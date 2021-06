Langen Two Stroke - xe môtô Cafe Racer 2 thì mạ vàng bạc tỷ

Mới đây, hãng xe mới lạ Langen Motocycles tại Anh Quốc vừa chính thức hồi sinh một mẫu xe trường đua với dáng vẻ Cafe Racer cổ điển tuyệt đẹp. Mẫu xe môtô Langen Two Stroke này được xem là hiếm hoi hiện nay bởi nó được phát triển với động cơ 2 thì, ngoài ra nó còn đặc biệt bởi ngoại hình cổ điển và chỉ được sản xuất giới hạn đúng 100 chiếc. Thương hiệu Langen Motorcycles (LM) được thành lập vào năm 2019 bởi Christofer “Langen” Ratcliffe. Dù là một hãng xe được thành lập chỉ cách đây vài năm nhưng hãng lại chọn những mẫu xe 2 thì kiểu cổ điển để mang đến cho người lái một mẫu xe đẹp và cảm xúc đặc biệt. Do không đáp ứng được mức tiêu chuẩn khí thải mà những dòng xe 2 thì đã dần biến mất khỏi đường phố. Tuy nhiên, nhà sản xuất Langen Motorcycles ở Anh vẫn tiếp tục phát triển những chiếc xe 2 thì như Langen Two Stroke độ cafe racer mặc dù nó chỉ được phép sử dụng trong đường đua. Ratcliffe - nhà sáng lập thương hiệu LM đã có 10 năm làm việc cho CCM Motorcycles, chịu trách nhiệm thiết kế nhiều mẫu xe Adventure hạng nhẹ như GP450 và CCM Spitfire Cafe racer. Theo chia sẻ, mẫu xe 2 thì mới nhất sẽ được LM thiết kế theo phong cách xe đua ở giải Isle of Man TT 250 kết hợp cùng văn hóa Ace Cafe độc đáo tại Anh Quốc. Về sức mạnh, Langen Two Stroke được trang bị khối động cơ V-twin 2 thì, dung tích 249cc kết hợp hệ thống phun xăng điện tử. Công suất đạt tối đa 75 mã lực tại 11.700 vòng tua/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 45 Nm tại 11.700 vòng tua/phút. Tổng trọng lượng của chiếc xe vô cùng nhẹ, chỉ 114 kg, cho tốc độ tối đa đạt 225 km/h theo công bố của hãng. Không chỉ là một mẫu xe mang kiểu dáng cổ điển với khối động cơ mạnh mẽ và đặc biệt, Langen Two Stroke còn được cung cấp loạt trang bị đắt giá như hệ thống phuộc Ohlins USD 43mm ở phía trước, phía sau là loại K-Tech Piggyback Razor cũng có khả năng tùy chỉnh đặc biệt. Ở dàn chân, cặp lốp Dunlop Classic TT100 với kích thước lốp 120/70 trước và 150/60 sau, được lắp vào vành nhôm mạ vàng nổi bật. Hệ thống phanh HEL 4pis hướng tâm với đĩa phanh lớn kích thước 320mm ở phía trước và cùm phanh HEL 2pis với đĩa 265mm phía sau. Mẫu xe môtô Langen Two Stroke đạt được trọng lượng tối ưu nhờ sử dụng khung bằng nhôm cùng với bình xăng và toàn bộ chi tiết thân vỏ được làm bằng sợi carbon. Ngoài ra, giá trị của chiếc xe càng được nâng cao nhờ việc được kết hợp với các món "trang sức" làm bằng vàng cực kỳ đắt giá. Các chi tiết như viền lọc gió, viền ốp đuôi hay đầu lọc gió đều được dát vàng lá 24 karat. Số lượng xe chỉ sản xuất giới hạn đúng 100 chiếc, mức giá xe Langen Two Strokes lên tới 28.000 bảng Anh (tương đương với khoảng 900 triệu đồng). Nếu muốn sở hữu Langen Two Stroke, bạn cần chuẩn bị tiền tỉ, sự may mắn và trả trước 1.000 Bảng Anh để "đặt gạch" mẫu xe tuyệt vời này. Video: Langen Two Stroke - xe môtô Cafe Racer 2 thì mạ vàng.

