Lamborghini Aventador SV giá rẻ, hơn 13 tỷ đồng cho đại gia Việt

Số lượng dòng siêu xe hàng hiếm của hãng xe Lamborghini tại dải đất hình chữ S này ước tính hơn 9 xe và con số sẽ tăng lên 10 nếu có đại gia trong nước ưng mắt với mẫu siêu xe Lamborghini Aventador SV hàng hiếm đang được rao bán. Tin tức chúng tôi có được, đây là một chiếc xe Lamborghini Aventador SV bản Coupe và được một người chuyên nhập khẩu siêu xe về Việt Nam đang để ở showroom nước bạn Campuchia, cũng là đại bản doanh của đại gia này đang cung cấp rất nhiều mẫu xe hot cũng như siêu xe có tuổi đời hơn 20 năm Chỉ có 600 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV Coupe được sản xuất trên toàn thế giới và hiện tại, các đại gia Việt chỉ sở hữu duy nhất một chiếc do Minh "Nhựa" mang về nước và sau đó đã bán lại. Nếu đưa chiếc xe Lamborghini Aventador SV Coupe đang rao bán này về dải đất hình chữ S, đây có thể xem là sự cân bằng giữa bản Coupe và mui trần của dòng xe Lamborghini Aventador SV tại Việt Nam. Hiện đã có đến 2 chiếc bản giới hạn xuất hiện trong nước. Thông tin rao bán chiếc xe Lamborghini Aventador SV Coupe cho thấy, siêu xe giới hạn này đã chạy được quãng đường dài hơn 4.000 km, xe có mức giá bán hơn 600.000 đô la, tương đương hơn 13,5 tỷ đồng cho các đại gia trong nước trải ngiệm. Chiếc siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SV Coupe được rao bán có ngoại thất sơn màu vàng nổi bật, ngoài ra xe còn có nhiều chi tiết carbon nhám ở ngoại thất. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu kép sơn đen cùng kẹp phanh màu vàng nổi bật. Bước vào bên trong khoang lái xe giới hạn Lamborghini Aventador SV Coupe có nội thất bọc da Alcantara cùng các điểm nhấn như chỉ may, hay đường sọc và chữ Y hoàn thành với tông màu vàng. Nội thất xe còn có nhiều chi tiết carbon bóng và nhám. So với Lamborghini Aventador LP700-4 tiêu chuẩn, phiên bản Lamborghini Aventador SV gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, đầu tiên là việc hốc gió trước của xe được mở rộng ra và xử lý với các nét cắt dữ dằn mang đến phần đầu xe hầm hố. Không ít người nhận xét rằng Lamborghini Aventador SV ngầu hơn so với các phiên bản Aventador còn lại bao gồm cả đàn em Lamborghini Aventador SVJ sau này. Phiên bản xe Lamborghini Aventador SV còn có hốc gió bên hông mới, cửa xe làm lại cá tính và nẹp sườn góc cạnh, thể thao hơn bản tiêu chuẩn. Lamborghini Aventador SV có thêm logo SV trên vòm bánh xe sau nhưng đây là tùy chọn, tiếp đến là trước bánh xe sau có ký hiệu LP750-4 SV. Phần đuôi xe Lamborghini Aventador SV gây ấn tượng mạnh với khuếch tán thể thao, lưới tản nhiệt làm mới và quan trọng nhất là 2 chi tiết bao gồm ống xả khác biệt cũng như cánh gió đuôi cố định bằng carbon nhám và ốp hốc gió động cơ cũng là carbon. Không chỉ thay đổi diện mạo ở ngoại thất, Lamborghini còn "thông nòng" khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít từ bản tiêu chuẩn khi lắp trên siêu xe hàng hiếm Aventador LP750-4 SV nhằm giúp xe có công suất tối đa 739 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với bản Aventador LP700-4 nhưng mô-men xoắn cực đại vẫn là 690 Nm. Siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SV Coupe có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h nhanh hơn bản tiêu chuẩn 0,1 giây khi chỉ mất thời gian 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Video: Lamborghini Aventador SV Roadster duy nhất tại Việt Nam.

Số lượng dòng siêu xe hàng hiếm của hãng xe Lamborghini tại dải đất hình chữ S này ước tính hơn 9 xe và con số sẽ tăng lên 10 nếu có đại gia trong nước ưng mắt với mẫu siêu xe Lamborghini Aventador SV hàng hiếm đang được rao bán. Tin tức chúng tôi có được, đây là một chiếc xe Lamborghini Aventador SV bản Coupe và được một người chuyên nhập khẩu siêu xe về Việt Nam đang để ở showroom nước bạn Campuchia, cũng là đại bản doanh của đại gia này đang cung cấp rất nhiều mẫu xe hot cũng như siêu xe có tuổi đời hơn 20 năm Chỉ có 600 chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SV Coupe được sản xuất trên toàn thế giới và hiện tại, các đại gia Việt chỉ sở hữu duy nhất một chiếc do Minh "Nhựa" mang về nước và sau đó đã bán lại. Nếu đưa chiếc xe Lamborghini Aventador SV Coupe đang rao bán này về dải đất hình chữ S, đây có thể xem là sự cân bằng giữa bản Coupe và mui trần của dòng xe Lamborghini Aventador SV tại Việt Nam . Hiện đã có đến 2 chiếc bản giới hạn xuất hiện trong nước. Thông tin rao bán chiếc xe Lamborghini Aventador SV Coupe cho thấy, siêu xe giới hạn này đã chạy được quãng đường dài hơn 4.000 km, xe có mức giá bán hơn 600.000 đô la, tương đương hơn 13,5 tỷ đồng cho các đại gia trong nước trải ngiệm. Chiếc siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SV Coupe được rao bán có ngoại thất sơn màu vàng nổi bật, ngoài ra xe còn có nhiều chi tiết carbon nhám ở ngoại thất. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu kép sơn đen cùng kẹp phanh màu vàng nổi bật. Bước vào bên trong khoang lái xe giới hạn Lamborghini Aventador SV Coupe có nội thất bọc da Alcantara cùng các điểm nhấn như chỉ may, hay đường sọc và chữ Y hoàn thành với tông màu vàng. Nội thất xe còn có nhiều chi tiết carbon bóng và nhám. So với Lamborghini Aventador LP700-4 tiêu chuẩn, phiên bản Lamborghini Aventador SV gây ấn tượng mạnh với thiết kế góc cạnh, đầu tiên là việc hốc gió trước của xe được mở rộng ra và xử lý với các nét cắt dữ dằn mang đến phần đầu xe hầm hố. Không ít người nhận xét rằng Lamborghini Aventador SV ngầu hơn so với các phiên bản Aventador còn lại bao gồm cả đàn em Lamborghini Aventador SVJ sau này. Phiên bản xe Lamborghini Aventador SV còn có hốc gió bên hông mới, cửa xe làm lại cá tính và nẹp sườn góc cạnh, thể thao hơn bản tiêu chuẩn. Lamborghini Aventador SV có thêm logo SV trên vòm bánh xe sau nhưng đây là tùy chọn, tiếp đến là trước bánh xe sau có ký hiệu LP750-4 SV. Phần đuôi xe Lamborghini Aventador SV gây ấn tượng mạnh với khuếch tán thể thao, lưới tản nhiệt làm mới và quan trọng nhất là 2 chi tiết bao gồm ống xả khác biệt cũng như cánh gió đuôi cố định bằng carbon nhám và ốp hốc gió động cơ cũng là carbon. Không chỉ thay đổi diện mạo ở ngoại thất, Lamborghini còn "thông nòng" khối động cơ V12, dung tích 6,5 lít từ bản tiêu chuẩn khi lắp trên siêu xe hàng hiếm Aventador LP750-4 SV nhằm giúp xe có công suất tối đa 739 mã lực, cao hơn 50 mã lực so với bản Aventador LP700-4 nhưng mô-men xoắn cực đại vẫn là 690 Nm. Siêu xe hàng hiếm Lamborghini Aventador SV Coupe có thời gian tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h nhanh hơn bản tiêu chuẩn 0,1 giây khi chỉ mất thời gian 2,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 350 km/h. Video: Lamborghini Aventador SV Roadster duy nhất tại Việt Nam.