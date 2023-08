Mazda CX-3 2024 chỉ từ 521 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam

Hôm qua, ngày 25/8/2023, hãng Mazda đã giới thiệu phiên bản mới của dòng xe CX-3 ở thị trường Thái Lan trong sự kiện Big Motor Sales. Ở phiên bản mới, mẫu xe này chỉ được bổ sung trang bị tiện nghi và an toàn. Mazda CX-3 2024 mới tại Thái Lan có 4 phiên bản, bao gồm 2.0 Base, 2.0 Base Plus, 2.0 Comfort và 2.0 Sport Luxe. Giá xe Mazda CX-3 2024 dao động từ 777.000 - 970.000 Baht (khoảng 521 - 656 triệu đồng). Trong đó, bản tiêu chuẩn của xe rẻ hơn bao giờ hết. So với phiên bản cũ, mẫu xe crossover Mazda CX-3 2024 không thay đổi nhiều về thiết kế ngoại thất. Thay vào đó, hãng Mazda chỉ bổ sung nóc và nẹp hốc bánh màu đen mới cho xe. Nằm bên trong hốc bánh này là vành la-zăng có đường kính 18 inch và thiết kế mới. Những trang bị ngoại thất còn lại của Mazda CX-3 2024 giữ nguyên như cũ. Ở bản tiêu chuẩn, xe dùng đèn pha Halogen, đèn hậu thông thường, gương chiếu hậu chỉnh điện/gập điện/tích hợp đèn báo rẽ, ăng ten vây cá, vành hợp kim 16 inch và 2 đầu ống xả phía sau. Trong khi đó, bản cao cấp hơn có thêm đèn pha LED tự động bật/tắt, tự động điều chỉnh độ cao của luồng sáng, đèn LED định vị ban ngày, đèn hậu LED, cần gạt nước tự động và vành hợp kim 18 inch. Riêng bản cao cấp nhất sẽ đi kèm đèn sương mù LED phía trước cùng những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, ốp gương chiếu hậu và nóc. Bên trong xe, Mazda CX-3 2024 ở Thái Lan có thêm viền cửa gió điều hòa màu đồng và hệ thống âm thanh Bose 7 loa mới. Thiết kế của nội thất không có gì mới so với phiên bản cũ. Mazda CX-3 2024 bản tiêu chuẩn chỉ có ghế bọc nỉ, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng,... ...chìa khóa thông minh, khởi động nút bấm, vô lăng/cần số bọc da màu xám, vô lăng chỉnh 4 hướng, bảng đồng hồ analog, phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, cửa sổ lên/xuống 1 chạm chống kẹt bên ghế lái, điều hòa thông thường, hệ thống âm thanh 6 loa, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto và 2 cổng USB. Tiến lên bản cao cấp hơn, khách hàng Thái Lan sẽ nhận về những trang bị tiện nghi như ghế bọc da, bệ tì tay giữa ghế sau tích hợp 2 giá để ly, kết nối Apple Carplay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây và cửa sổ trời chỉnh điện. Bản cao cấp nhất sẽ có thêm ghế bọc da pha da lộn, màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, ghế lái chỉnh điện 8 hướng/nhớ 2 vị trí, lẫy chuyển số sau vô lăng và hệ thống âm thanh Bose 7 loa. Xe có tổng cộng 7 màu sơn ngoại thất, bao gồm đỏ Soul Red Crystal, xám Machine Gray, trắng Snowflake White Pearl, xám Polymetal Gray, đen Jet Black, đồng Platinum Quartz và xám Aero Gray mới. Tại thị trường Thái Lan, CX-3 hiện là một trong những mẫu xe thành công nhất của thương hiệu Mazda. Từ khi ra mắt thị trường Thái Lan đến nay, mẫu xe này đã đạt doanh số cộng dồn hơn 30.000 xe. Video: Giới thiệu Mazda CX-3 2024 thế hệ mới.

