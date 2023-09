Mazda CX-5 2023 chạy 17km tại Việt Nam, lên sàn xe cũ chỉ 859 triệu

Chiếc Mazda CX-5 nâng cấp 2023 đã xuất hiện trên sàn xe cũ với giá bán bất ngờ. Cụ thể, một chiếc CX-5 2023 đang được rao bán trên tại TP HCM với ODO lăn chỉ dừng ở mức 17km. Theo thông tin đăng tải, đây là chiếc Mazda CX-5 phiên bản Premium Sport sản xuất năm 2023, còn mới 100%, đầy đủ phụ kiện chính hãng, nội ngoại thất vẫn nguyên mùi xe mới, nilon chưa bóc hết. Đáng chú ý, dù mọi chi tiết trên xe đều nguyên bản theo nhà sản xuất, ODO còn chưa kịp chạm mốc 20 km nhưng giá bán của xe chỉ ở mức 859 triệu đồng. Theo cập nhật mới nhất, giá xe Mazda CX-5 Premium Sport 2023 hiện đang được niêm yết 849 triệu đồng. Để lăn bánh xe tại khu vực TP.HCM, chủ nhân sẽ phải chi tổng số tiền khoảng 956 triệu đồng. Sau khi trừ đi khoản hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ dành cho ô tô lắp ráp trong nước theo Nghị định 41 của Chính phủ, giá lăn bánh xe rơi vào khoảng 914 triệu đồng. Như vậy, chỉ sau 17 km trải nghiệm, chủ xe Mazda CX-5 Premium Sport lỗ 60 triệu đồng. Dưới góc nhìn của những người có kinh nghiệm mua bán xe, đây chính là cơ hội tốt dành cho khách hàng đang có nhu cầu mua xe Mazda CX-5. Bởi, dù được rao bán trên sàn xe cũ nhưng chiếc CX-5 trong bài viết không khác gì xe còn nằm ở hãng, trong khi giá bán lại hấp dẫn hơn hẳn. Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam sở hữu một số tinh chỉnh nhẹ về thiết kế nội - ngoại thất. Trong đó, điểm thay đổi lớn nhất ở khu vực bên ngoài là phần đèn pha được làm lại với dải LED định vị ban ngày kiểu mới. Lưới tản nhiệt mới với kiểu xếp tầng, tạo hiệu ứng 3D, la-zăng hợp kim 19 inch thiết kế mới. Phần đuôi xe nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED hiện đại và hệ thống ống xả kép đậm chất thể thao. Riêng bản Premium Sport có những điểm nhận diện riêng như ốp viền cản trước/sau màu đen bóng, ốp vòm bánh xe, ốp lườn màu đen bóng, mâm xe màu đen bóng, mặt ga lăng có điểm nhấn màu đỏ. Những nâng cấp ở bên trong có thể kể đến như kính chắn gió khoang lái 2 lớp, cửa kính trước/sau chống tia UV và ánh sáng xanh; màn hình giải trí cảm ứng từ 7 lên 8 inch. Riêng 2 bản trên có ghế lái chỉnh điện 10 hướng. Bản đắt nhất Premium có thêm mở cốp rảnh tay, âm thanh 10 loa Bose, màn hình HUD trên kính lái, sưởi và làm mát hàng ghế trước... Về trang bị an toàn, bản tiêu chuẩn Mazda CX-5 Deluxe có thêm tính năng cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi. Bản Luxury bổ sung gói an toàn i-Activsense với những tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn, hỗ trợ giữ làn, phanh hỗ trợ phòng chống va chạm, phanh hỗ trợ thông minh trong thành phố phía trước/sau... Bản cao cấp nhất Premium có thêm camera 360 độ. Bên dưới nắp ca-pô Mazda CX-5 2023 là khối động cơ xăng Skyactiv-G 2.0L, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất tối đa 154 hp và 200 Nm mô-men xoắn. Xe có 2 chế độ lái, gồm Normal và Sport. Mazda CX-5 hiện đang là dòng CUV cỡ C được ưa chuộng nhất Việt Nam với doanh số đạt 8.816 xe trong 8 tháng của năm 2023, bỏ khá xa đối thủ Ford Territory đứng liền sau (4.666 xe). Sức hút của CX-5 càng được gia tăng khi phiên bản nâng cấp ra mắt vào tháng 7/2023 vừa qua. Video: Đánh giá Mazda CX-5 2023 tại Việt Nam.

