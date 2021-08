Lamborghini Diablo “nhái”, không động cơ vẫn rao bán gần 700 triệu đồng

Lamborghini Diablo hàng hiếm là dòng siêu xe nổi tiếng được sản xuất trong 11 năm, từ 1990 - 2001, với tổng cộng 2.884 chiếc. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, nó không rẻ chút nào. Vào hồi đầu năm nay, có chiếc Lamborghini Diablo SV Monterey Edition hàng hiếm đã từng được bán với giá 235.000 USD (khoảng 5,4 tỷ đồng). Do đó, sẽ không bất ngờ nếu Lamborghini Diablo bị "làm nhái" bởi những người không đủ điều kiện kinh tế nhưng lại thừa đam mê. Chiếc Lamborghini Diablo hàng nhái này hiện đang được rao bán tại thành phố Lawrenceville, bang Georgia, Mỹ. Giá mà chủ sở hữu của chiếc siêu xe bản sao này đưa ra là 30.000 USD (khoảng 690 triệu đồng). Giá bán này nghe qua thì có vẻ hời so với chiếc Lamborghini Diablo SV Monterey Edition xịn. Thế nhưng, chiếc xe "nhái" này lại không hề có động cơ Cụ thể hơn, chiếc Lamborghini Diablo "nhái" chưa được hoàn thiện mà chỉ có "phần xác" bên ngoài. Theo người rao bán, chiếc xe được phát triển dựa trên khung không gian chế tạo riêng để phù hợp với động cơ V12 đặt giữa do BMW sản xuất. Tuy nhiên, khi được rao bán, chiếc xe lại không đi kèm với động cơ. Nếu được hoàn thiện, đây sẽ là chiếc Lamborghini Diablo "nhái" khá thuyết phục. Đặc biệt, xe còn đi kèm chắn bùn bằng sợi carbon lấy từ Lamborghini Diablo "xịn". Trong khi đó, những chi tiết thân vỏ khác đều được làm với kích thước và hình dáng khá giống với siêu xe Lamborghini Diablo thật. Những bộ phận còn lại của chiếc Lamborghini Diablo "hàng nhái" này do nhiều công ty khác sản xuất. Ví dụ như tay đòn của hệ thống treo lấy từ Chevrolet C5 Corvette, phanh sau từ C7 Corvette. Riêng hệ thống lái chỉnh điện của xe lại từ Chevrolet Camaro. Thêm vào đó là trục lái của Alfa Romeo, bộ bàn đạp của Subaru, chân ga của Aventador cũng như nắp ca-pô và cánh lướt gió bên sườn của Diablo GTR. Bên trong chiếc Lamborghini Diablo "nhái" xuất hiện mặt táp-lô giống với "hàng thật". Tuy nhiên, xe lại không hề có trang bị tiện nghi nào, kể cả ghế ngồi. Do đó, giá xe Lamborghini Diablo nhái chào bán tới 30.000 USD này bị đánh giá là khá cao. Nếu mua chiếc xe này về, chủ nhân mới sẽ phải đầu tư thêm một số tiền không nhỏ nữa để hoàn thiện. Video: Giới thiệu lịch sử của mẫu xe Lamborghini Diablo huyền thoại.

