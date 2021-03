Kia Sedona 2021 sắp về Việt Nam, thay đổi “từ đầu tới chân“

Theo một số tư vấn bán hàng của đại lý KIA Motors trên toàn quốc, mẫu MPV ăn khách Kia Sedona 2021 mới dự kiến sẽ về Việt Nam trong khoảng tháng 6 tới hoặc muộn nhất là trong quý III năm nay. Ngoài ra, mẫu xe này có thể sẽ loại bỏ tên gọi Sedona để thay thế bằng cái tên mới là Carnival nhằm thống nhất tên gọi cùng với nhiều thị trường trên thế giới. Kia Sedona 2021 thuộc thế hệ sản phẩm thứ 4 và sẽ tiếp tục được phân phối tới tay người dùng Việt theo hình thức lắp ráp trong nước bởi nhà sản xuất THACO. Ở phần ngoại thất, Kia Sedona 2021 về Việt Nam sẽ sở hữu phong cách thiết kế hoàn toàn mới với tạo hình vuông vắn, mạch lạc và khoẻ mạnh hơn so với phiên bản trước. Đối với khu vực đầu xe, sự thay đổi lớn nhất trên Kia Sedona 2021 tới từ nhiều chi tiết như bộ mặt ca-lăng mũi hổ đặc trưng to bản, cụm đèn chiếu sáng với thiết kế sắc bén và cầu kỳ hơn, cản dưới sửa đổi và phần nắp ca-pô dài... Ở khu vực thân và đuôi xe, thay vì kiểu thiết kế dáng xe mềm mại như phiên bản tiền nhiệm, đội ngũ kỹ sư của Kia đã thiết kế Sedona mới với phong cách vuông vắn và nam tính hơn. Trong đó, toàn bộ phần khung xe phía sau, bao gồm trụ B, C và D đều có chiều cao khá tương đồng, mui xe thẳng và chỉ vát nhẹ xuống đuôi. Theo thông tin có được, Kia Sedona 2021 tại Việt Nam sẽ được bán ra với phiên bản 7 chỗ ngồi với 3 hàng ghế, tương tự cấu hình phiên bản hiện tại. Tương tự phần ngoại thất, không gian cabin của Kia Sedona 2021 cũng mang phong cách thiết kế hoàn toàn mới. Trong đó, nổi bật là thiết kế màn hình đôi cho tác vụ giải trí và đồng hồ công-tơ-mét như một số mẫu xe sang, cần số được chuyển sang dạng núm xoay điện tử hiện đại, toàn bộ ghế bọc da... Không chỉ rộng rãi, khoang nội thất của Kia Sedona 2021 giờ đây còn đẹp mắt và hiện đại không kém các mẫu xe sang đắt tiền Về truyền động, Kia Sedona 2021 có thể sẽ được bán ra tại Việt Nam với 2 tuỳ chọn về động cơ, bao gồm cả động cơ xăng và động cơ dầu như người anh em Kia Sorento. Video: Kia Sedona 2021 lột xác những gì?

