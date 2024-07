Lexus RZ 450e "không ăn một giọt xăng" hơn 2 tỷ có về Việt Nam?

Lexus RZ 450e 2024 mới đã được trưng bày tại triển lãm Toyota Beyond Zero vào tháng 2/2024 và trên thực tế, RZ 450e đã được ra mắt tại Thái Lan vào năm ngoái tại Triển lãm ô tô quốc tế Bangkok 2023. Chưa đầy nửa năm kể từ khi được giới thiệu tại Malaysia, Lexus hiện đã thông báo mở bán mẫu xe điện RZ 450e với giá khá cạnh tranh. Cụ thể, theo công bố của Lexus Malaysia, giá xe Lexus RZ 450e 2024 khởi điểm từ 429.888 RM (khoảng 2,2 tỷ đồng), chưa bao gồm bảo hiểm.Lexus RZ 450e 2024 chạy điện có kích thước chiều dài 4.805 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.635 mm. Kiểu dáng của RZ 450e được giới chuyên môn đánh giá mang đậm phong cách thiết kế của Lexus, ngay cả khi không có lưới tản nhiệt hình con suốt vốn là đặc trưng của thương hiệu Nhật Bản. Tại thị trường Malaysia, RZ 450e được trang bị pin lithium-ion 71,4 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn WLTP là 440 km. Pin của Lexus RZ 450e có thể sạc từ 0% lên 80% trong 30 phút qua sạc nhanh DC 150 kW thông qua kết nối CCS2. Trong khi đó sạc AC 11 kW thông qua kết nối Loại 2 có thể sạc đầy xe trong 6,5 giờ. Xe được trang bị hệ truyền động bốn bánh toàn thời gian với hai động cơ, bao gồm động cơ trước mạnh 203 mã lực, mô-men xoắn 266 Nm và động cơ sau mạnh 107 mã lực, mô-men xoắn 169 Nm, tạo ra tổng công suất 308 mã lực. Nhờ đó, RZ 450e có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,3 giây và đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Bên trong cabin, RZ 450e sở hữu bảng điều khiển trung tâm với các chi tiết được ốp gỗ Tsuyasumi sang trọng, trong khi hệ thống ghế ngồi được bọc bằng da Ultrasuede. Nhìn chung, nội thất của Lexus RZ 450e khá giống mẫu Lexus RX chạy xăng. Mẫu sedan hạng sang này được trang bị hệ thống âm thanh vòm Mark Levinson Premium 13 loa, màn hình đa thông tin kích thước 8 inch và tăng lên 14,1 inch cho màn hình giải trí trung tâm. Hệ thống an toàn trên RZ 450e bao gồm hệ thống an toàn Lexus (LSS+) thế hệ thứ ba, bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi tốc độ, Lexus Teammate Advanced Park (hỗ trợ đỗ xe tự động), hệ thống chống va chạm trước (có phanh khẩn cấp tự động), hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ chuyển làn đường với chức năng giám sát điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Tại Malaysia, RZ 450e được bảo hành năm năm không giới hạn số km, cùng với bảo hành tám năm không giới hạn số km cho ắc quy, có thể gia hạn thêm hai năm nữa như một tùy chọn. Các màu ngoại thất được cung cấp cho RZ 450e tại Malaysia là Aether Metallic, Sonic Copper, Sonic Chrome, Graphite Black Glass Flake, Sonic Quartz và Sonic Iridium. Video: Xem chi tiết Lexus RZ 450e chạy điện hoàn toàn mới.

