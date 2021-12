Lamborghini Huracan hơn 14 tỷ, độ khủng ở Sài Gòn thay áo mới

Dự án độ body kit cho chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của vợ chồng kinh doanh mỹ phẩm tại quận 7 qua 3 hãng độ khác nhau đã nhận được sự chú ý của không ít người yêu xe. Hiện tại, siêu bò này đã hoàn thành mảnh ghép cuối cùng.

Video do chính chủ nhân chia sẻ cho thấy, cặp vỏ gương sợi carbon cũng như cánh gió đuôi cố định mới cho Lamborghini Huracan LP610-4 độ khủng này. Thông tin chúng tôi có được là chi tiết độ cuối cùng của chiếc Lamborghini Huracan LP610-4 này đến từ hãng Novitec.



Dễ dàng nhận thấy là các mảnh ghép cuối cùng đã giúp cho ngoại hình siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của vợ chồng kinh doanh mỹ phẩm này trở nên lột xác so với ngoại hình nguyên bản. Chưa hết, với sự tư vấn tận tình của xưởng độ xe, siêu bò còn được chủ nhân khoác lên mình bộ áo mới.



Nguyên bản chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 độ khủng này có màu sơn đỏ nhưng nay đổi sang màu vàng neon cùng với đó là dưới đèn pha của xe có thêm các sọc màu đen gợi nhớ đến bộ áo của các siêu xe Lamborghini Huracan STO. Điểm nhấn trên bộ áo này còn có các đường viền hay logo được hoàn thành với màu đen.

Dễ dàng nhận thấy là các mảnh ghép cuối cùng đã giúp cho ngoại hình siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của vợ chồng kinh doanh mỹ phẩm này trở nên lột xác so với ngoại hình nguyên bản. Chưa hết, với sự tư vấn tận tình của xưởng độ xe, siêu bò còn được chủ nhân khoác lên mình bộ áo mới.



Chưa hết, phần đầu xe còn để lộ ra 1 số chi tiết màu đỏ, bộ áo nguyên bản theo xe. Cuối cùng là các đường viền đỏ ở nắp capô, nẹp sườn bên hông xe, cánh gió đuôi, nóc xe và toàn bộ cản va sau được để lại màu sơn đỏ. Kết hợp với đó còn có các chi tiết bằng sợi carbon bóng.



Hãng độ body kit được khoác lên mình chiếc siêu xe Lamborghini Huracan của vợ chồng kinh doanh mỹ phẩm tại quận 7 chính là 1016 Industries với nắp capô carbon hiếu chiến như Huracan STO, ngoài ra là đuôi xe Novara Edizione của hãng Vorsteiner



Cuối cùng là 1 số chi tiết của Novitec với điểm nhấn là cánh gió carbon của xe. Chưa hết, chiếc xe Lamborghini Huracan LP610-4 còn được trang bị hệ thống ống xả của hãng Ryft bằng chất liệu titanium còn giúp xe giảm cân 15 kg.



Siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của vợ chồng kinh doanh mỹ phẩm tại quận 7 sử dụng khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít sản sinh công suất tối đa 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 575,5 Nm, lý do cho sự khác biệt này đến từ ống xả độ Ryft giúp xe tăng công lực thêm 17 mã lực ở công suất và 15,5 Nm ở mô-men xoắn cực đại.



"Trái tim" trên của siêu xe Lamborghini Huracan sẽ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, siêu bò này chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 325 km/h. Mức giá xe Lamborghini Huracan LP610-4 chính hãng này là hơn 14 tỷ đồng.



Video: Lamborghini Huracan độ khủng được chủ nhân cho thay áo mới.





