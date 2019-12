Kia Optima/K5 2021 tại Hàn Quốc - kẻ đe doạ Mazda6

Theo đó, Kia Motors mới đây đã tung ra bộ ảnh chụp cận cảnh mẫu Optima/K5 2021 tại quê nhà Hàn Quốc. Tuy đã ra mắt được một thời gian ngắn nhưng phải tới bộ ảnh này, người xem mới có cái nhìn toàn cảnh và chi tiết từng bộ phận trên mẫu xe Kia Optima/K5 2021. Bên cạnh đó, với tham vọng đưa mẫu xe Kia Optima/K5 2021 mới trở thành mẫu xe chiếm lĩnh phân khúc sedan cỡ trung trên toàn cầu, mẫu xe này sẽ sớm được Kia đưa "lên kệ" từ quý I/2020. So với "người tiền nhiệm", Kia Optima/K5 2021 sở hữu một phong cách thiết kế hoàn toàn mới, mang đậm giá trị mà Kia đang theo đuổi. Kiểu thiết kế trên Kia Optima/K5 2021 được đánh giá là khá cầu kỳ với nhiều chi tiết bắt mắt như bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ thế hệ mới, hệ thống đèn pha LED với đèn định vị thanh mảnh cùng tạo hình ấn tượng. Một trong những chi tiết nổi bật trên Kia Optima/K5 2021 phải kể tới chính là cụm đèn hậu dạng LED với thiết kế hiện đại và có phần điệu đà của xe. Trên nhiều diễn đàn về xe, có khá nhiều ý kiến cho rằng Kia đang áp dụng phong cách thiết kế đèn theo chuẩn của Audi. Ngoài cụm đèn hậu, Kia Optima/K5 2021 cũng mang tới diện mạo hấp dẫn với bộ ống xả kép đặt cùng ốp kim loại và nan thoát gió giả được đặt cân đối hai bên hông xe... Về kích thước tổng thể, Kia Optima/K5 2021 có số đo DxRxC tương ứng 4.905 x 1.860 x 1.445 mm. Điều đó đồng nghĩa với việc Kia Optima/K5 2021 dài hơn 50 mm, rộng hơn 25 mm và chiều cao thấp hơn 20 mm so với thế hệ trước. Kia Motors cho biết, các khách hàng của Optima/K5 2021 sẽ có nhiều lựa chọn về kích thước mâm xe từ 16 - 19 inch. Không gian cabin của Kia Optima/K5 2021 là một trong những điểm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng. Khoang cabin của xe mang hơi hướng thiết kế hiện đại và cao cấp với cách bố trí mọi chi tiết hợp lý, thuận mắt. Xe được trang bị sẵn một màn hình công-tơ-mét LCD 12.3 inch cùng màn hình giải trí 10.3 inch nối liền, tạo cảm giác tương đồng với những mẫu xe sang trọng từ phương tây. Về trang bị an toàn, cũng giống như bao mẫu xe tới từ Hàn Quốc khác, Kia Optima/K5 2021 được tích hợp sẵn hàng loạt các công nghệ xịn xò nhất, có thể kể tới như hệ thống hỗ trợ người lái - Advanced Driver Assistance Systems, gồm các chức năng điều khiển hành trình thông minh, cảnh báo/ hỗ trợ tránh va chạm trước, màn hình quan sát điểm mù, hệ thống hỗ trợ theo làn đường, hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hệ thống đỗ xe thông minh từ chìa khoá... Tại Hàn Quốc, giá xe Kia Optima/K5 2021 chưa công bố, xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, cho ra công suất 180 mã lực và 264 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 6 - 8 cấp mới. Ngoài ra, dự kiến Kia cũng sẽ sớm tung ra thêm 1 biến thể sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên T-GDi với trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp và công suất 191 mã lực, 245 Nm mô-men xoắn. Video: Chi tiết xe sedan Kia Optima/K5 2021 mới.

Theo đó, Kia Motors mới đây đã tung ra bộ ảnh chụp cận cảnh mẫu Optima/K5 2021 tại quê nhà Hàn Quốc. Tuy đã ra mắt được một thời gian ngắn nhưng phải tới bộ ảnh này, người xem mới có cái nhìn toàn cảnh và chi tiết từng bộ phận trên mẫu xe Kia Optima/K5 2021. Bên cạnh đó, với tham vọng đưa mẫu xe Kia Optima/K5 2021 mới trở thành mẫu xe chiếm lĩnh phân khúc sedan cỡ trung trên toàn cầu, mẫu xe này sẽ sớm được Kia đưa "lên kệ" từ quý I/2020. So với "người tiền nhiệm", Kia Optima/K5 2021 sở hữu một phong cách thiết kế hoàn toàn mới, mang đậm giá trị mà Kia đang theo đuổi. Kiểu thiết kế trên Kia Optima/K5 2021 được đánh giá là khá cầu kỳ với nhiều chi tiết bắt mắt như bộ lưới tản nhiệt hình mũi hổ thế hệ mới, hệ thống đèn pha LED với đèn định vị thanh mảnh cùng tạo hình ấn tượng. Một trong những chi tiết nổi bật trên Kia Optima/K5 2021 phải kể tới chính là cụm đèn hậu dạng LED với thiết kế hiện đại và có phần điệu đà của xe. Trên nhiều diễn đàn về xe, có khá nhiều ý kiến cho rằng Kia đang áp dụng phong cách thiết kế đèn theo chuẩn của Audi. Ngoài cụm đèn hậu, Kia Optima/K5 2021 cũng mang tới diện mạo hấp dẫn với bộ ống xả kép đặt cùng ốp kim loại và nan thoát gió giả được đặt cân đối hai bên hông xe... Về kích thước tổng thể, Kia Optima/K5 2021 có số đo DxRxC tương ứng 4.905 x 1.860 x 1.445 mm. Điều đó đồng nghĩa với việc Kia Optima/K5 2021 dài hơn 50 mm, rộng hơn 25 mm và chiều cao thấp hơn 20 mm so với thế hệ trước. Kia Motors cho biết, các khách hàng của Optima/K5 2021 sẽ có nhiều lựa chọn về kích thước mâm xe từ 16 - 19 inch. Không gian cabin của Kia Optima/K5 2021 là một trong những điểm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ người dùng. Khoang cabin của xe mang hơi hướng thiết kế hiện đại và cao cấp với cách bố trí mọi chi tiết hợp lý, thuận mắt. Xe được trang bị sẵn một màn hình công-tơ-mét LCD 12.3 inch cùng màn hình giải trí 10.3 inch nối liền, tạo cảm giác tương đồng với những mẫu xe sang trọng từ phương tây. Về trang bị an toàn, cũng giống như bao mẫu xe tới từ Hàn Quốc khác, Kia Optima/K5 2021 được tích hợp sẵn hàng loạt các công nghệ xịn xò nhất, có thể kể tới như hệ thống hỗ trợ người lái - Advanced Driver Assistance Systems, gồm các chức năng điều khiển hành trình thông minh, cảnh báo/ hỗ trợ tránh va chạm trước, màn hình quan sát điểm mù, hệ thống hỗ trợ theo làn đường, hệ thống hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc, hệ thống đỗ xe thông minh từ chìa khoá... Tại Hàn Quốc, giá xe Kia Optima/K5 2021 chưa công bố, xe sử dụng động cơ 1.6L tăng áp, cho ra công suất 180 mã lực và 264 Nm mô-men xoắn cực đại. Đi kèm với đó là trang bị hộp số tự động 6 - 8 cấp mới. Ngoài ra, dự kiến Kia cũng sẽ sớm tung ra thêm 1 biến thể sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên T-GDi với trang bị hộp số ly hợp kép 8 cấp và công suất 191 mã lực, 245 Nm mô-men xoắn. Video: Chi tiết xe sedan Kia Optima/K5 2021 mới.