Mansory Gronos Evo S P900 - Chiếc G63 thượng hạng cho các đại gia

Nếu Mercedes-AMG G63 “quá thường” so với thị hiếu của bạn, vậy thì có một số công ty độ xe sẵn sàng tạo ra một thứ gì đó nổi bật hơn nữa. Có lẽ nổi tiếng nhất trong số đó là Brabus, công ty Đức chuyên độ Mercedes thành “tên lửa đi đường phố”. Một trong những sáng tạo gần đây của họ là Mansory Gronos Evo S P900 mới. Với 900 mã lực và 1.049 Nm mô-men xoắn cực đại, nó có công suất mạnh mẽ không tưởng. Không chịu thua kém, hãng độ xe Mansory cũng vừa công bố bản độ ngang tầm 900 Rocket Edition của riêng mình. Với cùng công suất mã lực như Brabus nhưng có nhiều mô-men xoắn hơn (khoảng 1.200 Nm mô-men xoắn cực đại), chiếc Gronos Evo S P900 của Mansory thậm chí còn mạnh hơn. Mansory chưa cho biết mẫu xe này chạy nhanh đến đâu, nhưng chúng ta có thể tin rằng nó sẽ có thể gia tốc từ 0-96 km/h nhanh hơn đáng kể so với thời gian 4,5 giây của G63 tiêu chuẩn. Tuy nhiên, những con số ấn tượng trên không phải là điểm đáng chú ý nhất ở Gronos Evo S P900. Theo đúng phong cách của Mansory, ngoại thất của chiếc SUV sang trọng này trông rất hầm hố và ấn tượng. Mansory đã bổ sung cho G63 một bộ widebody kit cộng thêm những dải đèn màu vàng, nhưng chi tiết cánh gió sau và cửa hút gió trên nắp capô có lẽ không thực phù hợp với vẻ sang trọng ban đầu. Bên cạnh đó, Mansory còn sử dụng rất nhiều chất liệu sợi carbon đúc, áp dụng chúng trên gần như mọi tấm ốp thân vỏ, bao gồm cả trên những la-zăng lớn. Nhờ vậy, bản độ này đúng thực là có diện mạo đặc trưng và sẽ nổi bật trong biển G-Class. Mansory nói rằng khách hàng sẽ có thể lựa chọn cá nhân hóa chiếc Gronos Evo S P900 của họ với nhiều sắc thái khác nhau. Bên trong, mọi thứ đáng tiếc là không đẹp đẽ hơn nhiều so với G63 tiêu chuẩn. Mọi bề mặt trong cabin đều được bọc da êm ái sang trọng, nhưng nó được hoàn thiện bằng màu cam khá lòe loẹt. May mắn, khách hàng có thể lựa chọn trang trí buồng lái theo những màu sắc trang nhã hơn. Những chi tiết kim loại được tìm thấy trong cabin cũng đã được xử lý thành màu cam và trông gần giống như đồng. Có lẽ nếu phối hợp với một không gian chủ yếu tối màu, chúng sẽ tạo nên nét tương phản đẹp hơn. Mansory không cho biết chi phí độ cụ thể và giá xe Gronos Evo S P900, nhưng sẽ chỉ chế tạo giới hạn 10 chiếc dành cho những khách hàng giàu có ở Trung Đông. Video: Ngắm Mansory Gronos Evo S P900 siêu sang độ từ G63.

