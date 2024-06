Lamborghini Murcielago tiền tỷ bỏ xó ở Quảng Bình bị nghi... "giả cầy"

Mới đây, hình ảnh về chiếc ôtô có ngoại hình rất giống với siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 hàng hiếm. Chiếc xe mang biển kiểm soát 29U-3817 nằm ở 1 bãi đỗ xe tại Quảng Bình với ngoại thất xuống cấp nghiêm trọng đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đến nay, hình ảnh của chiếc xe này lại được chia sẻ, và lần này, chụp khá cận cảnh từ phía sau xe, để lộ ra nhiều điểm đáng ngờ. Cụ thể, nhìn vào phần đuôi của chiếc siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 bỏ xó bị lực lượng chức năng tạm giữ có thể thấy độ giống xe thật khá cao, đáng quan tâm, 2 tấm lưới hốc gió phía sau không còn, để lộ ra cả quạt gió nằm chênh vênh. Chi tiết bất thường là đèn hậu xe có 3 hình tam giác nằm ngang, tuy nhiên, có thể được dán đề can. Từ chi tiết cụm đèn hậu, vòm bánh xe sau, hốc gió hông, nắp capô, đến dòng chữ Lamborghini hay ống xả, đều hoàn thiện khá sắc nét, giống như xe "zin", vì thế, đang có rất nhiều tò mò về số phận của chiếc siêu xe bí ẩn Lamborghini Murcielago LP640-4 là hàng nhái. So với phiên bản tiêu chuẩn Lamborghini Murcielago, bản nâng cấp Lamborghini Murcielago LP640 thể hiện rõ sự hiếu chiến qua đèn pha góc cạnh, đèn hậu sắc nét và hốc gió trước chia thành 5 cạnh so với 4 như bản tiêu chuẩn, cuối cùng là ống xả hình lục giác. Chưa hết, điểm nhấn độc đáo trên Lamborghini Murcielago LP640 còn phải kể đến 2 mang cá bên hông động cơ sẽ trồi lên ngay khi xe được khởi động nhằm giúp "siêu bò" làm mát động cơ tốt hơn. Khi siêu xe tắt máy, 2 mang cá này sẽ được xếp lại gọn gàng. Trong khi đó, Lamborghini Murcielago thế hệ đầu tiên lại được trang bị động cơ V12, dung tích chỉ 6.2 lít, sản sinh công suất tối đa 572 mã lực tại vòng tua máy 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 650 Nm tại vòng tua máy 5.400 vòng/phút. Nhờ trang bị động cơ "khoẻ" hơn Lamborghini Murcielago, vì thế, siêu xe Lamborghini Murcielago LP640 chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát, nhanh hơn 0,7 giây so với thế hệ đầu tiên. Tốc độ tối đa của Murcielago LP640 là 340 km/h cũng cao hơn con số 332 km/h của Lamborghini Murcielago. Lamborghini Murcielago LP640 còn nhận được nâng cấp bao gồm hệ thống treo cải tiến, lập trình sửa đổi và bộ ly hợp mới cho hộp số tuần tự tự động "e-Gear" 6 cấp của xe. Chế độ Corsa được trang bị ngay trên bệ điều khiển trung tâm. Trong khi đó, số lùi (R) lại được tích hợp góc bên trái của vô-lăng. Video: Siêu xe Lamborghini Murcielago LP640-4 trên phố Việt.

