồng). Video: Chi tiết Mazda CX-5 20219 tại Việt Nam.

