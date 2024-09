Lamborghini Aventador "biển tứ quý 9" Hà Nội rao bán 22 tỷ đồng

Không phải một siêu xe đời mới nhưng khi nhắc tới Lamborghini Aventador, dân mê xe và cả các tín đồ của tốc độ vẫn đều phải trầm trồ trước những gì mà mẫu xe này làm được. Theo tìm hiểu, chiếc Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster mui trần này được đưa về nước hồi 2018 và từng tham gia hành trình Car & Passion 2019. Khi về chung một nhà với đại gia Bình Phước vào thời điểm đó, xe được ra biển trắng. Trong khoảng 6 năm có mặt tại nước ta, Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster hàng hiếm đã từng “qua tay” nhiều đại gia. Đến thời điểm hiện tại, xe đang tạm “dừng chân” tại một showroom kinh doanh xe sang để tìm chủ nhân mới. Theo đó, mức giá xe Lamborghini Aventador mà người bán mong muốn “sang tay” là 22 tỷ đồng, bao gồm cả chiếc biển số “tứ quý 9”, 30K-799.99. Được biết, chiếc biển số siêu VIP này từng trúng đấu giá với tiền lên tới 4,03 tỷ đồng vào phiên đấu giá ngày 16/12/2023. Tuy nhiên, do người trúng đấu giá không nộp đủ tiền nên tới ngày 11/4/2024, biển số này được đấu giá lại và trúng ở mức 1 tỷ đồng. So với bản mui cứng kín thì bản Roadster không có khác biệt về thiết kế tổng thể. Xe có trục cơ sở 2.700 mm; kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.835 x 2.030 x 1.136 mm. Trọng lượng của Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster là khoảng 1.574 kg, tức nặng hơn mẫu coupe 50 kg. Một tính năng đặc biệt khác của siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chính là mui cứng hai mảnh được chế tạo từ sợi carbon bền, rắn chắc mà lại nhẹ. Mỗi nửa của mui cứng trên siêu xe Lamborghini Aventador SV Roadster chỉ nặng chưa tới 6 kg và có thể nằm gọn trong khoang hành lý phía sau. Đặc biệt hơn là tuy có mức giá không hề nhỏ nhưng mui xe lại có thiết kế đóng/mở kiểu thủ công. "Trái tim" của siêu phẩm Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster là khối động cơ V12 6.5L cải tiến, mạnh hơn 49 mã lực so với mẫu Aventador tiêu chuẩn, tạo ra công suất lên đến 740 mã lực tại 8.400 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 690Nm. Động cơ này được tích hợp cùng với hộp số 7 cấp ISR và hệ thống dẫn động bốn bánh Haldex Generation IV 4WD. Xe có 3 chế độ lái khác nhau là Strada, Sport và Corsa. Để tăng thêm tính "kích thích", Lamborghini còn trang bị cho dòng xe này cửa kính chỉnh điện, cho phép âm thanh động cơ "tràn" vào cabin. Hệ thống ống xả kép được chế tạo từ sợi carbon giúp xe tối ưu độ cứng cùng trọng lượng nhẹ. Video: Lamborghini Aventador LP 750-4 SV Roadster tại Sài Gòn.

