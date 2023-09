Loạt ôtô gia đình "chất như mới" tại Việt Nam giá chỉ 300 triệu đồng

Việc mua xe ôtô cũ hay mới phụ thuộc vào khả năng tài chính, nhu cầu cũng như mục đích sử dụng của mỗi người. Nếu bạn mới nhận bằng lái, muốn tìm một chiếc xe rèn giũa thêm tay lái, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại khi mua ôtô gia đình tầm giá 300 triệu là một lựa chọn hợp lý lúc này. Mua xe cũ, bạn có thể hưởng trọn các lợi ích thiết thực như: Tiết kiệm chi phí mua xe do ôtô luôn có tỷ lệ khấu hao lớn trong quá trình sử dụng, tiết kiệm chi phí lăn bánh, có cơ hội thương lượng để rinh về chiếc xe chất lượng với mức giá thấp,.... Đối với người mới học lái, ôtô cũ còn là bài toán kinh tế hiệu quả nhất hiện nay. Đặc biệt, nếu bạn chưa có nhiều kinh nghiệm lái xe nên không thể tránh khỏi những tình huống va chạm, hư hỏng. Do vậy, việc sử dụng một chiếc xe cũ sẽ giúp tiết kiệm một khoản tiền sữa chữa khá lớn. Phí bảo hiểm hàng năm đối với xe cũ cũng ít hơn so với xe mới. Khi đã lái thạo có thể lên đời xe mới mà không phải chịu lỗ nhiều sau 1 - 3 năm sử dụng. VinFast Fadil 2022

Vinfast Fadil từng là dòng xe thống lĩnh thị trường với doanh số cao ngất ngưởng. Việc VinFast ngừng sản xuất Fadil để dồn lực phát triển xe điện khiến nhiều người tiếc nuối. Dù không còn cơ hội mua xe mới nhưng thị trường thứ cấp vẫn sẵn nguồn cung cho những ai đang tìm kiếm một chiếc ôtô trong tầm giá 300 triệu đồng. Theo đánh giá của những người từng dành nhiều thời gian trải nghiệm mẫu xe này, Fadil được đánh giá cao bởi khả năng vận hành mạnh mẽ nhờ khối động cơ 1.4L trội nhất phân khúc. Khả năng cách âm tốt, vô lăng nhẹ, bán kính quay đầu tốt, dễ xoay trở trong nội đô và danh mục trang bị an toàn là điều đáng tự hào trên mẫu xe hạng A mang logo hình chữ V này. KIA Morning 2022 Với số tiền 300 triệu trong tay, những người mới có bằng hoàn toàn có thể sở hữu một mẫu xe hạng A khác của thương hiệu Hàn Quốc vốn đã quá quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam là KIA Morning. Ngồi bên trong mẫu xe này, bạn sẽ được tận hưởng một không gian nội thất thoáng đãng, rộng rãi nhất phân khúc, trang bị tiện nghi hiện đại, vận hành linh hoạt, luồn lách tốt trong nội đô. Ngoài ra, chi phí sửa chữa KIA Morning khá thấp, sẵn linh phụ kiện thay thế tại hệ thống đại lý phủ khắp cả nước. Điểm hạn chế của KIA Morning cũ nằm ở chỗ, khả năng tăng tốc yếu, cách âm kém nhưng vẫn được khách mua xe chạy dịch vụ thương mại như taxi hay Grab ưu tiên lựa chọn. Hyundai Grand i10 2021

Cũng trong tầm giá đó nếu chọn mẫu xe cỡ A cho gia đình - những chiếc Hyundai Grand i10 được xem là khá hợp lý, nhưng bạn phải chấp nhận lùi đời xe. Tuy nhiên, những chiếc xe sản xuất đời 2021 vẫn được đánh giá cao về độ mới cùng với đó là mức giá khá "hợp ví". Ưu điểm của Grand i10 là hệ thống lái nhẹ, hàng ghế sau và khoang hành lý rộng rãi, khung gầm chắc chắn, động cơ vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu, có trang bị hệ thống kiểm soát hành trình. Điểm hạn chế của Hyundai Grand i10 2021 chính là độ cách âm chưa thực sự tốt, thường mắc một số lỗi hỏng vặt. Mitsubishi Attrage 2021

So với 3 mẫu xe kể trên, Mitsubishi Attrage là mẫu xe được xếp ở phân khúc cao hơn. Mẫu sedan hạng B xuất xứ Nhật Bản được người dùng ca ngợi ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu, khoảng sáng gầm xe hợp lý, bền bỉ, ít hỏng vặt. Mitsubishi Attrage bị "chê" bởi động cơ nhỏ, trang bị tiện nghi và an toàn chỉ dừng ở mức cơ bản. Thế nhưng, với những người mới học lái thì đây lại là điểm hấp dẫn. Những tính năng cơ bản, đủ dùng sẽ luôn tự tin khám phá vì 'không có gì để hỏng". Nhìn chung, việc mua ôtô cũ giá rẻ để nâng cao tay lái là kế hoạch đúng đắn. Vừa đạt được mục đích nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng. Vừa kết hợp phục vụ bản thân, công việc, gia đình. Với mức giá 300 triệu, không phát sinh thêm chi phí lăn bánh, những mẫu xe kể trên xứng đáng để bạn ưu tiên. Tuy nhiên, khi mua xe bạn cũng cần một chuyên gia tư vấn tốt để thẩm định - tránh rủi ro. Video: Top 5 mẫu sedan hạng B cũ đáng mua tầm giá 200 triệu.

