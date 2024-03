Jeep ra mắt 4 mẫu Concept cho sự kiện Easter Jeep Safari 2024

Trong năm nay, thương hiệu xe địa hình Mỹ đã cho ra mắt tổng cộng bốn mẫu Concept bảo gồm hai mẫu được thiết kế dựa trên nguyên mẫu Wrangler, một mẫu Jeep Concept dựa trên Gladiator và mộ mẫu được nâng cấp từ xe Grand Wagoneer. Những chiếc xe này cũng sẽ trực tiếp tham gia vào sự kiện cùng những người chơi xe. Trong sự kiện năm nay, số lượng mẫu Jeep Concept ít hơn so với Easter Jeep Safari 2023, tuy nhiên mỗi mẫu Concept mới Jeep đều mang trên mình một diện mạo khác biệt cùng màu sắc ngoại thất sặc sỡ. Những mẫu xe này đều được những nhà thiết kế lựa chọn nâng cấp các chi tiết giúp xe trở nên khác biệt hơn, ấn tượng hơn. Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept

Một trong những mẫu xe ấn tượng hàng đầu chính là phiên bản Jeep Gladiator Rubicon High Top Concept có thiết kế mang hơi hướng cổ điển từ những năm 1970. Mẫu xe mang trên mình lớp sơn ngoại thất màu vàng Ginger Snap hai tông màu, đồng thời kết hợp với các tấm vè ốp hốc bánh xe cỡ lớn được sơn màu đen. Nhằm tăng thêm vẻ dữ dằn cho xe, cản trước đã được thay thế bằng cản mới nhỏ hơn nhưng có đủ trang bị tời, đèn trợ sáng được sản xuất bởi American Expedition Vehicles. Nhờ cản trước mới gọn dàng hơn, xe đã được nâng cấp bộ lốp địa hình cỡ lớn có kích thước lên tới 40 inch, các phần trục bánh xe được nâng cấp thành loại Dana 60 quay. Xe cũng được trang bị thêm hệ thống treo khí nén có thể điều chỉnh độ cao xe một cách linh hoạt. Mẫu xe địa hình cỡ lớn này được trang bị khối động cơ V6 dung tích 3.6 lít đi kèm với trang bị hộp số tự động 8 cấp. Về nội thất, xe được bọc da màu đen thêu họa tiết quả trám, các phần đầu ghế được bọc da màu vàng ăn nhập với màu sắc ngoại thất của xe. Chiếc Gladiator dường như được nâng cấp với các chi tiết nhỏ nhưng không kém phần tinh tế, đem đến cho xe một diện mạo ấn tượng. Jeep Low Down Concept

Tương tự như tên gọi, phiên bản Concept Low Down sở hữu chiều cao có phần “khiêm tốn” hơn so với mẫu Gladiator. Chiếc Wrangler này vẫn được giữ chiều cao xe nguyên bản khi xuất xưởng, đồng thời xe được trang bị dàn lốp địa hình có kích thước lên tới 42 inch. Theo Jeep, cấu hình này giúp xe có trọng tâm thấp hơn, tuy nhiên xe đã được lắp đặt các tấm vè ốp hốc bánh xe mới giúp phù hợp hơn với dàn bánh xe địa hình. Do được phát triển dựa trên nguyên mẫu Wrangler Rubicon 392, xe vẫn sở hữu khối động cơ Hemi V8 6.4 lít nguyên bản cùng khả năng tạo ra công suất 470 mã lực. Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị nắp capo trong suốt giúp “khoe” khoang động cơ V8 ấn tượng. Về ngoại thất, xe được sơn màu đỏ Poison Apple Red nổi bật kết hợp với những họa tiết màu trắng tạo điêm nhấn. Nội thất của xe được trang bị ghế thể thao bọc da màu đen, bảng điều khiển được ốp màu đỏ giống với ngoại thất, kết hợp với logo 392 màu trắng đỏ nổi bật. Jeep Willys Dispatcher Concept

Trái ngược với hai mẫu Concept mang tông màu nóng, mẫu xe Willys Dispatcher Concept sở hữu màu sơn xanh kết hợp với các chi tiết hoài cổ như chữ Willys dập nổi trên mui xe và mâm xe thép được sơn màu trắng kết hợp với hệ truyền động Wrangler 4xe hiện đại. Bộ mâm thép này có kích thước 16 inch đi kèm bộ lốp 36 inch. Xe được trang bị phần cản trước có thiết kế gọn gàng cùng trang bị một bộ tời lớn. Về nội thất, xe được trang bị ghế da có họa tiết màu da bò cổ điển cùng thiết kế không tựa đầu. Với trang bị nguyên bản, mẫu xe này vẫn có khả năng sản sinh công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 637 Nm. Xe cũng được trang bị trục bánh Dana 50 giúp xe có khả năng vượt địa hình ấn tượng hơn. Jeep Vacationeer Concept

Khác với dáng vẻ phong trần của ba mẫu Concept còn lại, mẫu xe Grand Wagoneer được sơn màu bạc hà và được trang bị một chiếc lều trên nóc xe giúp tạo dáng vẻ của một mẫu xe việt dã. Jeep cũng chỉ bổ sung thêm hai đường vân gỗ hai bên thân xe, logo tri ân mẫu xe Wagoneer cổ điển. Về nội thất, xe được trang bị chất liệu bọc độc đáo với họa tiết kẻ sọc ở hàng ghế trước, hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba đã được loại bỏ. Xe sở hữu phần mui Skyloft được gắn cố định và có thể vào từ phía bên trong xe SUV. Mẫu xe vẫn được trang bị hệ thống treo và hệ thống truyền động nguyên bản, lốp xe được nâng cấp lên loại lốp 35 inch giúp khoảng sáng gầm xe tăng lên thêm. Phần hốc bánh xe đã được mở rộng lớn hơn và tấm chắn bùn được nâng cấp giú tạo không gian cho lốp xe, đồng thời xe cũng được gia cố thêm tấm ốp gầm giúp bảo vệ phần gầm xe. Giám đốc điều hành Jeep Bill Peffer cho biết: “Sự kiện Easter Jeep Safari ở Moab, Utah chính là địa điểm hoàn hảo cho các mẫu xe Jeep mới, dự kiến sẽ quy tụ hơn 20.000 người đam mê Jeep tụ tập mỗi năm để chia sẻ đam mê chung về thương hiệu xe địa hình phổ biến hàng đầu trên thế giới”. Video: Giới thiệu Jeep® Willys Dispatcher Concept

