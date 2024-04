Lamborghini ra mắt siêu xe Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam

Hãng sẽ bán ra 12 chiếc xe với những màu sơn độc đáo được phát triển bởi chính studio Ad Personam của Lamborghini kết hợp với Centro Stile, được lấy cảm hứng từ bốn địa hình khác nhau mà mẫu siêu xe Lamborghini Huracan có thể thể hiện hết khả năng của mình. Các phiên bản thuộc bộ sưu tập Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam 2024 mới đã ra mắt trước hơn 200 khách tại Segheria của Tanja Solci, Milan với một bối cảnh được tạo ra đặc biệt để thể hiện những đặc tính thú vị của siêu bò Ý. Lấy cảm hứng từ xu hướng đột phá của thiên nhiên, mỗi chiếc xe được bày trí trong bối cảnh, điều kiện địa hình như đá, sa mạc và rừng rậm. Mỗi phiên bản trong số bốn phiên bản Sterrato đều có lớp sơn ngụy trang hoàn thiện mờ do studio Ad Personam của Lamborghini tạo ra với định hướng phản ánh môi trường tự nhiên mà Sterrato có thể chính phục. Chính vì vậy mà các phiên bản All-Terrain đã được thiết kế lấy cảm hứng từ chính màu sắc của cảnh quan từ các môi trường xung quanh này. Chiếc xe đầu tiên có màu sơn trắng lấy cảm hứng từ điều kiện băng tuyết (NEVE) mang màu sắc lạnh như băng của vùng lãnh nguyên. Phiên bản có màu sơn chủ đạo màu vàng lấy cảm hứng từ điều kiện địa hình cát (SABBIA) có tông màu trung tính của sa mạc và cây xương rồng xanh, gợi nhớ đến cồn cát và những ốc đảo sa mạc. Phiên bản có màu xanh rêu (BOSCO) gợi nhớ đến cây cối, rêu và lá của những lối đi xuyên qua những khu rừng nguyên sinh. Cuối cùng chính là phiên bản đá sỏi (TERRA) gợi nhớ đến mặt đất và cát ấm áp của môi trường đất hoang và cảnh quan khô cằn, thể hiện sự trắc trở, khó khăn của địa hình mà Huracan Sterrato sẵn sàng chinh phục. Ngoại thất của xe được hoàn thiện với lớp sơn mờ, các phần vè ốp hốc bánh xe màu đen mờ cùng với thanh ray trên nóc và thanh ngang. Những mẫu xe này đều được trang bị bộ mâm Morus 19 inch màu đen mờ, cùm phanh được sơn màu sắc nổi bật hơn. Về nội thất, những chiếc xe thuộc bộ sưu tập Ad Personam có các đường trang trí bằng nhôm và carbon tối màu với vải Alcantara, các phần ghế ngồi được trang trí với những đường viền nổi bật hơn cho khoang nội thất. Trong nội thất xe Sterrato được trang bị tấm bảng khắc laser và bảng khắc logo Ad Personam biểu thị phiên bản đặc biệt đồng thời gợi nhắc đến màu sơn bên ngoài của xe. Giám đốc thiết kế Mitja Borkert cho biết: “All-Terrain Sterrato là một chiếc Lamborghini thực sự với khả năng cơ động, vượt địa hình dễ dàng cũng như gây ấn tượng bằng cách mang đến những điều bất ngờ". "Ý tưởng phát triển mẫu xe Sterrato do Centro Stile phát triển đã được nâng cao cùng với bộ phận Ad Personam của chúng tôi để nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau về khả năng của Sterrato, đồng thời nhấn mạnh sự thú vị khi lái xe, ngao du khắp mọi nơi của chiếc siêu xe địa hình.”, ông Mitja Borkert cho biết thêm. 12 chiếc xe thuộc bộ sưu tập này hiện đã được bán cho các khách hàng chọn lọc ở ba khu vực chính là Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương và Úc và có thể mỗi 4 chiếc sẽ được bàn giao đến một quốc gia thuộc khu vực này, đem đến cơ hội sở hữu phiên bản độc đáo cho những người chơi xe. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Sterrato All Terrain Ad Personam.

Hãng sẽ bán ra 12 chiếc xe với những màu sơn độc đáo được phát triển bởi chính studio Ad Personam của Lamborghini kết hợp với Centro Stile, được lấy cảm hứng từ bốn địa hình khác nhau mà mẫu siêu xe Lamborghini Huracan có thể thể hiện hết khả năng của mình. Các phiên bản thuộc bộ sưu tập Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam 2024 mới đã ra mắt trước hơn 200 khách tại Segheria của Tanja Solci, Milan với một bối cảnh được tạo ra đặc biệt để thể hiện những đặc tính thú vị của siêu bò Ý. Lấy cảm hứng từ xu hướng đột phá của thiên nhiên, mỗi chiếc xe được bày trí trong bối cảnh, điều kiện địa hình như đá, sa mạc và rừng rậm. Mỗi phiên bản trong số bốn phiên bản Sterrato đều có lớp sơn ngụy trang hoàn thiện mờ do studio Ad Personam của Lamborghini tạo ra với định hướng phản ánh môi trường tự nhiên mà Sterrato có thể chính phục. Chính vì vậy mà các phiên bản All-Terrain đã được thiết kế lấy cảm hứng từ chính màu sắc của cảnh quan từ các môi trường xung quanh này. Chiếc xe đầu tiên có màu sơn trắng lấy cảm hứng từ điều kiện băng tuyết (NEVE) mang màu sắc lạnh như băng của vùng lãnh nguyên. Phiên bản có màu sơn chủ đạo màu vàng lấy cảm hứng từ điều kiện địa hình cát (SABBIA) có tông màu trung tính của sa mạc và cây xương rồng xanh, gợi nhớ đến cồn cát và những ốc đảo sa mạc. Phiên bản có màu xanh rêu (BOSCO) gợi nhớ đến cây cối, rêu và lá của những lối đi xuyên qua những khu rừng nguyên sinh. Cuối cùng chính là phiên bản đá sỏi (TERRA) gợi nhớ đến mặt đất và cát ấm áp của môi trường đất hoang và cảnh quan khô cằn, thể hiện sự trắc trở, khó khăn của địa hình mà Huracan Sterrato sẵn sàng chinh phục. Ngoại thất của xe được hoàn thiện với lớp sơn mờ, các phần vè ốp hốc bánh xe màu đen mờ cùng với thanh ray trên nóc và thanh ngang. Những mẫu xe này đều được trang bị bộ mâm Morus 19 inch màu đen mờ, cùm phanh được sơn màu sắc nổi bật hơn. Về nội thất, những chiếc xe thuộc bộ sưu tập Ad Personam có các đường trang trí bằng nhôm và carbon tối màu với vải Alcantara, các phần ghế ngồi được trang trí với những đường viền nổi bật hơn cho khoang nội thất. Trong nội thất xe Sterrato được trang bị tấm bảng khắc laser và bảng khắc logo Ad Personam biểu thị phiên bản đặc biệt đồng thời gợi nhắc đến màu sơn bên ngoài của xe. Giám đốc thiết kế Mitja Borkert cho biết: “ All-Terrain Sterrato là một chiếc Lamborghini thực sự với khả năng cơ động, vượt địa hình dễ dàng cũng như gây ấn tượng bằng cách mang đến những điều bất ngờ". "Ý tưởng phát triển mẫu xe Sterrato do Centro Stile phát triển đã được nâng cao cùng với bộ phận Ad Personam của chúng tôi để nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau về khả năng của Sterrato, đồng thời nhấn mạnh sự thú vị khi lái xe, ngao du khắp mọi nơi của chiếc siêu xe địa hình.”, ông Mitja Borkert cho biết thêm. 12 chiếc xe thuộc bộ sưu tập này hiện đã được bán cho các khách hàng chọn lọc ở ba khu vực chính là Hoa Kỳ và Châu Mỹ Latinh, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương và Úc và có thể mỗi 4 chiếc sẽ được bàn giao đến một quốc gia thuộc khu vực này, đem đến cơ hội sở hữu phiên bản độc đáo cho những người chơi xe. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan Sterrato All Terrain Ad Personam.