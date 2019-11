Lexus Việt Nam ra mắt LX570 mới hơn 8 tỷ đồng

Để tiếp tục đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng cũng như củng cố vị thế dẫn đầu, Lexus Việt Nam đã cho ra mắt LX570 với những cải tiến nhằm nâng cao tính linh hoạt và vận hành đầy hứng khởi. Mẫu xe Lexus LX570 2020 vẫn kế thừa những đặc điểm ưu việt của thế hệ trước. Tổng thể thiết kế của mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 phiên bản nâng cấp mới này không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản cũ. Là mẫu xe tiên phong của dòng xe SUV Lexus, thiết kế của LX là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ ngoài “sang trọng mạnh mẽ” và “sự tinh tế hiện đại”. Xe được trang bị lưới tản nhiệt hình con suốt đặc trưng định hình bằng khung mạ crôm, đi kèm hệ thống đèn toàn LED tạo hình chữ L, những đường dập nổi dọc thân và đuôi giúp ngoại hình mạnh mẽ hơn, đèn sương mù và đèn pha tạo hình sắc sảo. Những thiết kế này tương tự như đàn em RX và NX mới. Hình dáng độc đáo của đèn trước tiếp tục thu hút mọi ánh nhìn vào đường gờ sắc sảo dọc thân xe và đường nóc xe mượt mà, cùng với cụm đèn hậu LED phát sáng phía trên cao của cửa sau mang lại cảm giác rộng rãi, đầy quyền lực. Kiểu dáng khỏe khoắn của xe còn thể hiện qua vành xe hợp kim nhôm 21-inch mạnh mẽ. Bên trong Lexus LX570 mới thể hiện sự sang trọng đỉnh cao đến từ trình độ chế tác tinh xảo với chất liệu da mềm mại, ốp gỗ cao cấp Shimamoku được cắt và đánh bóng từ những bàn tay Takumi bậc thầy, kết hợp với ánh sáng trắng dịu nhẹ tinh tế của đèn LED và hệ thống chiếu sáng xung quanh tích hợp trong cửa xe càng nhấn mạnh sự đẳng cấp của LX. Không gian nội thất sang trọng của LX570 vẫn đầy tiện nghi và cảm xúc với Hệ thống âm thanh vòm 19 loa Mark Levinson mang lại trải nghiệm âm thanh 3 chiều sống động, với tính năng Bluetooth và chế độ AV trên điện thoại di động hay máy nghe nhạc cầm tay kết hợp với Hệ thống điều hòa Lexus Climate Concierge (LCC) 4 vùng độc lập tích hợp những công nghệ tiên tiến đầu tiên trên thế giới mang tới cho hành khách cảm giác thư giãn, thoái mái trên mọi hành trình. Thiết kế để chinh phục những địa hình thử thách, LX570 mới vẫn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh 4WD mạnh mẽ giúp người lái tự tin vượt qua mọi khó khăn trên những cung đường hiểm trở mà vẫn đem đến sự thoải mái ấn tượng. Nhằm tránh điểm mù và giúp người lái có tầm quan sát địa hình 360° trong phạm vi gần, màn hình đa địa hình hiển thị các góc quan sát khác nhau từ 4 camera đặt quanh xe. Khi người lái gài số thấp, hệ thống điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) sẽ tự động điều chỉnh chiều cao của xe cho phù hợp. Phiên bản LX 2020 vẫn được trang bị các tính năng hỗ trợ lái và an toàn từ phiên bản trước như: Chế độ lựa chọn đa địa hình, Chế độ hỗ trợ vượt địa hình, Chế độ hỗ trợ vào cua (Turn assist), Tính năng kiểm soát trợ lực lái biến thiên (VFC), 10 túi khí SRS tiêu chuẩn,… Xe sở hữu động cơ 5.7V8, hộp số tự động 8 cấp mới, đi kèm với những tính năng hỗ trợ vượt địa hình và công nghệ an toàn mới. Những công nghệ an toàn hàng đầu khẳng định vị thế tiên phong của mẫu SUV hạng sangnhà Lexus như; Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM) và Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (Rear Cross Traffic Alert)... Mẫu xe SUV hạng sang Lexus LX570 2020 mới được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản, vẫn mang tới khách hàng lựa chọn phong phú trong 7 màu ngoại thất và 4 màu nội thất. Giá xe Lexus LX 570 mới chính hãng là 8,34 tỷ đồng sẽ chính thức có mặt tại các địa lý chính hãng của Lexus Việt Nam từ ngày 1/11/2019. Video: Chi tiết LX570 2020 mới

