Lamborghini Aventador SVJ hơn 50 tỷ đồng tại Việt Nam độ "đồ chơi"

Về nguồn gốc, siêu phẩm Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam được đưa về nước hồi cuối tháng 11 vừa qua bởi một đơn vị nhập xe tư. Không lâu sau đó, siêu phẩm này đã nhanh chóng tìm thấy chủ nhân là một vị đại gia sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Theo quan sát, chiếc Lamborghini Aventador SVJ hàng hiếm này vừa được chủ nhân trang bị thêm hệ thống ống xả hoàn toàn mới đến từ thương hiệu Brooke Race Exhausts. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu nước sơn ngoại thất màu vàng Giallo Evros nổi bật, khác với màu xanh Blu Glauco của chiếc Aventador SVJ đầu tiên đang định cư ở Hà Nội. Ở khu vực thân xe, siêu phẩm Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam được trang bị bộ mâm đúc 10 chấu màu titan mang tên Nireo Forged kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau. Là một phiên bản nâng cấp hiệu suất của Aventador SV, SVJ không chỉ mạnh mẽ hơn tất cả những bản Aventador khác mà còn được hưởng lợi từ hệ thống khí động chủ động ALA thế hệ mới nhất. Sau khi được áp dụng những công nghệ đặc biệt, Lamborghini Aventador SVJ có trọng lượng chỉ 1.525kg và lực ép được tăng thêm tới 40%, trong khi hệ số lực cản không khí giảm được 1% so với SV. Chiếc Aventador mạnh mẽ nhất còn được trang bị hệ thống đánh lái cầu sau LRS và lốp Pirelli P Zero Corsa phát triển độc quyền. Mẫu xe này chỉ được sản xuất với số lượng giới hạn 963 chiếc. Trong đó, 63 chiếc sẽ thuộc bản đặc biệt hơn nhân kỷ niệm năm thành lập của hãng, năm 1963. Lamborghini Aventador SVJ vẫn sử dụng động cơ hút khí tự nhiên V12 6.5 lít như những người anh em còn lại của dòng sản phẩm, nhưng cho ra công suất 770 mã lực và 720Nm mô-men xoắn cực đại - thực tế chỉ mạnh hơn 30 và 40 mã lực so với Aventador SV và Aventador S tương ứng. Đặc biệt, nhờ được trang bị hệ thống ALA tiên tiến, xe chỉ mất 2,8 giây để tăng tốc từ 0-100 km/ và 0-200 km/h trong 8,6 giây, trước khi cán tốc độ tối đa 350 km/h. Sức mạnh này đã giúp Aventador SVJ lập kỷ lục mới trên đường đua Nurburgring với thành tích chỉ 6 phút 44,97 giây. Theo một số nguồn tin, giá xe Lamborghini Aventador SVJ thứ 2 tại Việt Nam dự kiến dao động trong khoảng trên 2,3 triệu USD (khoảng 53 tỷ đồng). Trong khi đó tại Mỹ, mẫu xe này đã có giá khởi điểm từ 517.700 USD (khoảng 12 tỷ đồng). Video: Chi tiết siêu xe Lamborghini Aventador SVJ độ Novitec.

