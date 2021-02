Lexus NX 2022 thế hệ mới "lộ hàng", sang chảnh và đẹp mắt hơn

Ra mắt từ năm 2014 và bắt đầu bán ra thị trường từ năm 2015. Đến nay, Lexus NX hạng sang thế hệ thứ 1 (AZ10) đã được 6 tuổi và đây cũng là lúc hãng xe Lexus sắp sửa giới thiệu thế hệ NX thứ 2 hoàn toàn mới. Bước sang thế hệ kế tiếp, Lexus NX 2022 mới sẽ chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, nền tảng mới của NX không chỉ phù hợp với động cơ xăng thông thường, mà nó còn thích hợp với hệ thống truyền động máy xăng, kết hợp với động cơ điện hỗ trợ cắm sạc (plug-in hybrid) mới. Hiện tại, Lexus vẫn chưa hé lộ các lựa chọn động cơ, hệ truyền động bao gồm cả hộp số của Lexus NX thế hệ mới. Viền LED ban ngày của NX mang chung phong cách với các dòng khác như IS 2021. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất của NX thế hệ tiếp theo cho thấy NX thế hệ mới không khác biệt về thiết kế tổng thể so với thế hệ cũ. NX vẫn trung thành với phong cách thiết kế sang trọng, nhỏ gọn và không kém phần nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước đặc trưng của Lexus. Cụm đèn pha được nâng cấp, đáng chú ý là cụm đèn hậu LED trải dài theo xu hướng hiện nay. Nội thất Lexus NX 2022 thế hệ mới được “đập đi xây lại” toàn diện, đáng chú ý táp-lô trung tâm được thiết mới có thể được lấy cảm hứng từ mẫu sedan chạy hydro – Toyota Mirai mới. Xe sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, trang bị màn hình cảm ứng lớn hơn trước. Chắc chắn rằng NX 2022 sẽ được nâng cấp, bổ sung nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe mới nhất, bên cạnh hệ thống thông tin giải trí lớn hơn với nhiều tùy chọn kết nối hơn. Không phải chờ đợi lâu, Lexus dự kiến sẽ giới thiệu NX 2022 thế hệ thứ hai hoàn toàn mới trong vài tuần tới, trước khi Lexus LX thế hệ mới bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay. Trên thị trường, Lexus NX là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe Đức như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 hay Audi Q5. Dòng xe NX được đánh dấu là dòng xe thương mại đầu tiên của Lexus sử dụng động cơ xăng tăng áp (4cyl 2.0L tăng áp), khi trước đây xe Lexus chỉ gắn bó với các động cơ hút khí tự nhiên cỡ lớn. Tại thị trường Việt Nam, Lexus NX là dòng xe SUV có giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm xe Lexus được phân phối chính hãng, bao gồm: NX, RX, GX và LX (chưa phân phối dòng UX). So với các đối thủ Đức, dòng Lexus NX được đánh giá cao ở độ bền bỉ và giữ giá. Video: SUV hạng sang Lexus NX 2022 thế hệ mới "lộ hàng".

Ra mắt từ năm 2014 và bắt đầu bán ra thị trường từ năm 2015. Đến nay, Lexus NX hạng sang thế hệ thứ 1 (AZ10) đã được 6 tuổi và đây cũng là lúc hãng xe Lexus sắp sửa giới thiệu thế hệ NX thứ 2 hoàn toàn mới. Bước sang thế hệ kế tiếp, Lexus NX 2022 mới sẽ chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm hoàn toàn mới, nền tảng mới của NX không chỉ phù hợp với động cơ xăng thông thường, mà nó còn thích hợp với hệ thống truyền động máy xăng, kết hợp với động cơ điện hỗ trợ cắm sạc (plug-in hybrid) mới. Hiện tại, Lexus vẫn chưa hé lộ các lựa chọn động cơ, hệ truyền động bao gồm cả hộp số của Lexus NX thế hệ mới. Viền LED ban ngày của NX mang chung phong cách với các dòng khác như IS 2021. Những hình ảnh rò rỉ mới nhất của NX thế hệ tiếp theo cho thấy NX thế hệ mới không khác biệt về thiết kế tổng thể so với thế hệ cũ. NX vẫn trung thành với phong cách thiết kế sang trọng, nhỏ gọn và không kém phần nổi bật với lưới tản nhiệt phía trước đặc trưng của Lexus. Cụm đèn pha được nâng cấp, đáng chú ý là cụm đèn hậu LED trải dài theo xu hướng hiện nay. Nội thất Lexus NX 2022 thế hệ mới được “đập đi xây lại” toàn diện, đáng chú ý táp-lô trung tâm được thiết mới có thể được lấy cảm hứng từ mẫu sedan chạy hydro – Toyota Mirai mới. Xe sử dụng cụm đồng hồ hỗ trợ lái kỹ thuật số, trang bị màn hình cảm ứng lớn hơn trước. Chắc chắn rằng NX 2022 sẽ được nâng cấp, bổ sung nhiều hệ thống an toàn và hỗ trợ lái xe mới nhất, bên cạnh hệ thống thông tin giải trí lớn hơn với nhiều tùy chọn kết nối hơn. Không phải chờ đợi lâu, Lexus dự kiến sẽ giới thiệu NX 2022 thế hệ thứ hai hoàn toàn mới trong vài tuần tới, trước khi Lexus LX thế hệ mới bắt đầu được bán ra tại thị trường Mỹ vào mùa thu năm nay. Trên thị trường, Lexus NX là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe Đức như Mercedes-Benz GLC, BMW X3 hay Audi Q5. Dòng xe NX được đánh dấu là dòng xe thương mại đầu tiên của Lexus sử dụng động cơ xăng tăng áp (4cyl 2.0L tăng áp), khi trước đây xe Lexus chỉ gắn bó với các động cơ hút khí tự nhiên cỡ lớn. Tại thị trường Việt Nam, Lexus NX là dòng xe SUV có giá bán dễ tiếp cận nhất trong danh mục sản phẩm xe Lexus được phân phối chính hãng, bao gồm: NX, RX, GX và LX (chưa phân phối dòng UX). So với các đối thủ Đức, dòng Lexus NX được đánh giá cao ở độ bền bỉ và giữ giá. Video: SUV hạng sang Lexus NX 2022 thế hệ mới "lộ hàng".