Lotus Eletre "nhái" Lamborghini Urus gần 4 tỷ đồng, sắp về Việt Nam?

Lotus Eletre 2024 mới là mẫu SUV thuần điện đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 3/2022 và hiện đã được bán ở thị trường Malaysia. Sau Malaysia, hãng Lotus đã tiếp tục giới thiệu Eletre ở một thị trường Đông Nam Á khác là Thái Lan. Ở thị trường Thái Lan, giá xe Lotus Eletre bản S và R lần lượt 5,89 triệu Baht (khoảng 3,95 tỷ đồng) và 6,59 triệu Baht (4,42 tỷ đồng). So với xe ở Malaysia có giá từ 578.000 - 798.000 RM (khoảng 3 - 4,15 tỷ đồng), Lotus Eletre tại Thái Lan đắt hơn đáng kể. Xe được sản xuất tại Trung Quốc và nhập khẩu nguyên chiếc vào Thái Lan. Là một trong số ít những mẫu xe điện mà Lotus đang bán trên thị trường, Eletre sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.103 x 2.019 x 1.636 mm và chiều dài cơ sở 3.019 mm. Bên dưới nắp ca-pô của xe là khoang hành lý nhỏ với thể tích 46 lít. Trong khi đó, khoang hành lý phía sau ghế của xe có thể tích 688 lít hoặc 1.532 lít nếu gập ghế. Tại thị trường Thái Lan, mẫu xe điện này có những trang bị tiêu chuẩn như đèn pha LED ma trận tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn chờ dẫn đường. Không chỉ có kích thước lớn, Lotus Eletre còn sở hữu thiết kế ngoại thất gợi liên tưởng đến siêu xe Lamborghini và Ferrari, đặc biệt là khu vực đầu xe. Xe có vành hợp kim 22 inch, đi kèm lốp Pirelli P Zero có kích thước 275/40 R22 trước và 315/35 R22 sau tiêu chuẩn. Ở bản R cao cấp hơn, xe sẽ dùng lốp Pirelli P-Zero Corsa với kích thước tương tự. Ngoài ra, bản R còn có cánh gió mui chủ động, bộ chẻ khí bên dưới cản trước và cản sau trang trí bằng những chi tiết làm từ sợi carbon. Bên trong Lotus Eletre là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Hệ thống âm thanh vòm KEF Reference 3D Surround Sound System 23 loa, hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí và hệ thống đèn viền trang trí nội thất 64 màu là trang bị tiêu chuẩn của xe. Vô lăng của xe có thiết kế vát đáy thể thao, tích hợp lẫy chỉnh hệ thống phanh tái tạo năng lượng và lẫy chọn chế độ lái. Màn hình cảm ứng trung tâm OLED Full HD 15,1 inch có thể gập lại khi không dùng đến. Thêm vào đó là màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, 2 màn hình mỏng nằm ngang trên mặt táp-lô, tính năng điều khiển bằng giọng nói và cập nhật phần mềm qua WiFi. Trên cửa có thêm 2 màn hình nhỏ để hiển thị hình ảnh do camera bên ngoài xe thu lại. Trang bị tùy chọn của mẫu SUV điện này ở thị trường Thái Lan có khá nhiều như cửa sổ trời thông thường, cửa sổ trời có thể chỉnh độ trong/mờ, camera quan sát làn đường, gói Comfort Seat Pack và Executive Seat Pack. Trong đó, gói Comfort Seat Pack bao gồm ghế trước với tính năng sưởi ấm, làm mát, massage 6 chế độ và tựa đầu ghế chỉnh 2 hướng. Ghế sau với tính năng làm mát và tựa đầu ghế chỉnh 2 hướng cũng nằm trong gói này. Với gói Executive Seat Pack, khách hàng Thái Lan có thể bổ sung nội thất 4 chỗ, ghế trước và ghế sau sưởi ấm/làm mát/massage 6 chế độ cùng màn hình giải trí 9 inch/bệ tì tay trung tâm/giá để ly/ngăn chứa đồ ở ghế sau cho chiếc Lotus Eletre của mình. "Trái tim" của Lotus Eletre bản S ở thị trường Thái Lan là 1 mô-tơ điện mạnh 603 mã lực và 710 Nm. Đi kèm với đó là pin lithium-ion polymer với dung lượng 112 kWh, mang đến quãng đường di chuyển 600 km sau một lần sạc đầy pin. Xe có thể dùng sạc chậm AC 22 kW hoặc sạc nhanh DC 335 kW. Trong khi đó, bản R được trang bị mô-tơ điện mạnh 905 mã lực và 985 Nm. Pin của bản R cũng giống bản S nhưng phạm vi di chuyển giảm xuống còn 490 km. Bù lại, bản R tăng tốc từ 0-100 km/h nhanh hơn, chỉ mất 2,95 giây, và đạt vận tốc tối đa cao hơn, lên 260 km/h. Cuối cùng là những trang bị an toàn như camera 360 độ, hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assist Pack và hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc Highway Assist Pack tùy chọn. Gói Parking Assist Pack sẽ bao gồm phanh khẩn cấp khi đỗ, hỗ trợ phanh tự động và hỗ trợ đỗ xe điều khiển từ xa. Gói Highway Assist Pack gồm có hệ thống hỗ trợ lái trên cao tốc, hỗ trợ đánh lái khi có nguy cơ va chạm, hỗ trợ chuyển làn tự động khi người lái bật đèn xi nhan và cảm biến LiDAR.Trong tương lai, Lotus Eletre có thể cũng sẽ được bán ở thị trường Việt Nam. Trong sự kiện ký kết hợp tác với Tập đoàn Kolon Mobility (KMG) để quay trở lại Hàn Quốc vào hồi tháng 5/2023, Lotus đã hé lộ kế hoạch mở rộng thị trường ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia. Video: Chi tiết SUV điện Lotus Eletre "nhái" Lamborghini Urus.

