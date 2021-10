Jaguar XF lần đầu kết hợp với điệp viên 007 trong “No Time To Die’“

Được quay ở Matera, miền nam nước Ý, hai chiếc xe Jaguar XF thế hệ mới len lỏi qua những con đường hẹp, ngoằn ngoèo của thành phố, lái xe qua các quảng trường và phi xuống những bậc thang rải sỏi để đuổi theo James Bond. Cả hai chiếc xe sang Jaguar XF đều được trang bị Hệ Thống Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian của Jaguar với Công nghệ Truyền động Thông Minh, mang đến mức độ bám đường đáng kinh ngạc trên các bề mặt có độ bám thấp. Những người cầm lái XF đuổi theo 007 trong bộ phim ‘No Time To Die’ chứng minh rằng không có con phố nào quá nhỏ và cũng không có góc cua quá hẹp. Kiến trúc chuyên sâu thiết kế bằng vật liệu nhôm nhẹ và hệ thống treo tiên tiến của chiếc saloon cho phép khả năng xử lý và sự nhanh nhẹn vượt trội với hành trình tuyệt vời cùng sự thoải mái và tinh tế hơn bao giờ hết. Chris Corbould, Giám sát hiệu ứng đặc biệt của ‘No Time To Die’ và Giám sát hành động của xe, cho biết: “Jaguar XF thể thao hạng sang là một lựa chọn thú vị cho các cảnh quay xe ở mực độ yêu cầu rất cao này. Chúng tôi luôn tìm cách đẩy ranh giới đến cực hạn qua các pha trình diễn nguy hiểm trong phim và điều này cũng mở rộng thêm khả năng thể hiện của những chiếc xe. Không có thỏa hiệp với những cảnh đặc biệt này. Chỉ có vài inch để dự phòng trong những con hẻm hẹp và không cho phép có biên độ sai sót, mẫu xe XF cho thấy hiệu suất và hệ truyền động vượt trội đặc biệt.” Anna Gallagher, Giám đốc Thương hiệu Jaguar, cho biết: “Jaguar XF là chiếc xe được thiết kế để đáp ứng mọi hành trình với sự cân bằng vô song kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, tiện nghi và tinh tế.” “Cho dù đó là một cuộc truy đuổi tốc độ cao qua những con phố ngoằn ngoèo và quảng trường ở miền Nam nước Ý, nơi chiếc xe quay những cảnh rượt đuổi trong bộ phim ‘No Time To Die’ hay những con phố nhộn nhịp của thủ đô London - XF thực sự là một chiếc xe dành cho mọi cuộc chơi” ‘No Time To Die’ được sản xuất bởi đạo diễn Cary Joji Fukunaga cùng với sự tham gia của diễn viên Daniel Craig, đánh dấu lần xuất hiện thứ năm và là lần cuối trong các tập phim James Bond 007, loạt phim dựa trên các tác phẩm của Ian Fleming. Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp chiếu phim từ ngày 30/9/2021 tại Vương quốc Anh thông qua Universal Pictures International và tại Hoa Kỳ vào ngày 8/10/2021. Video: Giới thiệu xe sang thể thao Jaguar XF thế hệ mới.

Được quay ở Matera, miền nam nước Ý, hai chiếc xe Jaguar XF thế hệ mới len lỏi qua những con đường hẹp, ngoằn ngoèo của thành phố, lái xe qua các quảng trường và phi xuống những bậc thang rải sỏi để đuổi theo James Bond. Cả hai chiếc xe sang Jaguar XF đều được trang bị Hệ Thống Dẫn Động Bốn Bánh Toàn Thời Gian của Jaguar với Công nghệ Truyền động Thông Minh, mang đến mức độ bám đường đáng kinh ngạc trên các bề mặt có độ bám thấp. Những người cầm lái XF đuổi theo 007 trong bộ phim ‘No Time To Die’ chứng minh rằng không có con phố nào quá nhỏ và cũng không có góc cua quá hẹp. Kiến trúc chuyên sâu thiết kế bằng vật liệu nhôm nhẹ và hệ thống treo tiên tiến của chiếc saloon cho phép khả năng xử lý và sự nhanh nhẹn vượt trội với hành trình tuyệt vời cùng sự thoải mái và tinh tế hơn bao giờ hết. Chris Corbould, Giám sát hiệu ứng đặc biệt của ‘No Time To Die’ và Giám sát hành động của xe, cho biết: “ Jaguar XF thể thao hạng sang là một lựa chọn thú vị cho các cảnh quay xe ở mực độ yêu cầu rất cao này. Chúng tôi luôn tìm cách đẩy ranh giới đến cực hạn qua các pha trình diễn nguy hiểm trong phim và điều này cũng mở rộng thêm khả năng thể hiện của những chiếc xe. Không có thỏa hiệp với những cảnh đặc biệt này. Chỉ có vài inch để dự phòng trong những con hẻm hẹp và không cho phép có biên độ sai sót, mẫu xe XF cho thấy hiệu suất và hệ truyền động vượt trội đặc biệt.” Anna Gallagher, Giám đốc Thương hiệu Jaguar, cho biết: “Jaguar XF là chiếc xe được thiết kế để đáp ứng mọi hành trình với sự cân bằng vô song kết hợp hoàn hảo giữa sự sang trọng, tiện nghi và tinh tế.” “Cho dù đó là một cuộc truy đuổi tốc độ cao qua những con phố ngoằn ngoèo và quảng trường ở miền Nam nước Ý, nơi chiếc xe quay những cảnh rượt đuổi trong bộ phim ‘No Time To Die’ hay những con phố nhộn nhịp của thủ đô London - XF thực sự là một chiếc xe dành cho mọi cuộc chơi” ‘No Time To Die’ được sản xuất bởi đạo diễn Cary Joji Fukunaga cùng với sự tham gia của diễn viên Daniel Craig, đánh dấu lần xuất hiện thứ năm và là lần cuối trong các tập phim James Bond 007, loạt phim dựa trên các tác phẩm của Ian Fleming. Bộ phim sẽ được công chiếu tại các rạp chiếu phim từ ngày 30/9/2021 tại Vương quốc Anh thông qua Universal Pictures International và tại Hoa Kỳ vào ngày 8/10/2021. Video: Giới thiệu xe sang thể thao Jaguar XF thế hệ mới.