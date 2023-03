Kia EV9 2024 chào bán từ 1,4 tỷ đồng, "đối thủ" của Vinfast VF9

Mới đây, hãng xe Kia đã chính thức vén màn mẫu SUV điện cỡ lớn EV9 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng xe Hàn Quốc chưa công bố nhiều thông số của mẫu xe SUV điện Kia EV9 2024 mới này. Đến nay, một số thông tin Kia EV9 2024 tại Hàn Quốc đã bị rò rỉ. Được biết, hãng Kia hiện đã nhận cọc dành cho mẫu SUV thuần điện này ở Hàn Quốc. Đến khoảng tháng 5 năm nay, xe sẽ được bán ra tại thị trường nội địa với 3 phiên bản là Air, Earth và GT. Mức giá xe Kia EV9 2024 dao động từ 78 - 90 triệu Won (khoảng 1,4 tỷ - 1,622 tỷ đồng). Nếu giá bán trên là chính xác thì mẫu xe SUV Kia EV9 2024 sẽ rẻ hơn VinFast VF9 tại Việt Nam. Mới được bàn giao cho khách hàng Việt, VinFast VF9 có giá không kèm pin là 1,491 tỷ đồng với bản Eco và 1,685 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, giá bán kèm pin của xe là 1,97 tỷ đồng ở bản Eco và 2,178 tỷ đồng ở bản Plus. Dự kiến, trong triển lãm Ô tô Seoul 2023 khai mạc vào ngày 30/3 tới đây, hãng Kia sẽ mang EV9 đến trưng bày và giới thiệu. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, mẫu SUV thuần điện này đã bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy được 3 màu sắc của Kia EV9 mới, bao gồm xanh dương, đỏ và trắng. Tổng cộng, mẫu ô tô điện này có 12 màu sắc, bao gồm cả bóng lẫn nhám. Các màu sơn bóng là trắng Snow White Pearl (SWP), xám Panthera Metal (P2M), đen Aurora Black Pearl (ABP), đỏ Flare Red (C7R), xám Pebble Gray (DFG), bạc Ivory Silver (ISG), xanh Ocean Blue (OBG) và xanh lá Iceberg Green (IEG). Bên cạnh đó là 4 màu sơn nhám, gồm có xanh Ocean Blue, bạc Ivory Silver, xanh lá Iceberg Green và xám Panthera Metal. Ngoài ra, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội Tiktok còn cho thấy thiết kế khóa thông minh khá thú vị của mẫu ô tô điện này. Khóa xe có thiết kế đơn giản, hiện đại và đi kèm logo Kia màu xanh lá. Bản thân thiết kế ngoại thất của Kia EV9 2024 cũng rất độc đáo và táo bạo. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United tương tự EV6, mẫu xe này giống như phiên bản thuần điện của SUV cỡ lớn Kia Telluride. Trên đầu xe, Kia EV9 2024 không có lưới tản nhiệt vì là ô tô điện. Tuy nhiên, khu vực chính giữa đầu xe vẫn có tạo hình như lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của thương hiệu Kia. Nằm hai bên khu vực này là cụm đèn pha LED nằm dọc cỡ lớn với những thấu kính nhỏ bên trong. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Ngoài ra, mẫu ô tô điện mới của Kia còn có nắp ca-pô dập gân thể thao, hốc gió trung tâm rộng và tấm ốp gầm giả màu bạc trên cản trước. Ở bên sườn, Kia EV9 2024 thu hút sự chú ý bằng những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo ở chắn bùn. Bên cạnh đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, các cột sơn màu đen, đường chân kính mạ crôm hất lên ở cột D và bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế khí động lực học. Trong khi đó, phía sau xe có cụm đèn hậu nằm dọc và cũng lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Bên dưới cản sau xuất hiện tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn. Chưa hết, trên mẫu ô tô điện này còn có nhiều chi tiết màu đen bóng như ốp cua lốp, nẹp trên cửa và cản sau. Khác với phiên bản concept, Kia EV9 2024 vẫn dùng gương chiếu hậu truyền thống thay vì camera kỹ thuật số. Cũng như VinFast VF9, Kia EV9 2024 sở hữu nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, tùy phiên bản. Bên trong xe có nhiều chi tiết thiết kế nằm ngang nhằm tạo cảm giác rộng rãi hơn. Trước mặt người lái là vô lăng có thiết kế tương tự các mẫu xe xăng của Hyundai như Tucson hay Elantra. Đằng sau vô lăng là 3 màn hình nối liền với nhau và đặt nổi trên mặt táp-lô. Trong đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Nằm giữa 2 màn hình này là 1 màn hình nhỏ có kích thước 5 inch dùng để chỉnh điều hòa. Đặc biệt, bên dưới màn hình này còn có bề mặt cảm ứng để chỉnh hệ thống thông tin giải trí. Các nút chỉnh điều hòa có thiết kế tối giản trong khi ở giữa 2 cửa gió trung tâm có thêm thanh cuộn như xe BMW. Tương tự nhiều mẫu xe Hyundai đời mới như Kona hay Sonata, Kia EV9 2024 cũng có cần số điện tử nằm phía sau vô lăng. Ở giữa 2 ghế trước là cụm điều khiển trung tâm 2 tầng với tầng trên tích hợp hộc đựng cốc và sạc không dây trong khi tầng dưới đi kèm ngăn chứa đồ. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có hệ thống đèn viền, các chi tiết ốp kim loại, cổng USB Type C, hàng ghế thứ 2 có thể xoay 180 độ để các hành khách giao tiếp với nhau dễ dàng hơn và hàng ghế cuối có đủ hộc đựng cốc cũng như cổng sạc. 2 hàng ghế sau đương nhiên có thể gập gọn xuống sàn để tăng thể tích khoang hành lý. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn mẹ Hyundai, Kia EV9 2024 sở hữu kích thước lớn, bao gồm chiều dài 4.990 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. So với VinFast VF9, mẫu xe điện Hàn Quốc này ngắn hơn 128 mm, hẹp hơn 274 mm, thấp hơn 94 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 50 mm. Đáng tiếc là thông số vận hành của Kia EV9 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp bảng đồng hồ của xe, có thể dự đoán Kia EV9 2024 sở hữu quãng đường di chuyển sau khi sạc lên đến 480 km. Video: Xem SUV điện cỡ lớn Kia EV9 2024 lăn bánh ở Hàn Quốc.

Mới đây, hãng xe Kia đã chính thức vén màn mẫu SUV điện cỡ lớn EV9 hoàn toàn mới. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, hãng xe Hàn Quốc chưa công bố nhiều thông số của mẫu xe SUV điện Kia EV9 2024 mới này. Đến nay, một số thông tin Kia EV9 2024 tại Hàn Quốc đã bị rò rỉ. Được biết, hãng Kia hiện đã nhận cọc dành cho mẫu SUV thuần điện này ở Hàn Quốc. Đến khoảng tháng 5 năm nay, xe sẽ được bán ra tại thị trường nội địa với 3 phiên bản là Air, Earth và GT. Mức giá xe Kia EV9 2024 dao động từ 78 - 90 triệu Won (khoảng 1,4 tỷ - 1,622 tỷ đồng). Nếu giá bán trên là chính xác thì mẫu xe SUV Kia EV9 2024 sẽ rẻ hơn VinFast VF9 tại Việt Nam. Mới được bàn giao cho khách hàng Việt, VinFast VF9 có giá không kèm pin là 1,491 tỷ đồng với bản Eco và 1,685 tỷ đồng ở bản Plus. Trong khi đó, giá bán kèm pin của xe là 1,97 tỷ đồng ở bản Eco và 2,178 tỷ đồng ở bản Plus. Dự kiến, trong triển lãm Ô tô Seoul 2023 khai mạc vào ngày 30/3 tới đây, hãng Kia sẽ mang EV9 đến trưng bày và giới thiệu. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, mẫu SUV thuần điện này đã bị bắt gặp trên đường phố Hàn Quốc. Qua những hình ảnh này, có thể thấy được 3 màu sắc của Kia EV9 mới, bao gồm xanh dương, đỏ và trắng. Tổng cộng, mẫu ô tô điện này có 12 màu sắc, bao gồm cả bóng lẫn nhám. Các màu sơn bóng là trắng Snow White Pearl (SWP), xám Panthera Metal (P2M), đen Aurora Black Pearl (ABP), đỏ Flare Red (C7R), xám Pebble Gray (DFG), bạc Ivory Silver (ISG), xanh Ocean Blue (OBG) và xanh lá Iceberg Green (IEG). Bên cạnh đó là 4 màu sơn nhám, gồm có xanh Ocean Blue, bạc Ivory Silver, xanh lá Iceberg Green và xám Panthera Metal. Ngoài ra, một đoạn video được đăng trên mạng xã hội Tiktok còn cho thấy thiết kế khóa thông minh khá thú vị của mẫu ô tô điện này. Khóa xe có thiết kế đơn giản, hiện đại và đi kèm logo Kia màu xanh lá. Bản thân thiết kế ngoại thất của Kia EV9 2024 cũng rất độc đáo và táo bạo. Được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Opposites United tương tự EV6, mẫu xe này giống như phiên bản thuần điện của SUV cỡ lớn Kia Telluride. Trên đầu xe, Kia EV9 2024 không có lưới tản nhiệt vì là ô tô điện. Tuy nhiên, khu vực chính giữa đầu xe vẫn có tạo hình như lưới tản nhiệt "mũi hổ" đặc trưng của thương hiệu Kia. Nằm hai bên khu vực này là cụm đèn pha LED nằm dọc cỡ lớn với những thấu kính nhỏ bên trong. Bao quanh cụm đèn pha là dải đèn LED định vị ban ngày với thiết kế lấy cảm hứng từ bản đồ sao. Ngoài ra, mẫu ô tô điện mới của Kia còn có nắp ca-pô dập gân thể thao, hốc gió trung tâm rộng và tấm ốp gầm giả màu bạc trên cản trước. Ở bên sườn, Kia EV9 2024 thu hút sự chú ý bằng những đường dập gân và cắt xẻ sắc sảo ở chắn bùn. Bên cạnh đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, các cột sơn màu đen, đường chân kính mạ crôm hất lên ở cột D và bộ vành hợp kim 21 inch với thiết kế khí động lực học. Trong khi đó, phía sau xe có cụm đèn hậu nằm dọc và cũng lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao. Bên dưới cản sau xuất hiện tấm ốp gầm màu bạc cỡ lớn. Chưa hết, trên mẫu ô tô điện này còn có nhiều chi tiết màu đen bóng như ốp cua lốp, nẹp trên cửa và cản sau. Khác với phiên bản concept, Kia EV9 2024 vẫn dùng gương chiếu hậu truyền thống thay vì camera kỹ thuật số. Cũng như VinFast VF9, Kia EV9 2024 sở hữu nội thất 6 chỗ hoặc 7 chỗ ngồi, tùy phiên bản. Bên trong xe có nhiều chi tiết thiết kế nằm ngang nhằm tạo cảm giác rộng rãi hơn. Trước mặt người lái là vô lăng có thiết kế tương tự các mẫu xe xăng của Hyundai như Tucson hay Elantra. Đằng sau vô lăng là 3 màn hình nối liền với nhau và đặt nổi trên mặt táp-lô. Trong đó, bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng trung tâm đều có kích thước 12,3 inch. Nằm giữa 2 màn hình này là 1 màn hình nhỏ có kích thước 5 inch dùng để chỉnh điều hòa. Đặc biệt, bên dưới màn hình này còn có bề mặt cảm ứng để chỉnh hệ thống thông tin giải trí. Các nút chỉnh điều hòa có thiết kế tối giản trong khi ở giữa 2 cửa gió trung tâm có thêm thanh cuộn như xe BMW. Tương tự nhiều mẫu xe Hyundai đời mới như Kona hay Sonata, Kia EV9 2024 cũng có cần số điện tử nằm phía sau vô lăng. Ở giữa 2 ghế trước là cụm điều khiển trung tâm 2 tầng với tầng trên tích hợp hộc đựng cốc và sạc không dây trong khi tầng dưới đi kèm ngăn chứa đồ. Những trang bị đáng chú ý khác của xe gồm có hệ thống đèn viền, các chi tiết ốp kim loại, cổng USB Type C, hàng ghế thứ 2 có thể xoay 180 độ để các hành khách giao tiếp với nhau dễ dàng hơn và hàng ghế cuối có đủ hộc đựng cốc cũng như cổng sạc. 2 hàng ghế sau đương nhiên có thể gập gọn xuống sàn để tăng thể tích khoang hành lý. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ E-GMP dành riêng cho ô tô điện của tập đoàn mẹ Hyundai, Kia EV9 2024 sở hữu kích thước lớn, bao gồm chiều dài 4.990 mm, chiều rộng 1.980 mm, chiều cao 1.790 mm và chiều dài cơ sở 3.100 mm. So với VinFast VF9, mẫu xe điện Hàn Quốc này ngắn hơn 128 mm, hẹp hơn 274 mm, thấp hơn 94 mm trong khi chiều dài cơ sở kém 50 mm. Đáng tiếc là thông số vận hành của Kia EV9 2024 chưa được hé lộ. Tuy nhiên, qua hình ảnh chụp bảng đồng hồ của xe, có thể dự đoán Kia EV9 2024 sở hữu quãng đường di chuyển sau khi sạc lên đến 480 km. Video: Xem SUV điện cỡ lớn Kia EV9 2024 lăn bánh ở Hàn Quốc.