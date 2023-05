Maserati điện hoá ôtô - Levante, Ghibli và Quattroporte sẽ trở thành báu vật

Trong sự kiện Motor Valley Fest lần thứ 5 diễn ra tại không gian ngoài trời của xứ sở Modena, thương hiệu ôtô Maserati đã chọn đây là thời điểm công bố những thông tin quan trọng gắn với lịch sử của ngành ô ô. Theo đó, khối động cơ V8 90° Twin Turbo Maserati huyền thoại sản sinh công suất 572 mã lực cùng âm thanh động cơ độc nhất vô nhị với hiệu suất đáng gờm, đang là trái tim của Levante, Ghibli và Quattroporte Trofeo, sẽ chính thức ngừng sản xuất tại nhà máy Maserati vào cuối năm 2023. Levante, Ghibli và Quattroporte Trofeo sở hữu động cơ V8 sẽ tiếp tục được kinh doanh đến năm 2024 trước khi chính thức trở thành báu vật trong bộ sưu tầm của các vị chủ nhân may mắn sở hữu những mảnh ghép độc đáo mang tính lịch sử thương hiệu. Cuộc chuyển giao được tiếp nhận bởi hai đại diện: Maserati GranTurismo Folgore chạy điện 100% sớm nhất, và Grecale Folgore - chiếc SUV thuần điện đầu tiên. Tiên phong là một DNA vốn dĩ của Trident và nó không hề ngoại lệ trong hành trình này. Đến năm 2025, mỗi mẫu xe của Maserati đều có phiên bản chạy điện, đồng thời toàn bộ danh mục sản phẩm sẽ chuyển sang thuần điện vào năm 2030. Đây không chỉ là thời khắc mang tính lịch sử đối với thương hiệu xe đến từ vùng Modena nước Ý, vốn luôn hướng đến tương lai nhưng không bao giờ quên đi những giá trị cội nguồn cùng ý nghĩa đặc biệt cho những ai trót yêu tính di sản và sự hiện đại trong những cỗ máy của nhà Trident Maserati biết cách khẳng định phong cách cho chủ nhân của mình, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc, cùng hiệu suất vận hành vượt thời gian. Những yếu tố đó tiếp tục được lưu truyền trong những chiếc xe mà sắp trở thành niềm khao khát mới của giới sưu tầm. Kể từ năm 1959, khi mẫu xe đầu tiên sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ Maserati 5000GT được tạo nên,đã có 100.000 chiếc được sản xuất và bán ra. Các phiên bản mới nhất của Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima và Levante V8 Ultima, sẽ được ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood vào tháng 7/2023. Trong những ngày diễn ra sự kiện Motor Valley Fest, mọi nẻo đường Modena sẽ chìm đắm trong những tuyệt tác do nhà Trident trưng bày tại các địa điểm biểu tượng của thành phố. Tại Quảng trường Piazza Grande, lần đầu tiên toàn bộ dòng sản phẩm Maserati Folgore chính thức được phô diễn, bao gồm: GranTurismo Folgore One Off Luce, Grecale Folgore và Maserati Tipo Folgore GEN3 - mẫu xe đại diện cho tương lai, chiếc xe đua một chỗ ngồi sẽ tham gia thi đấu tại Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E năm nay. Bộ ba Trofeo – gồm Levante, Ghibli và Quattroporte phiên bản Zèda, các tác phẩm độc đáo mang trong mình động cơ V8 huyền thoại, sẽ được trưng bày tại Quảng trường Piazza XX Settembre. Phòng trưng bày tại Viale Ciro Menotti sẽ được chọn làm địa điểm tôn vinh dòng xe biểu tượng GranTurismo từ phiên bản đầu đầu tiên cho đến hiện tại có sự xuất hiện của hai mẫu xe cổ điển GranTurismo Zèda thế hệ trước và GranTurismo One Off Prisma. Video: Ngắm Maserati tại sự kiện Motor Valley Fest 2023.

Trong sự kiện Motor Valley Fest lần thứ 5 diễn ra tại không gian ngoài trời của xứ sở Modena, thương hiệu ôtô Maserati đã chọn đây là thời điểm công bố những thông tin quan trọng gắn với lịch sử của ngành ô ô. Theo đó, khối động cơ V8 90° Twin Turbo Maserati huyền thoại sản sinh công suất 572 mã lực cùng âm thanh động cơ độc nhất vô nhị với hiệu suất đáng gờm, đang là trái tim của Levante, Ghibli và Quattroporte Trofeo, sẽ chính thức ngừng sản xuất tại nhà máy Maserati vào cuối năm 2023. Levante, Ghibli và Quattroporte Trofeo sở hữu động cơ V8 sẽ tiếp tục được kinh doanh đến năm 2024 trước khi chính thức trở thành báu vật trong bộ sưu tầm của các vị chủ nhân may mắn sở hữu những mảnh ghép độc đáo mang tính lịch sử thương hiệu. Cuộc chuyển giao được tiếp nhận bởi hai đại diện: Maserati GranTurismo Folgore chạy điện 100% sớm nhất, và Grecale Folgore - chiếc SUV thuần điện đầu tiên. Tiên phong là một DNA vốn dĩ của Trident và nó không hề ngoại lệ trong hành trình này. Đến năm 2025, mỗi mẫu xe của Maserati đều có phiên bản chạy điện, đồng thời toàn bộ danh mục sản phẩm sẽ chuyển sang thuần điện vào năm 2030. Đây không chỉ là thời khắc mang tính lịch sử đối với thương hiệu xe đến từ vùng Modena nước Ý, vốn luôn hướng đến tương lai nhưng không bao giờ quên đi những giá trị cội nguồn cùng ý nghĩa đặc biệt cho những ai trót yêu tính di sản và sự hiện đại trong những cỗ máy của nhà Trident Maserati biết cách khẳng định phong cách cho chủ nhân của mình, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc, cùng hiệu suất vận hành vượt thời gian. Những yếu tố đó tiếp tục được lưu truyền trong những chiếc xe mà sắp trở thành niềm khao khát mới của giới sưu tầm. Kể từ năm 1959, khi mẫu xe đầu tiên sở hữu động cơ V8 mạnh mẽ Maserati 5000GT được tạo nên,đã có 100.000 chiếc được sản xuất và bán ra. Các phiên bản mới nhất của Maserati Trofeo, Ghibli 334 Ultima và Levante V8 Ultima, sẽ được ra mắt tại Lễ hội Tốc độ Goodwood vào tháng 7/2023. Trong những ngày diễn ra sự kiện Motor Valley Fest, mọi nẻo đường Modena sẽ chìm đắm trong những tuyệt tác do nhà Trident trưng bày tại các địa điểm biểu tượng của thành phố. Tại Quảng trường Piazza Grande, lần đầu tiên toàn bộ dòng sản phẩm Maserati Folgore chính thức được phô diễn, bao gồm: GranTurismo Folgore One Off Luce, Grecale Folgore và Maserati Tipo Folgore GEN3 - mẫu xe đại diện cho tương lai, chiếc xe đua một chỗ ngồi sẽ tham gia thi đấu tại Giải vô địch thế giới ABB FIA Formula E năm nay. Bộ ba Trofeo – gồm Levante, Ghibli và Quattroporte phiên bản Zèda, các tác phẩm độc đáo mang trong mình động cơ V8 huyền thoại, sẽ được trưng bày tại Quảng trường Piazza XX Settembre. Phòng trưng bày tại Viale Ciro Menotti sẽ được chọn làm địa điểm tôn vinh dòng xe biểu tượng GranTurismo từ phiên bản đầu đầu tiên cho đến hiện tại có sự xuất hiện của hai mẫu xe cổ điển GranTurismo Zèda thế hệ trước và GranTurismo One Off Prisma. Video: Ngắm Maserati tại sự kiện Motor Valley Fest 2023.