Lamborghini Aventador SVJ Roadster hơn 50 tỷ sắp cập bến Việt Nam

Phong trào chơi siêu xe tại Việt Nam đang được đẩy lên cao trào khi có rất nhiều đại gia chuyển sang chơi các dòng xe hypercar hay thậm chí là megacar với đại diện đầu tiên là siêu phẩm Koenigsegg Regera của Hoàng Kim Khánh. Và mới đây thôi, một người chuyên nhập khẩu siêu xe về nước đã chia sẻ về việc mới chốt mua chiếc Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster bản giới hạn. Sẽ chỉ có 800 siêu xe sản xuất trên toàn cầu và đã có 2 chiếc siêu xe giới hạn Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster được các công ty nhập khẩu tư nhân Hà Nội mang về nước và sắp tới đây sẽ có thêm 1 xe được nhập tịch vào Việt Nam nhưng chưa rõ là mang biển số của nước bạn hay xe mới tinh, nhập về cảng trong nước. Khác với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster có màu vàng nhám hay cam của các đại gia Việt mang về nước trước đó, Lamborghini Aventador SVJ LP770-4 Roadster sắp về Việt Nam sở hữu màu sơn xanh lá cây rất nổi bật cùng với đó là nhiều chi tiết sơn đen bóng hay sợi carbon. Mức giá xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster về đến Việt Nam sẽ lên tới hơn 50 tỷ đồng (theo cách tính thuế hiện nay). Mức giá xe tại thị trường Mỹ là 573.966 đô la, tương đương 13,32 tỷ đồng, còn các đại gia Đức sẽ cần chi ra hầu bao 487.866 Euro, tương đương 13,2 tỷ đồng. Trong khi đó, các khách hàng ở Anh sẽ chỉ phải bỏ ra số tiền 323.323 Bảng Anh, tương đương 9,89 tỷ đồng. So với Lamborghini Aventador SVJ Coupe đã có 3 chiếc xuất hiện tại dải đất hình chữ S, phiên bản Aventador SVJ Roadster có sự khác biệt rõ ràng nhất chính là "mái nhà" bằng sợi carbon có thể tháo lắp dễ dàng bằng tay. Mui xe chia thành hai phần riêng biệt giống với siêu xe giới hạn này cũng đã có 2 xe về nước. Mỗi chiếc mui của Lamborghini Aventador SVJ Roadster có trọng lượng khoảng 6 kg. Nếu cần bỏ mui, các khách hàng thao tác khá đơn giản chỉ cần ấn nút được đặt sẵn sau trần xe. Phần mui tháo ra sẽ được để ở khoang hành lý phía trước và người lắp cần chú ý số thứ tự để lắp cho đúng vị trí. Lamborghini Aventador SVJ Roadster vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít, sản sinh ra công suất tối đa 759 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Động cơ kết hợp cùng hộp số ISR bảy tốc độ và hệ thống dẫn động bốn bánh. Những trang bị ấn tượng này cho phép Lamborghini Aventador SVJ Roadster tăng tốc từ vị trí đứng yên lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây, chậm hơn 0,1 giây so với bản Coupe và 0-200 km/h trong 8,8 giây. Vận tốc tối đa của xe sẽ là 350 km/h. Aventador SVJ Roadster được trang bị hệ thống khí động học chủ động ALA thế hệ thứ 2, hệ thống lái bánh sau, phanh gốm carbon và cuối cùng là hệ thống treo từ tính với thanh chống lật cứng hơn 50% so với "đàn anh" Lamborghini Aventador SV Roadster. Video: Giới thiệu siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster mui trần.

