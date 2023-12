Jeep Grand Cherokee gần 7 tỷ ra mắt Việt Nam giữa "bão" triệu hồi

Nhà phân phối chính hãng vừa giới thiệu thêm một số phiên bản giới hạn dành cho Jeep Grand Cherokee L tại Việt Nam phiên bản 7 chỗ ngồi cùng nhiều tính năng an toàn và bảo mật. Tuy nhiên mẫu xe này ra mắt trong bối cảnh khá bất lợi khi Jeep đang liên tiếp phải triệu hồi các mẫu Grand Cherokee trên toàn cầu. Cụ thể, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee thời gian qua liên tiếp có các vụ triệu hồi, kể từ tháng 3/2023 đến nay, Jeep đã 7 lần phải triệu hồi các mẫu SUV này vì các lỗi như cảm biển trục khuỷu, hệ thống lái, nguy cơ rơi lò xo giảm xóc... hay đơn giản như vì móc neo ghế trẻ em không đúng kỹ thuật. Tổng cộng có 4.853 chiếc Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi trên toàn cầu trong đợt này. Trước đó vào tháng 10/2023 vừa qua, Jeep cũng triệu hồi hơn 100.000 chiếc Grand Cherokee do hệ thống đèn hậu, bao gồm cả đèn phanh, có thể không hoạt động dẫn đến nguy cơ tai nạn.Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee này cũng đã từng bị gọi triệu hồi với số lượng 14 xe do có vấn về trụ lái có thể khiến xe mất lái và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Sau khi được giới thiệu vào cuối năm 2022, mẫu Jeep Grand Cherokee L vừa có thêm các phiên bản giới hạn: Limited, Summit, Sport Edition và Black Edition bên cạnh phiên bản Summit Reserve (6 chỗ) cao cấp nhất đã có mặt tại Việt Nam. Các phiên bản mới được giới thiệu trong sự kiện ngày 19/12 vừa qua tại TP. HCM, mức giá xe Jeep Grand Cherokee L 2023 bán ra từ 6,188 dến 6,988 tỷ đồng. Theo thông báo từ nhà phân phối JVA, Grand Cherokee L mới có khác biệt lớn nhất là ở hữu 3 hàng ghế với 7 chỗ thay vì 6 chỗ như trước. Xe được trang bị hơn 110 tính năng an toàn và bảo mật. Trong đó có thể kể đến là cụm tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến nhất như tự động chỉnh làn, đèn HUD, camera quan sát ban đêm, hệ thống radar trước đầu xe có khả năng phát hiện vật thể (người đi bộ, động vật) từ khoảng cách 200 m, kể cả trong bóng tối. Cung cấp sức mạnh cho Grand Cherokee L là khối động cơ Pentastar V6 cho công suất 293 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Người lái có thể chọn lựa 4 chế độ lái (Snow, Sand/Mud, Sport và Auto) thông qua núm xoay đặt ở khu vực trung tâm. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee mới.

Nhà phân phối chính hãng vừa giới thiệu thêm một số phiên bản giới hạn dành cho Jeep Grand Cherokee L tại Việt Nam phiên bản 7 chỗ ngồi cùng nhiều tính năng an toàn và bảo mật. Tuy nhiên mẫu xe này ra mắt trong bối cảnh khá bất lợi khi Jeep đang liên tiếp phải triệu hồi các mẫu Grand Cherokee trên toàn cầu. Cụ thể, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee thời gian qua liên tiếp có các vụ triệu hồi, kể từ tháng 3/2023 đến nay, Jeep đã 7 lần phải triệu hồi các mẫu SUV này vì các lỗi như cảm biển trục khuỷu, hệ thống lái, nguy cơ rơi lò xo giảm xóc... hay đơn giản như vì móc neo ghế trẻ em không đúng kỹ thuật. Tổng cộng có 4.853 chiếc Jeep Grand Cherokee bị triệu hồi trên toàn cầu trong đợt này. Trước đó vào tháng 10/2023 vừa qua, Jeep cũng triệu hồi hơn 100.000 chiếc Grand Cherokee do hệ thống đèn hậu, bao gồm cả đèn phanh, có thể không hoạt động dẫn đến nguy cơ tai nạn. Tại thị trường Việt Nam, mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee này cũng đã từng bị gọi triệu hồi với số lượng 14 xe do có vấn về trụ lái có thể khiến xe mất lái và có thể làm tăng nguy cơ va chạm. Sau khi được giới thiệu vào cuối năm 2022, mẫu Jeep Grand Cherokee L vừa có thêm các phiên bản giới hạn: Limited, Summit, Sport Edition và Black Edition bên cạnh phiên bản Summit Reserve (6 chỗ) cao cấp nhất đã có mặt tại Việt Nam. Các phiên bản mới được giới thiệu trong sự kiện ngày 19/12 vừa qua tại TP. HCM, mức giá xe Jeep Grand Cherokee L 2023 bán ra từ 6,188 dến 6,988 tỷ đồng. Theo thông báo từ nhà phân phối JVA, Grand Cherokee L mới có khác biệt lớn nhất là ở hữu 3 hàng ghế với 7 chỗ thay vì 6 chỗ như trước. Xe được trang bị hơn 110 tính năng an toàn và bảo mật. Trong đó có thể kể đến là cụm tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến nhất như tự động chỉnh làn, đèn HUD, camera quan sát ban đêm, hệ thống radar trước đầu xe có khả năng phát hiện vật thể (người đi bộ, động vật) từ khoảng cách 200 m, kể cả trong bóng tối. Cung cấp sức mạnh cho Grand Cherokee L là khối động cơ Pentastar V6 cho công suất 293 mã lực, mô-men xoắn cực đại 353 Nm. Động cơ đi cùng hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Người lái có thể chọn lựa 4 chế độ lái (Snow, Sand/Mud, Sport và Auto) thông qua núm xoay đặt ở khu vực trung tâm. Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Jeep Grand Cherokee mới.