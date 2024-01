M5 – chiếc xe sang hiệu năng cao đặc sắc bậc nhất của BMW

BMW M5 bản E60

Xuất hiện vào giữa những năm 2000 khi BMW vẫn còn tham gia vào bộ môn đua F1 với động cơ V10, chính vì vậy chiếc BMW M5 E60 hiệu năng cao thừa hưởng khối động cơ hút khí tự nhiên 5.0 lít công suất 500 mã lực. Với sức mạnh tương đương Lamborghini Gallardo nguyên bản, chiếc sedan Đức có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,1 giây. BMW có truyền thống nhồi nhét rất nhiều công nghệ vào dòng M5 và thế hệ E60 cũng có vô số thiết bị hiện đại vượt trội ở thời đại của nó. Tiêu biểu là ghế ngồi có thể bơm đệm đỡ ở một bên để giữ cho bạn được ổn định và an toàn khi vào cua gắt. Hộp số tay tự động SMG cũng là điểm nhấn vì sự cồng kềnh, buộc bạn phải học cách làm chủ nó để có thể tận hưởng xe. BMW M5 bản F10

Là thế hệ đầu tiên trong lịch sử dòng BMW M5 có trang bị turbo tăng áp, mẫu F10 thậm chí còn được ưu ái với bộ tăng áp kép, góp phần nâng công suất của động cơ S63 V8 4.4 lít lên 552 mã lực. Tại thời điểm đó, mẫu siêu xe mạnh nhất là Ferrari 458 Italia cũng chỉ đạt công suất 562 mã lực. Không chỉ có vậy, thế hệ F10 còn được biết đến với chất lượng hoàn thiện rất tốt và nhiều tiện ích hỗ trợ người dùng. Tuy nhiên, đây cũng là lần cuối dòng M5 có trợ lực lái bằng thủy lực nên kể từ đó đến nay, các thế hệ mới hơn phần nào khiến cảm giác lái bị thay đổi theo hướng nhàn nhã hơn, bớt đi sự “thú vị”. Bên cạnh đó, khối lượng nặng nề của xe cũng buộc các kỹ sư tinh chỉnh động cơ theo hướng gắt hơn thông thường, nên người mới khó làm quen. BMW M5 bản F90

Được BMW định vị là một thế hệ hoàn toàn mới, nhưng các tín đồ yêu thích dòng M coi F90 là một bản nâng cấp kế thừa trực tiếp dòng F10 trước đó. Bằng chứng rõ ràng nhất là khối động cơ S63 tiếp tục hiện diện, dù đã được cải tiến để tăng công suất lên 591 mã lực. Tuy vậy, sức kéo không chỉ đơn thuần truyền đến các bánh sau nữa, mà giờ đây có thể đến toàn bộ 4 bánh – đây là mẫu M5 đầu tiên dẫn động AWD với tên thương mại M xDrive. Với những cải tiến đó, dòng M5 F90 đã có thể cạnh tranh với Audi RS và Mercedes-AMG trong những cuộc đua drag đường thẳng, trong khi duy trì được sự linh hoạt trên những khúc cua. Sự hiện đại cũng được áp dụng nhiều hơn thông qua các thành phần nội thất và vô-lăng trợ lực điện. Dù vậy, BMW đã bắt đầu ưu ái nhiều hơn cho các bản đặc biệt như bản CS mạnh tới 627 mã lực, khiến những bản tiêu chuẩn phần nào bị lu mờ. BMW M5 bản E34

Là thế hệ nối tiếp ngay sau thế hệ M5 nguyên bản đầu tiên nên E34 nhận được sự yêu mến đặc biệt của cộng đồng mê xe BMW M. Vẫn là động cơ S38 3.5 lít với 6 xy-lanh thẳng hàng nhưng được tinh chỉnh và bổ sung thêm những thành phần quan trọng, giúp tăng công suất lên 311 mã lực. Đồng thời có thêm lựa chọn động cơ S38 3.8 lít với công suất 335 mã lực, giúp M5 E34 trở thành xe sedan 4 cửa mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ. Nền tảng khung gầm của dòng E34 này còn là cơ sở để BMW M phát triển thêm biến thể wagon cũng rất thành công, cân bằng được hiệu năng với sự thực dụng cho các gia đình đi du lịch dài ngày. Hãng còn dự định làm thêm biến thể mui trần nhưng do khối lượng tăng quá nhiều nên đã không thực hiện, thay vào đó dồn công sức đầu tư vào những hạng mục khác có ích hơn. BMW M5 bản E28

Đây là lần đầu tiên BMW tạo ra được một chiếc xe với ngoại hình trang nhã và thừa hưởng DNA của siêu xe. Dùng chung khối động cơ M88 3.5 lít với M1 – mẫu siêu xe thực thụ duy nhất của BMW từ trước đến nay – nhưng thực chất đã được tinh chỉnh lại để đạt công suất 273 mã lực. Xe cũng sở hữu hệ thống treo độc lậpp hoàn toàn, cùm phanh với 4 piston, hộp số tỷ số biến thiên đóng và vi sai hạn chế trượt. Chỉ có 2.145 chiếc M5 E28 từng được sản xuất. Những chiếc xuất đi thị trường Mỹ còn phải giảm công suất xuống mức 255 mã lực để tuân thủ quy định khí thải nên phần nào kém hấp dẫn so với xe châu Âu nguyên bản. Tuy nhiên danh tiếng dòng M5 đã được xác lập và mở đầu cho một thời kỳ thành công của BWM M. BMW thế hệ E39

Thế hệ BMW M5 E39 này từng suýt không trở thành hiện thực do bối cảnh kinh tế thời kỳ đó, hãng đã muốn dừng lại ở bản 540i thông thường và hy vọng các tín đồ tốc độ có thể tạm hài lòng với M3 E63. Rất may là M5 vẫn tiếp tục, tuy nhiên quy trình sản xuất được chuyển sang dây chuyền công nghiệp chung với 5-Series thông thường, không còn được làm thủ công tỉ mỉ như thế hệ E34 trước đó. Dẫu vậy, chất lượng hoàn thiện ở mức cực cao và động cơ V8 mạnh mẽ khiến dòng E39 nhanh chóng bán nhiều hơn tiền nhiệm E34 trong khoảng thời gian ít hơn 2 lần. Khối động cơ S62B50 V8 với 400 mã lực lấy từ dòng M62 qua đã đem lại trải nghiệm không thể nào quên với những người đam mê BMW M thời kỳ đó. Video: Chi tiết BMW M5 từ E28 to F90.

