Lưới tản nhiệt con suốt của Lexus ra sao trong kỷ nguyên ôtô điện?

Lưới tản nhiệt con suốt của Lexus là một trong những chi tiết mang tính biểu tượng củathương hiệu xe sang Nhật Bản. Kể từ lần đầu được ra mắt trên concpet Lexus LF-Gh năm 2011, khối mặt ca lăng độc đáo này đã xuất hiện trên tất cả các mẫu xe Lexus trong nhiều năm qua. Lưới tản nhiệt của Lexus đẹp hay xấu luôn là một trong những chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trên các diễn đàn của giới mê xe. Một số chuyên gia thiết kế thẳng thắn chia sẻ rằng lưới tản nhiệt hình con suốt khá xấu, tạo nét không thoải mái cho xe, thậm chí còn so sánh chúng với khuôn mặt của quái vật Predator trong phim kinh dị Alien. Tuy nhiên, ông Fukuichi - Tổng giám đốc thương hiệu Lexus toàn cầu, quyết liệt cho rằng: “Lưới tản nhiệt hình con suốt (spindle grille) tạo ấn tượng mạnh ở thị trường xe mới nổi, như Trung Quốc chẳng hạn. Họ muốn trả nhiều hơn để sở hữu chiếc xe có thiết kế lạ, độc đáo,… so với những chiếc xe có thiết kế an toàn, nhàm chán”. Với chiến lược phát triển của mình, Lexus đã thành công trong nhiều năm qua. Hãng xe sang Nhật Bản luôn ghi nhận mức doanh số khả quan tại nhiều quốc gia và mặc dù giá xe không ngừng tăng theo từng năm, các mẫu xe ôtô của Lexus luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Sau hơn 10 năm với nhiều biến đổi, giờ đây, Lexus đang đứng trước một câu hỏi khá hóc búa: Lưới tản nhiệt hình con suốt biến đổi thế nào khi xe điện không cần? Trong một buổi phỏng vấn với báo chí hồi đầu tháng 6 năm nay, ông Koaichi Suga - Giám đốc thiết kế Lexus chia sẻ họ vẫn sẽ giữ lại thiết kế mặt ca lăng mang tính biểu tượng, tuy nhiên hãng phải tìm ra sự cân bằng mới trong kích thước, thiết kế tản nhiệt trên xe điện trong tương lai. Video: Lexus RX sở hữu lưới tản nhiệt lạ mắt.

