Kia Soul 2023 "hình hộp" giá rẻ trình làng, bỏ động cơ tăng áp

Trong dòng sản phẩm của Kia, Soul là mẫu xe để lại không ít ấn tượng nhờ thiết kế ngoại thất độc đáo. Phiên bản Kia Soul 2023 mới cũng không phải là ngoại lệ. Dự kiến có mặt trên thị trường Mỹ vào mùa hè năm nay, Kia Soul 2023 sở hữu thiết kế ngoại thất cải tiến và thêm 2 gói trang bị tùy chọn mới. Tuy nhiên, so với phiên bản cũ, mẫu xe Hàn Quốc này lại không còn động cơ tăng áp và bản X-Line với thiết kế thể thao. Trên đầu xe, Kia Soul 2023 giá rẻ không còn được trang bị hệ thống đèn pha 2 tầng như phiên bản cũ. Thay vào đó, cụm đèn pha của mẫu xe này được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày và nằm sát nắp ca-pô. Đèn pha LED là trang bị tùy chọn của mẫu xe này. Nằm giữa đèn pha là nẹp màu đen, tích hợp logo của hãng Kia. Chưa hết, Kia Soul 2023 còn có lưới tản nhiệt "mũi hổ" hình lục giác cỡ lớn với viền mạ crôm nằm trên cản trước. Ở bản GT-Line, lưới tản nhiệt đi kèm mắt lưới hình tổ ong, được trang trí bằng những chi tiết hình chữ "X" mạ crôm. Thêm vào đó là khe gió nằm dọc ở hai bên góc đầu xe, có viền mạ crôm hình chữ "L" kéo dài vào lưới tản nhiệt. Những thay đổi còn lại của Kia Soul 2023 bao gồm bộ vành hợp kim có đường kính 17 inch hoặc 18 inch mới và cản sau cải tiến. Bên cạnh đó là 2 sơn ngoại thất mới, bao gồm trắng Clear White và xanh dương Surf Blue, đều phối nóc đen tương phản. Khác với ngoại thất, nội thất của Kia Soul 2023 không thay đổi nhiều. Bước vào bên trong xe, người lái chỉ bắt gặp 1 chi tiết mới là màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10,25 inch. Bù lại, Kia Soul 2023 được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, bao gồm những tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước (có thể phát hiện người đi bộ), hỗ trợ giữ làn đường/bám làn đường, cảnh báo khi người lái mất tập trung, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ đèn pha và cảnh báo còn hành khách trên ghế sau. Nếu chi thêm tiền, khách hàng Mỹ có thể trang bị gói LX Technology Package với hệ thống cảnh báo điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau và vành 16 inch cho chiếc Kia Soul 2023 của mình. Trong khi đó, gói GT-Line Technology Package tùy chọn bổ sung những tính năng như hệ thống hỗ trợ tránh va chạm phía trước và tránh va chạm khi quay đầu ở giao lộ, hệ thống hỗ trợ lái xe trên cao tốc cũng như hệ thống kiểm soát hành trình thông minh dựa trên định vị. Ngoài ra, gói này còn đi kèm đèn pha/đèn hậu LED, những chi tiết ốp trang trí màu đen bóng trong xe, hệ thống âm thanh Harman Kardon cao cấp với lưới loa tích hợp đèn LED, ghế trước sưởi ấm, ghế lái chỉnh điện và sàn khoang hành lý chỉnh 2 nấc. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Kia Soul 2023 là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 147 mã lực và mô-men xoắn cực đại 178 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Tại thị trường Mỹ, Kia Soul 2023 có tổng cộng 5 bản trang bị, bao gồm LX, S, EX, GT-Line và GT-Line Tech. Hiện giá xe Kia Soul 2023 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Kia Soul 2023 thế hệ mới.

